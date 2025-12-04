Universal Epic Universe: el nuevo parque de Orlando busca sumar opciones para todas las edades

Nintendo y Harry Potter a metros de distancia. Si seguimos caminando, a pocos pasos más está Cómo entrenar a tu dragón. Universal Orlando Resort es sinónimo de destino vacacional para disfrutar de mundos mágicos y juegos con adrenalina hace décadas, y en mayo de 2025 se sumó, el nuevo parque temático Universal Epic Universe, cuya propuesta une cinco mundos inmersivos de propiedades distintas (y no relacionadas entre sí), en un solo lugar, conectados por un hub central con forma de círculo.

Si uno recorre el círculo, puede pasar de Super Nintendo World a The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic en minutos, comiendo una pizza o comprando un souvenir en el medio. Celestial Park, el hub de bienvenida, busca ser un núcleo de inspiración y conexión para recibir a los visitantes.

Celestial Park, el hub de bienvenida a Epic Universe, de noche KILBY_PHOTO_LLC

Universal Epic Universe es el cuarto parque construido por Universal Orlando Resort, a pocos kilómetros de la oferta clásica que incluye el clásico Universal Studios Florida, el extravagante Islands of Adventure y el paradisíaco Universal Volcano Bay. “Creo que eso lo que está realmente en el núcleo emocional, es nuestro deseo de pertenecer, encontrar, de conocer lugares y experiencias”, explicó Steve Tathem, director creativo detrás de la creación de Universal Epic Universe.

En esta experiencia nos encontramos con montañas rusas, simuladores y demás juegos llenos de adrenalina y deleite visual, conectados por calles y pasillos ambientados en los universos que representan hasta el más mínimo detalle.

Los cinco mundos que forman parte de Universal Epic Universe

Celestial Park

La entrada al parque vía Celestial Park

Celestial Park funciona como el corazón y el hub de bienvenida a Universal Epic Universe. Se ven construcciones de colores cristalinos y mucha vegetación. Tiene dos atracciones principales. Constellation Carousel es una calesita en donde te montas en criaturas fantásticas como dragones y leones mitológicos, y de fondo se ven constelaciones.

Stardust Racers, por su parte, es una de las montañas rusas más intensas de todo Universal Orlando Resort. El lore detrás de ella es que, antes de que los habitantes de Celestial Park inventasen la teletransportación, usaban cohetes de alta velocidad para irse disparados de un lugar a otro. Esta montaña rusa busca simular la sensación de ser disparado en un cohete, y lo logra.

Pizza Moon, una pizzería ambientada como un teatro de la era Victoriana KILBY_PHOTO_LLC

Aunque no es una atracción tradicional, se destaca también Pizza Moon, en el centro de Celestial Park. Está estilizado como un teatro de la era Victoriana, de principios de los 1900s, y la pizza al clásico estilo del interior de Estados Unidos (con salsa de tomate dulce y parmesano) se puede disfrutar en un ambiente diferente. “Esta es la mejor pizza de Orlando por la salsa dulce mezclada con el toque de queso parmesano”, intenta vender Daniel, un mozo peruano, muy confiado.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic

El Ministerio de Magia, recreado en Epic Universe KILBY_PHOTO_LLC

Ministry of Magic es la segunda iteración del mundo de Harry Potter dentro de Universal. Hace más de una década Hogsmeade es una de las atracciones más populares de Universal Islands of Adventure; el clásico barrio inspirado en Europa medieval donde los magos de Hogwarts compran sus varitas mágicas o toman Butterbeer en las calles (una cerveza con syrup de caramelo, imitando el sabor del Butterscotch, una dulzura oriunda de Yorkshire). Una de las atracciones más populares allí es la montaña rusa de Hagrid, que se siente como andar en moto a altísima velocidad.

Como segunda iteración de Harry Potter se suma el Ministerio de Magia en Epic Universe, donde se puede explorar París de los años ‘20, por supuesto también tomar Butterbeer en la calle, pero además sumergirse en el mundo de Animales fantásticos, la precuela de la saga de Harry Potter donde Newt Scamander es el protagonista (interpretado por el actor Eddie Redmayne en el cine).

La atracción principal de Harry Potter, "El juicio de Dolores Umbridge"

Se destacan dos atracciones: una obra de teatro y un simulador con la última tecnología. La primera, Le Cirque Arcanus, nos cuenta la historia de un dueño de un circo que quiere encarcelar a los animales fantásticos para su propio beneficio, para usarlos en su circo. Es una obra de teatro con efectos prácticos llamativos y una historia corta de tres actos, con un cameo especial de Eddie Redmayne.

En el simulador, Harry Potter and the Battle at the Ministry, debemos ayudar a Harry, Ron y Hermione en su batalla contra la profesora Dolores Umbridge, la antagonista de la quinta película (y libro) de la saga, Harry Potter y la Órden del Fénix, donde ella es la principal antagonista. El simulador usa inteligencia artificial para modelar a versiones jóvenes de los actores Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermoine) y Rupert Grint (Ron Weasley) con resultados convincentes, tanto en sus looks como en sus voces.

Super Nintendo World

Super Mario Land, el parque más colorido de Universal, ideal para los más chicos KILBY_PHOTO_LLC

Super Nintendo World es el lugar más colorido de toda la oferta de Universal Orlando Resort, y una oferta perfecta para los más chicos. Durante los últimos casi 40 años, millones de chicos alrededor del mundo crecieron con Super Mario, Yoshi o Donkey Kong. Son personajes de videojuegos clásicos de Nintendo que existen desde mediados de los ‘80, y hoy trascienden culturas y generaciones. Hay padres de 30 o 40 años que crecieron con ellos y hoy disfrutan las nuevas entregas de estos personajes con sus hijos.

Este parque es ideal para los más chicos, por sus colores, sus personajes y también por su propuesta innovadora donde tan solo recorrer el parque se puede transformar en un juego.

Bowser's Challenge, el simulador de Mario Kart con realidad aumentada KILBY_PHOTO_LLC

Al ingresar a Super Nintendo World, se puede comprar una pulsera con el logo de Super Mario. Esta pulsera tiene un código QR. Al escanearlo con la app de Universal, se sincronizan la pulsera y la app. Una vez hecho eso, se pueden encontrar varias perlitas escondidas a lo largo del parque, como cajitas con signos de pregunta, que al golpearlas hacen sonidos de monedas, o las letras KONG (de Donkey Kong). Rozando la pulsera por estos lugares hace que uno vaya completando desafíos, como “Encontrar las 4 letras KONG”, los cuales otorgan monedas en la app como recompensa.

Estas monedas pueden ser usadas como saldo en las tiendas del parque. Es una forma creativa de darle una interacción extra al parque (algo típico de los videojuegos; la interactividad) y opera bajo la lógica gamer de superar retos y obtener premios por hacerlo. Lo cual encaja temáticamente con Super Mario.

La entrada de Super Nintendo World KILBY_PHOTO_LLC

El parque se divide en dos: Super Mario Land y Donkey Kong Country. Del lado de Mario se destaca Mario Kart: Bowser’s Challenge, un simulador de karting que usa anteojos con realidad aumentada para ver enemigos de la saga de Mario y tirarles caparazones de tortuga con un botón. Esto busca generar un aspecto de competencia típico gamer: uno compite contra sus acompañantes para ver quién le gana a más enemigos, otro aspecto de gamificación que distingue a este mundo de Epic. Además, se puede comer comida temática de Nintendo en Toadstool Café. Ideal no ir en horario pico de almuerzo, porque se llena. Lo más popular es el tiramisú.

Hamburguesa de Mario Bros. en Toadstool Café

En el parque de Donkey Kong, estilizado como una jungla tropical, con música de fondo de estilo jazz, está Mine-Cart Madness. Es una montaña rusa que no se da vuelta pero es muy rápida, y simula estar en un carrito de mina a altas velocidades.

How to Train your Dragon: Isle of Berk

Montaña rusa con agua en Isle of Berk, el mundo de Cómo entrenar a tu dragón KILBY_PHOTO_LLC

Isle of Berk nos permite sumergirnos en el mundo de Cómo entrenar a tu dragón, la saga para toda la familia de Dreamworks. Tiene dos atracciones con características específicas y únicas en este parque. La primera es Fyre Drill, un paseo acuático donde se recorre un río a una velocidad amable. No tiene la adrenalina típica de un parque de diversiones, pero la reemplaza por la competencia con otras personas: cada bote tiene una pistola de agua con la cual podemos empapar a otras personas que nos crucemos. El objetivo es mojar a la mayor cantidad de gente posible.

Como principal atracción está Dragon Racer’s Rally. Es un simulador de vuelo sobre dragón. Lo distintivo es que pone el control sobre las manos de cada uno: se pueden hacer maniobras acrobáticas como hacer un giro 360 solo apretando un botón. El control está en el usuario: puede elegir no girar, o puede girar sin parar, sumando un golpe de emoción extra. Es una idea simple pero de las más creativas del parque, que cada persona pueda controlar su carrito, se torna divertido tratar de hacer más giros que los demás.

Dark Universe

El mundo de los monstruos, Dark Universe, cobra vida de noche KILBY_PHOTO_LLC

Dark Universe es lo que su nombre indica: oscuro. Hasta un poco malvado. La propuesta es simple: este mundo está basado en las clásicas criaturas de historias de terror. Frankenstein, el hombre lobo, vampiros, brujas, y demás monstruos. Este parque es ideal para disfrutar al final del día, ya que de noche se ambienta como una verdadera película de terror con luces de todos colores y algunos sustos inesperados que uno se encontrará solo caminando por el parque. La noche misma le termina de sumar un aura que de día no tiene. También cuenta con una propuesta diferente para cenar, Das Stakehouse, que tiene un menú de carne (bifes, hamburguesas y demás) cuyos platos son todos temáticos de terror, como un sandwich de pollo con “salsa de sangre”, hamburguesa con pan negro, o una torta de chocolate estilizada como un ataud.

El monstruo de Frankenstein en Universal Epic Universe

Universal Studios Florida & Islands of Adventure

Las ofertas clásicas de Universal complementan al nuevo Epic Universe para completar una experiencia para todos los gustos, con atracciones para niños, otras para adultos, y otras para que todos disfruten juntos.

El clásico Universal Studios Florida

Universal Studios Florida explora las sagas más clásicas de Universal, las que permitieron a la marca instalarse como un ícono del cine hollywoodense. Dreamworks, Springfield (Los Simpson), Harry Potter: Dragon Alley, y la tierra de los minion. Además, recorrer el parque se siente como estar en calles de Hollywood, San Francisco y Nueva York.

Universal Islands of Adventure, por su parte, expone el lado más extravagante de Universal, con secciones como Toon Lagoon (el mundo de las caricaturas), Dr. Seuss y los superhéroes de Marvel. La montaña rusa verde del Increíble Hulk sigue siendo una de las más icónicas de todo Universal.

La montaña rusa del Increíble Hulk, un clásico del extravagante parque Islands of Adventure KEVIN KOLCZYNSKI

Universal Volcano Bay

Después de tanta adrenalina y estímulo visual, en Volcano Bay podemos relajarnos para redondear la experiencia. Aunque hay juegos, y algunos bastante intensos como toboganes de agua que van a alta velocidad y terminan con una caída a una pileta desde las alturas, hay también una pileta, reposeras para tomar sol, y hasta cabañas que uno puede alquilar con servicio de comidas y bebidas. La idea de este parque es relajarse y sentirse como en la playa por un día, sin irse lejos del resto de la oferta de Universal.

Momento de relajación en Universal Volcano Bay

Cuánto salen las entradas en Universal Orlando Resort

Se pueden comprar combos para acceder libremente a los tres parques, Universal Epic Universe + Universal Studios Florida + Universal Islands of Adventure. El precio dependerá de cuántos días queremos visitar los parques. Cuanto más días, más barato sale cada día.

A partir de tres días, por un pequeño adicional se puede sumar acceso libre a Universal Volcano Bay.

Visita de 2 días

Acceso a los tres parques: US$ 159 por día para adultos, US$ 154 para chicos

Visita de 3 días

Acceso a los tres parques: US$ 153 por día para adultos, US$ 149 para chicos.

Sumando Volcano Bay: US$ 164 por día para adultos, US$ 161 para chicos.

Visita de 4 días

Acceso a los tres parques: US$ 120 por día para adultos, US$ 118 para chicos.

Sumando Volcano Bay: US$ 131 por día para adultos, US$ 129 para chicos.

Visita de 5 días

Acceso a los tres parques: US$ 101 por día para adultos, US$ 99 para chicos.

Sumando Volcano Bay: US$ 112 por día para adultos, US$ 110 para chicos.

Además de estos combos, se puede sumar el Express Pass, que sale $210 por día (para cualquier combo) para adultos, o $180 para chicos. Este pase permite saltear la fila de cada atracción, y hacer en cambio la fila del Express Pass, que es mucho más reducida y por ende más veloz.