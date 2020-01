Balthazar Murillo. "Me gusta la previa en los aeropuertos"

Alejandro Rapetti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2020

-¿Qué es lo que más te gusta de la situación de estar de viaje?

-Si voy a volar, me gusta la previa en el aeropuerto, ver cómo despegan y aterrizan los aviones, toda la gente ahí esperando para subir. En el avión me da un poco de miedo cuando arranca, pero después se me pasa y lo disfruto, y durante el vuelo me encanta mirar un par de películas. Después me gusta recorrer y hacer todo lo que la gente hace cuando está de viaje.

-¿Acampaste alguna vez?

-Sí, acampé un par de veces en la primaria con el curso de mi hermano Matheo. Era re divertido, contábamos historias de terror, organizábamos juegos. Con la familia y unos amigos fuimos a un camping donde había una cancha de fútbol, fuimos a pescar y estuvo buenísimo. No soy tan fan de acampar, pero me gusta.

-¿Qué es lo primero que hacés cuando llegás a un lugar desconocido?

-Si vamos en el auto, me gusta mirar mucho el camino hasta llegar al lugar, y una vez ahí, mirar qué se puede hacer y salir a recorrerlo.

-¿Qué fue lo más raro que te haya sucedido en un viaje?

-Volvíamos de España, estábamos en el avión a punto de comer, cuando de repente algo lo chupó y nos hizo saltar de nuestros asientos, se cayó todo. Sentí mucho miedo, pensé que no la contaba.

-¿Un buen pasatiempo para un día de playa?

-Me gusta meterme al mar, pero lo que más disfruto es jugar a la pelota con mi hermano y la gente que esté ahí. Y si hay un tejo, me sumo.

-¿Un destino al que te gustaría ir?

-Hawai. Siempre lo veo en fotos y en videos y me parecen re lindas las playas, estaría buenísimo para ir.

-¿Cuál fue tu mayor hazaña en el turismo aventura?

-Fue en el verano de 2016, cuando con mi hermano, mi papá y mi mamá fuimos a Córdoba. Íbamos en auto y teníamos que subir una montaña para llegar a la casa que habíamos reservado ahí, pero la montaña era muy difícil de subir. Nos trabamos en un montón de partes, en una había mucho barro y nos quedamos, no había nadie, sólo pasaban algunos animales por la ruta. Finalmente pudimos llegar, pero la vuelta se nos hizo muy complicada también.

-¿Si pudieras visitar a un artista de todos los tiempos, a quién irías a ver?

-Viajaría a Neverland para conocer a Michael Jackson, porque de chico siempre fui su fan. Después me gustaría conocer a Tobey Maguire, el actor de la primera saga de Spider-Man. Fui fan toda la vida, y me gustaría conocerlo también

-¿Qué es lo primero que ponés en tu valija antes de salir de viaje?

-No sé en la valija, pero en la mochila que subo al avión no puede faltar el buzo porque soy muy friolento. Y el cepillo de dientes.

-¿Un día de vacaciones perfecto?

-Con mi familia, en Nueva York, en época de invierno. Me levantaría a las ocho e iría a desayunar una leche chocolatada con galletitas Oreo. Después iría a conocer el Central Park y jugaría en la nieve con mis primos. Al mediodía comería unas hamburguesas, a la tarde iría a probar algunos juegos y la noche iría a un restaurante cerca del Central Park.

Balthazar Murillo es actor y una de las revelaciones de 2019. Con apenas 15 años, se luce como protagonista de la serie Apache, donde personifica a Carlos Tévez.