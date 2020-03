Las aerolíneas ofrecen cambio de fecha sin penalidades, pero el pasajero tiene derecho a solicitar la devolución del dinero Fuente: Archivo

Los pasajeros que no pudieron viajar por las cancelaciones de vuelos se enfrentan a la tarea de reprogramar sus viajes para más adelante, cuando la pandemia quede en el pasado, o también pedir la devolución del dinero, un derecho que tienen, pero que la mayoría de las aerolíneas, no se los ofrece.

Con los primeros casos de coronavirus en el mundo, comenzaron los problemas para los pasajeros que preferían postergar sus viajes, en ese entonces por precaución. Muchos no pudieron. Los que compraron tickets que no admitían cambios ni devolución, si el avión salía y el pasajero no se presentaba, perdía el viaje y todo el dinero invertido, en muchos casos ahorros de años. Esa es una de las explicaciones de por qué muchos argentinos viajaron igual, a pesar de las recomendaciones. No tenían alternativa: o viajaban o perdían todo y muchos se arriesgaron, con más resignación que ganas.

Cuando los vuelos se empezaron a suspender, uno tras otro, como un dominó gigante que se desploma y el coronavirus avanzó por todos los continentes, los pasajes quedaron en suspenso y las aerolíneas comenzaron a flexibilizar sus políticas de cambio sin penalidades y cobros extra ; no tenían otra alternativa. Cada empresa aérea escribió, de urgencia y ante la crisis, un protocolo diferente, que incluso siguen modificando sobre la marcha.

Ahora dan la posibilidad de reprogramar, por medio de sus sitios web o por las agencias donde se compraron los tickets, sin pagar extra, incluso los pasajes que no daban la opción al cambio y también, en muchos casos, sin tener que pagar diferencia tarifaria. Los pasajes dentro del avión tienen diferentes bandas tarifarias, con una cantidad de asientos para cada tarifa. En general, los pasajes de las tarifas más altas, tienen más beneficios como valijas incluidas, posibilidad de cambio o devolución, etc. A medida que se agotan las tarifas más económicas hay que comprar las más costosas. Pero en esta ocasión, muchas aerolíneas no tendrán en cuenta este ítem ni el cambio de temporada para los nuevos vuelos. La mayoría de las aerolíneas dan la posibilidad de elegir una nueva fecha hasta el 31 de diciembre próximo. La condición es que los vuelos tengas las mismas ciudades de origen y destino. Tal es el caso de Latam, entre muchas otras. Aerolíneas Argentinas da la misma posibilidad pero para viajar antes del 30 de noviembre. Jetsmart, hasta el 30 de junio.

Si la decisión del viaje está tomada, es una buena alternativa. Claro, que hay que chequear que la aerolínea no cobre esta diferencia tarifaria, que hasta podría implicar desembolsar una suma tan elevada como el pasaje que se compró.

El reembolso

Con respecto a la devolución del dinero ante los vuelos cancelados, muchas no contemplan esta posibilidad en estos protocolos de emergencia. Algunas, por ejemplo, ofrecen un voucher por la suma que se pagó para utilizar cuando se decida y al destino que se quiera, como Flybondi. Otras, como las europeas devuelven el dinero, pero habrá que armarse de paciencia porque podría demandar meses.

"Los sectores de devolución de las aerolíneas están colapsados. Algunas aerolíneas están devolviendo el dinero de los pasajes por los vuelos cancelados, como British, Iberia, Air France y KLM, entre otras. De Lufthansa me dijeron ayer que el trámite podría demorar entre 4 y 6 meses. Pero otras aerolíneas como las sudamericanas no dan esa posibilidad, solo reprogramar sin costo. La decisiones de los pasajeros hasta ahora son 50-50, la mitad reprograma y la otra, pide reembolso", comenta una empleada de una agencia de primera línea que prefiere no ser identificada.

Hay que tener en cuenta que se reembolsa lo que se pagó y en pesos. Si la compra se hizo hace varios meses, en una superoferta, con el dólar a 40 pesos y antes del impuesto PAIS, lo que se recupere no llegará a compensar de ninguna manera la adquisición de otro pasaje.

¿Qué hacer si, de todas maneras se quiere el reembolso, porque no se quiere viajar en el futuro? La respuesta es reclamar a la aerolínea y sino seguir por la vía legal.

"Los pasajeros tienen derecho a la inmediata devolución del precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades de pago efectuadas (art. 12 Res. 1532/98 del entonces Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos). Esto vale tanto para los vuelos que han sido cancelados antes de la fecha de inicio (ida y vuelta), como para aquellos viajes en que se ha volado la ida pero no la vuelta. En este caso la aerolínea debe reintegrar el valor del pasaje de vuelta (para el caso de los pasajeros que debieron abonar un pasaje con otra compañía para volver al país una vez decretado el cierre de fronteras", explica Karina Barreiro, abogada especialista en viajes. Las aerolíneas están obligadas devolver el dinero, más allá de los que informen en sus web, pero es un proceso largo, que lleva su tiempo, agrega Barreiro.

De todas maneras, cualquiera de las dos alternativas elegidas, tiene su cuota de incertidumbre. Reprogramar en principio conviene porque se puede elegir una fecha, por ejemplo, de temporada alta aunque nuestro vuelo original sea en temporada baja, una clara ganancia. Pero lo difícil es predecir cómo estará el mundo dentro de unos meses, si será seguro viajar o no.

Por otro lado, tramitar la devolución del dinero, aunque es un derecho del pasajero, es iniciar un camino con un horizonte lejano y no siempre despejado, que puede demorar un tiempo. La realidad es que las aerolíneas, tanto de la Argentina como en el mundo, están afrontando serios problemas económicos y no tienen liquidez. Las ventas en este momento son prácticamente nulas, muchas suspendieron y despidieron empleados y redujeron los sueldos.