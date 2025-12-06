La joya desconocida de México que combina desierto, mar y una gastronomía de lujo

El amanecer del Cabo San Lucas pelea con el atardecer por ver quién es más lindo. Ninguno gana. Es empate técnico. No hay manera de elegir uno u otro. El naranja que pinta ese cielo es un naranja especial. Un naranja brilloso. Como la figurita difícil de conseguir. Algo así como una edición limitada de la Baja California Sur, en la punta de México. Solo se puede apreciar ahí. Los más privilegiados son los surfistas que lo miran desde el agua, pero se puede observar desde cualquier punto de la ciudad. Uno de los más especiales es desde el restaurante Sunset Monalisa. Reservar una mesa para cenar temprano ahí es como completar el álbum de figuritas: experiencia de alta cocina más la mejor vista del mundo.

El atardecer desde Sunset Monalisa

Esa vista da a El Arco, una formación rocosa que es un ícono del lugar. La actividad turística más popular es acercarse durante el día en una navegación y apreciarlo de cerca. No solo es impactante a la vista, sino que tiene una historia particular: justo en ese punto el Mar de Cortés se encuentra con el océano Pacífico. De un lado la calma, del otro el caos. Por esa razón hay dos playas allí que llevan los siguientes nombres: la Playa del Amor y la Playa del Divorcio. Queda a merced del viajero cuál elegir, aunque la recomendación suele ser siempre apostar por el romance.

El Arco, un ícono de Cabo San Lucas Redacción LA NACION

La opción de acercarse a El Arco para después navegar por el Mar de Cortés, es una oportunidad imperdible para avistar delfines, orcas y ballenas jorobadas, especialmente en la temporada alta de ballenas que va de noviembre a febrero.

En Los Cabos se pueden ver varias especies de ballenas: la jorobada, la gris y la azul Visita Los Cabos

En el viaje realizado a fines de octubre se acercaron a saludar las primeras ballenas que llegaban desde Alaska y Canadá. No sé en qué idioma hablaron, pero lanzaron un soplido gigante a metros de la embarcación y dejaron en claro que están listas para recibir a los próximos viajeros.

La mayoría de los paseos en barco incluyen la más deliciosa comida local y la opción de tirarse al agua calentita del Mar de Cortés para hacer snorkel, pádel surf o simplemente nadar como un pez más.

El tour de Luxury Day Sailing es una gran opción que ofrece vistas cercanas a lugares como El Arco, además de comida deliciosa servida a bordo Redacción LA NACION

Atención: quien puede estar observando mientras uno navega es la famosa cantante Britney Spears, quien en 2024 se compró una mansión que se encuentra a orillas del mar. Otros famosos que tendrían sus lujosas casas en este destino son Jennifer Aniston, George Clooney, Adam Levine y Leonardo DiCaprio. Allí encuentran el mejor combo: privacidad y playas paradisíacas con agua transparente y calentita.

Muchos famosos eligen este destino para disfrutar de sus paradisíacas playas Visista Los Cabos

Cabo Pulmo, “el acuario del mundo”

A tan solo dos horas del Cabo San Lucas está el Parque Nacional Cabo Pulmo. Otro imperdible de Los Cabos. “El acuario del mundo”, según el explorador Jacques Cousteau. ¿Por qué el acuario del mundo? El 39% de las especies marinas del mundo están en el Mar de Cortés. Su agua turquesa, la temperatura ideal y el arrecife de coral de más de 20.000 años, lo transforman en un lugar soñado para hacer snorkel y buceo.

Hace más de 25 años, Cabo Pulmo se encontraba amenazado por el turismo y la sobrepesca y fueron las localidades locales quienes se organizaron para cambiar la situación. Gracias a ello, en 1995 fue declarado un Área Natural Protegida. Desde entonces, la biomasa de especies aumentó un 400% gracias a esos esfuerzos.

Cabo Pulmo tiene el arrecife de coral más grande del Golfo de California y es posible bucear ahí Visita Los Cabos

Rodrigo Esponda, director general de FITURCA (Fideicomiso de Turismo de Los Cabos), asegura que lo que motiva al turista a viajar a ese destino es justamente la naturaleza: “No es venir a encerrarse a un all inclusive, es ver a las ballenas, galerías de arte, cultura. Todo es posible: playa, desierto y montaña, sumado a la gastronomía con todo súper fresco”.

Rodrigo Esponda, en un traje distinto al que suele utilizar para ir a bucear a Cabo Pulmo Visita Los Cabos

Con Rodrigo es posible hablar gracias a que está a punto de subir a un avión para viajar a Nueva York. Hubiera sido muy difícil coincidir con él si no fuera por eso ya que cada vez que tiene un rato libre, aprovecha para ir a bucear a Cabo Pulmo. Solo por esta vez no lo tenía permitido por los cambios de altitudes si uno bucea y luego sube a un avión. Al preguntarle por números sobre el turismo, Rodrigo detalla: “Tenemos 3.7 millones de llegadas aéreas al año en Los Cabos, de los cuales 2.2 son internacionales. Obviamente hay también gente que vive y que no viene solo por turismo. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en Cabo Pulmo, es que en un año llegan unos 140.000 turistas, y hay capacidad de carga”. Justamente, a partir del próximo 4 de diciembre, se sumará también Copa Airles con un vuelo nuevo que conectará la Argentina con Panamá y Panamá directo a San José del Cabo.

“Hay una concepción errónea de que hay hoteles muy caros y solo el millonario puede venir. No es así, hay para todos los rangos. El nivel de experiencia que uno puede tener es muy alto y es un destino súper fácil para recorrer y manejar”, afirma Esponda y destaca: “Es un contexto de naturaleza, cultura y sofisticación que es difícil de encontrar”. Con tan solo viajar desde Cabo San Lucas a Cabo Pulmo bordeando el Mar de Cortés uno lo puede comprobar.

Recorrer la Baja California en una todoterreno es una gran experiencia; a la izquierda, las vistas que uno tiene cuando va de Cabo San Lucas a Cabo Pulmo Redacción LA NACION

Si a ese paseo se le suma una experiencia en una 4x4 por el off road en un camino de tierra, rodeado de cactus, burros, vacas, mariposas monarca y hasta el famoso Correcaminos, nada puede salir mal. Es como estar adentro de una película y ser el protagonista en todo momento.

Las vacas, los burros y algunos toros, compañeros de ruta en el off road rumbo a Cabo Pulmo Redacción LA NACION

La velocidad, la adrenalina de esa velocidad y sobre todo saber que el destino final es Cabo Pulmo genera una mezcla de sensaciones que van desde felicidad a sorpresa y shock. Ese shock positivo que te deja sin palabras. O con, aunque puede ser otro problema. Al llegar y meternos al agua cristalina con el snorkel, se me escapó un “wow” tan grande que me entró agua en la boca. Era imposible no decir nada. Desde el pez arcoíris con un traje brilloso de muchos colores hasta el pez botete, de un elegante smoking azul con puntitos blancos, todos se acercaron a saludar.

Verlos nadar debajo de uno junto a tortugas marinas da una sensación de paz y adrenalina que se transforma en un combo mágico y adictivo. También pueden aparecer cardúmenes como si estuvieran haciendo una coreagrafía que ya saben de memoria. Otros invitados son los tiburones toro, el Marlin rayado con pico largo y las mantarrayas. Al nadar somos uno más de ellos, a tal punto, que es una regla de oro utilizar protector solar biodegradable para cuidarlos y proteger su casa. Incluso, por más ganas que le den a uno de quedarse en el agua para siempre, hay un tiempo límite que se debe respetar por esa misma razón.

La experiencia más recomendada a Cabo Pulmo es un recorrido privado en un Jeep con guías locales. Es aconsejable ir con los choyeros, como se los conoce a los de ahí, porque no solo es un seguro de viaje para estar tranquilos, sino que a medida que uno se adentra en el camino aprende sobre la historia del lugar y de quienes allí viven.

‘Monito’, el copiloto asignado del día, tiene poco tiempo libre durante la temporada alta de turismo. Dice que “es vago” y que “el océano lo atrapó”. Lo primero es falso, lo segundo es cierto. De vago no tiene nada y su vida resume la vida en Los Cabos: juega al fútbol para sumar deporte y disciplina (y de paso ganar unos pesos extra porque le pagan por jugar), practica surf con sus hijas de 9 y 3 años, da clases también, le gusta la pesca, lo aburre esperar, hace apnea y puede descender hasta 35 metros en dos minutos, tocó una vez una orca, habla mucho, sabe arreglar autos y construyó su propia casa. “Crecí en el agua y el apnea es consistencia. Automáticamente el cuerpo se acostumbra. También es persistencia. Mientras bajo pienso cosas lindas y a la vez no pienso en nada”, cuenta mientras nos adentramos en el desierto.

Monito, compañero de ruta en la aventura de Cabo Pulmo y Sol de Mayo Redacción LA NACION

Un buen tour para hacer también con los locales puede ser con la empresa High Tide Sea Expeditions que, sumado a la experiencia de Cabo Pulmo, ofrece una caminata hasta el rancho ecológico Sol de Mayo, donde uno hace senderismo y termina en un oasis junto a una impresionante cascada de 12 metros de altura.

El rancho ecológico Sol de Mayo esconde dentro un oasis con la famosa cascada Sol de Mayo de 12 metros de altura Visita Los Cabos

Esa cascada tiene el agua más fría, lo cual es un alivio en medio del calor, y también tienen unos pequeños peces que, según dicen los locales, “te hacen unos masajitos”. Esos masajitos son unos pequeños mordiscos que hacen a la experiencia casi completa.

La famosa cascada dentro del oasis Redacción LA NACION

El tour y el día terminan solo cuando después de toda la actividad deportiva y aventurera, a uno lo llevan a saborear un delicioso almuerzo mexicano en un restaurante de la zona. Un sitio bien local en donde hay que pedir quesadillas de harina, no de maíz. “Si son de harina ni me las calientes”, reza el dicho de los choyeros.

La quesadilla de harina y el ají picante Redacción LA NACION

Para cumplir con ellos, pedimos unas quesadillas de harina de pollo y queso que le dan el cierre de lujo a un día de pura adrenalina. Algo importante para resaltar es que a quienes no les guste –o no les caiga bien- el picante, siempre está la opción de comer más suave. Por supuesto, nunca faltará el ají picante rojo en la mesa, pero es a elección. Lo mismo con las salsas y las micheladas. Los nachos y el guacamole son los compañeros más fieles en la mesa de cada restaurante local. La buena onda de quienes viven ahí también. Sea en una casa de comida, en una tienda, en un tour, en un hotel o simplemente al cruzar una calle, reina en Los Cabos una energía positiva que contagia sonrisas y ganas de volver.

Evelia, Monito y Kikín; la buena onda de los locales le suma mucho a la experiencia Redacción LA NACION

Todos Santos, el pueblo mágico con un hotel de mucha historia

Para el lado contrario de Cabo Pulmo, uno puede ir de Cabo San Lucas hacia el norte a Todos Santos, un pueblo mágico conocido por su ambiente artístico y sus paisajes. El recorrido es de poco más de una hora en auto y el paisaje que uno observa al costado de la carretera es de película: un desierto verde con cáctus que se asoman como puños locos de abajo de la tierra, algunos con dos dedos, otros con tres, otros con seis, y algunos con más de veinte. Parecen manos que hacen señas, varios con gestos de rock, otros más desubicados con la mala palabra del dedo, otros simplemente estiran sus falanges hacia el cielo y algunos se enredan entre sí para bailar en ese desierto, junto al Pacífico.

El cactus cardón puede crecer hasta 20 metros, tener 30 brazos y vivir 300 años; tienen agua en su cuerpo y sobreviven con eso durante la sequía Redacción LA NACION

Hay tres pueblos mágicos en la Baja California Sur: Loreto (2001-2002), Todos Santos (2006) y Santa Rosalía (2023). En todo México hay 177 pueblos mágicos. ¿Qué son los pueblos mágicos? Son localidades reconocidas por el gobierno mexicano por su riqueza histórica, cultural y natural.

A la izquierda, la parroquia del pueblo, y a la derecha, un paseo por sus calles coloridas repletas de galerías de arte Redacción LA NACION

1723 marcó el inicio de Todos Santos, aunque como pueblo fue fundado como una misión jesuita en 1733, hace ya casi 300 años. Hoy en día viven 10.000 personas, de las cuales el 40% son extranjeros. La parroquia Nuestra Señora del Pilar, con los banderines clásicos de colores que guían la entrada, es un espacio para visitar y entender más de sus inicios. También lo es el Teatro Cine General Manuel Márquez de León que da a la plaza central. Sin embargo, el plus del pueblo, más allá de sus colores y edificios coloniales y galerías de arte, es un hotel. Y no cualquier hotel. El Hotel California. Sí, el de la canción.

El Hotel California hoy en día, a la espera de ver si lo vuelven a abrir o no, y si conversan o no su fachada histórica Redacción LA NACION

La foto delante del hotel es un imperdible para cualquier visitante. Es una foto que vale más de lo que uno cree, no solo por la historia que cuenta sino porque será demolido en diciembre, según informaron fuentes locales. Queda ver si conservan o no su fachada, aunque quienes conocen la historia creen que sí ya que sino perdería su encanto. El hotel hoy por hoy no funciona como tal. Cerró en la pandemia y no volvió a abrir sus puertas. ¿Por qué entonces es tan importante?

Se inauguró en 1948 por un inmigrante chino llamado Wong. En 1950, fue el quien trajo por primera vez hielo a Todos Santos e inauguró el único bar que servía cerveza fría en el pueblo. Esto lo hizo muy famoso y abrió una tienda llamada “La Popular”.

Una imagen del hotel en sus inicios cuando abrió con 16 habitaciones; y la tienda de "La Popular" Redacción LA NACION

Eso fue solo el comienzo de la rica historia del hotel. Según la leyenda local, fue el lugar que sirvió de inspiración para que los Eagles escribieran la canción Hotel California. Sin embargo, la banda siempre negó esta conexión al punto tal de demandar al hotel en 2017 por el uso de su nombre.

Tras la disputa legal, llegaron a un acuerdo, pero el estatus mítico sigue vigente. No solo por la famosa canción sino por el contenido de la misma y las versiones de pactos satánicos, una misteriosa recepcionista, espíritus y fantasmas. ¿Volverá a abrir sus puertas al público? Posiblemente sí, con otros dueños y más moderno, pero con el mismo actractivo turístico.

Playa Santa María y El Chileno

Hay tanto para ver y visitar en Los Cabos que no hay más lugar en esta crónica para hablar de sus playas. Santa María y El Chileno son solo algunas para recomendar. Las playas son públicas y cualquiera puede acercarse y disfrutar de ellas. Incluso, hay 25 playas “bandera azul”, lo que significa que tienen todos los servicios: limpieza, seguridad, baños, duchas.

A la izquierda, la playa Santa María, vista desde el agua; a la derecha, la playa de Cabo Pulmo desde la orilla Redacción LA NACION

Los colores de los platos son los mismos colores que hay en el paisaje. Verde, amarillo, rojo, violeta, blanco, más verde. Es un deleite a los ojos primero y a la panza después, poder ver y disfrutar de todo eso. El combo entero y en una sola entrega: desierto, playa, mar, montaña, animales, peces, plantas, atardeceres, comida. Mucha comida. Mucho amor. Mucha aventura.

Solo uno de los tantos platos increíbles que se puede disfrutar en Los Cabos; una ensalada con hojas de Nopal preparada en Monte Cardón Redacción LA NACION

¿Qué más se puede pedir? Ah sí, hay un Árbol de los Deseos en Todos Santos. Dicen que uno debe dejar un deseo en un papelito y colgarlo ahí con la esperanza de que se cumpla. No puedo revelar qué dice el que dejé en mi paso por Los Cabos, pero si llego a volver algún día, de seguro lo sabrán, porque se habrá cumplido.

Datos útiles

Cómo llegar: Copa Airlines ofrecerá a partir del 4 de diciembre al menos tres vuelos diarios desde Argentina (sin necesidad de pasar por Buenos Aires).

Moneda: El peso mexicano es la divisa oficial, pero aceptan dólares.

Mejor época: Noviembre a mayo es la mejor época, siendo febrero el pico de temporada de ballenas; el mes menos recomendado es septiembre.

Los Cabos reúne desierto, mar y montaña y uno puede realizar muchísimas actividades, entre ello, algunas cabalgatas por la playa Visita Los Cabos

Restaurantes: La Lupita en el centro de San José del Cabo; Bar Esquina y Tres Sirenas en Cabo San Lucas; el mencionado Sunset Monalisa; y Oystera, en Todos Santos.