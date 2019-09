Claves para pagar menos y evitarse problemas cuando se alquila un auto

Gabriela Cicero SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2019 • 00:00

Si en el próximo viaje se piensa en alquilar un auto, así sea uno sencillo, descapotable, todoterreno o de alta gama, algunos consejos para desplazarse con seguridad, sin gastar de más.

Reservar con tiempo

Sea cual sea el destino, para conseguir el modelo que mejor se ajuste a las necesidades habrá que reservarlo con tiempo, especialmente cuando la fecha de vacaciones coincide con la temporada alta y fines de semana largos. Si se contrata con antelación se podrán obtener tarifas más convenientes y más modelos para elegir. Carrentals.com recomienda hacerlo en la medida de lo posible entre 6 y 3 meses previos al viaje.

Si la contratación del servicio se efectúa en la Web supone algún ahorro extra. Un dato para estar atentos: en ocasiones, cuando se reserva online, se elige categoría de vehículo y no un modelo en especial, como aclara la empresa Sixt.

Alquilar directamente el coche en el destino no es buena idea. De ese modo habrá que elegir entre los pocos modelos disponibles y los precios serán considerablemente más elevados.

En Despegar, por ejemplo, es posible pagar con tarjeta de crédito y financiar el pago con hasta 18 cuotas sin interés (dependiendo del banco).

Entrega y devolución

El aeropuerto suele ser el lugar más cómodo para recibir el coche, no obstante, eso tiene su precio. Desde CarRentals.com aseguran que recoger el auto en el aeropuerto puede costar el doble que en la ciudad. Habrá que evaluar si hay buen transporte público desde el aeropuerto y cuánto cuesta el viaje en taxi. Algunas empresas low cost, como Goldcar, tienen sus oficinas y vehículos fuera del perímetro del aeropuerto para minimizar gastos y ofrecen el servicio de traslado gratuito en minibuses o furgonetas. Son 15 minutos de recorrido. Hay que estar atentos a los horarios de atención al público para evitar tener que regresar por los propios medios al aeropuerto.

Sea cual fuera la ubicación de entrega del coche, hay que devolverlo con mucho tiempo para no perder el vuelo. Hay que calcular que la entrega puede demorar más de una hora y habrá que trasladarse para llegar tres horas antes a la zona de embarque. Planificar con mucho tiempo.

Valoraciones online

Antes de elegir una empresa de alquiler, vale la pena echar una mirada a los comparadores o agencias de viaje para ver las valoraciones de los usuarios. No sea cuestión de que lo barato termine costando caro, especialmente cuando se trata de empresas desconocidas. Pululan en los comparadores empresas que ofrecen servicios por 1 euro el día. Cuidado. Desconfiar de lo alquileres muy baratos. Tendrán cargos adicionales ocultos. Mejor apostar por las cuentas claras desde un principio con una empresa de confianza. Es mejor tomarse tiempo en ver valoraciones de plataformas con miles de opiniones como Tripadvisor, que tener que perder tiempo y dinero haciendo reclamos en plenas vacaciones. En la agencia de viajes eDreams, por ejemplo, se evalúa el precio en relación con la prestación, la limpieza del coche, la atención en las oficinas, el proceso de recogida y devolución del vehículo. Y se calcula el tiempo de espera.

Devolución en otro país

Averiguar con la compañía elegida si eso es posible. En ese caso, siempre será más económico devolver el coche en el mismo país que se ha reservado. Se suelen cobrar recargos por dejarlo en otro punto.

Combustible

Es muy habitual que el coche sea entregado con el tanque lleno y haya que devolverlo en las mismas condiciones. Siempre es una buena medida rellenar el tanque previo a la devolución, en lugar de pagar el faltante, donde el litro tendrá un precio más elevado.

Seguros

En Europa, suelen formar parte del paquete básico de alquiler, el seguro obligatorio del automóvil y el seguro complementario de responsabilidad civil por los daños y perjuicios frente a terceros derivados del uso y circulación del vehículo. Este seguro, que se reconoce con la sigla en inglés TPL (Third-Party Liability), es obligatorio en la firma del contrato. Otro seguro que la mayor parte de las veces está incluido en el paquete básico es el seguro parcial por colisión, conocido por sus siglas en inglés CDW (Collision Damage Waiver). Pero no todas lo incluyen. Este seguro cubre los daños al vehículo en caso de accidente o daños y está asociado a una franquicia (la cantidad máxima que el cliente tiene que pagar en caso de daños, accidentes o robo del vehículo). Por norma general no están cubiertos los desperfectos o pérdidas en los neumáticos, llantas, embrague, cristales, parabrisas, chasis, pérdida de mandos, llaves, tapizado (leer en detalle qué incluye el seguro que contratamos. Cada compañía define qué incluye y qué no). Con esta cobertura limitada habrá que dejar un depósito de seguridad, que oscila entre los 100 y 600 euros, con la tarjeta de crédito, que la empresa retiene en caso de tener que cubrir costos en caso de daños o robos. Es por esto que el límite de la tarjeta del conductor exigido debe alcanzar para cubrir el gasto de franquicia y tener la tarjeta una validez mínima de seis meses tras la finalización del contrato de alquiler. Si no se producen daños o robo, el importe se desbloquea automáticamente.

Un seguro premium sí protege el depósito de seguridad. Se trata del seguro Super Collision Damage Waiver (SCDW), que sería el equivalente al seguro contra todo riesgo. En caso de robo o daños el proveedor retendrá la franquicia para cubrir los costos, pero luego podrá pedirse solicitarse su devolución, que estará sujeta al máximo que se especifique en la tabla de coberturas de la póliza. Pase lo que pase, el seguro lo cubre. En caso de elegir este tipo de seguro en algunas agencias podrá pagarse con tarjeta de débito, ya que se podría eliminar la franquicia. Entre otros seguros figura el Theft protection (TP) es una cobertura contra robo.

También viene asociado a una franquicia y no cubre efectos personales. El comparador de alquileres de coches MyTripcar.es (compara precios de depósitos y seguros) recomienda que por más que se utilice este seguro, estar atentos a no cometer negligencias porque la compañía podría exigir la totalidad del valor del coche.

El Personal Accident Insurance (PAI) cubre los daños o fallecimiento de los ocupantes del vehículo y robo de objetos personales. Y el RSN, opcional, es una asistencia ampliada en ruta. No cubre los desperfectos.

En Estados Unidos no habrá que hacerse mayores problemas, los paquetes suelen incluir cobertura contra todo riesgo, sin fianza.

Gastos adicionales

Segundo conductor. Habrá que notificarlo en la misma oficina que se retira el coche. Si la persona no está en ese momento, puede regresar a la oficina y completar el trámite. Las empresas cobrar un adicional por segundo conductor. Las normas y restricciones que se aplican al conductor, también rigen para el segundo.

La silla de bebe y niños: según una normativa de la Unión Europea (2014/37/UE) los menores con una estatura igual o menor a 1,35 cm deben utilizar siempre un sistema de retención homologado, adaptado a su peso y estatura. A partir del último reglamento, las sillas de seguridad indican el rango de altura y edad orientativa. Los grupos están divididos en grupo 0 y 0+ (recién nacidos hasta 13 kilos), grupo 1 (9 a 18 kilos), grupo 2 y 3 (15 hasta 36 kilos). Este último grupo usa asientos y cojines elevadores, en ese momento en que son grandes para una sillita y pequeños para usar el cinturón de seguridad. Estos sistemas elevan a los chicos hasta la altura en la que les calza perfectamente el cinturón de seguridad. El incumplimiento de esta normativa es una infracción grave y se sanciona con multas de 200 euros. Habrá que asegurarse con tiempo el alquiler de una silla, que ronda los 17 euros. Sino no se podrá viajar con el niño desde el aeropuerto. En ese caso, será mejor alquilar el coche en una agencia en la ciudad, donde la silla se podrá comprar fácilmente, si la empresa no tiene disponibles. En Carrefour se consiguen alzadores de niños homologados (grupo 3) por 10 euros y sillitas grupo 2 y 3 por 39 euros.

En Estados Unidos también es obligatorio el uso de sistemas de retención homologados. Cada estado tiene su normativa. En La Florida, por ejemplo, todo menor de cinco años debe ir en el asiento trasero con una sillita. Están clasificadas de 0 a 3 años, de 4 y de 5 años. Y hasta los 12 años deberán ir sentados en el asiento de atrás, sin excepción. Más información en www.flhsmv.gov

GPS

No está incluido en el costo. Alquilarlo sale unos 18 euros. Si dispone de uno, no cuesta nada llevarlo. Una excelente alternativa es usar Google Maps, sin conexión, descargando mapas. Así será posible obtener indicaciones para llegar a destino, sin los habituales datos del tráfico, rutas alternativas o indicaciones de carril.

Wifi hotspot

Dispositivo para navegar, hacer llamadas por Skype. Sirve para computadoras portátiles, tablets, smartphones y videoconsolas. Se ofrece a un costo fijo. Cuesta unos 23 euros

Otros consejos

Para evitar accidentes: el peatón siempre tiene prioridad de paso, igual que en la Argentina, excepto que en Europa y Estados Unidos se cumple a rajatabla.

Si un peatón está por cruzar ceda el paso, porque lo hará de tomas formas. Dará por descontado que el conductor cederá el paso, no importa a la velocidad que circule. Y si tiene un móvil en la mano, es probable que ni mire. En los giros hacia otra calle, también se encontrarán peatones. Tienen prioridad siempre. Estudiar las normas de tránsito del país al que viaja es una buena práctica para evitarse un disgusto.

Un dato a tener en cuenta en Estados Unidos, donde casi todos los coches son automáticos. Es muy fácil manejarlos, sin embargo, puede ocurrir que en el momento menos pensando pisemos el freno sin querer, creyendo que es un embrague. Sucede. Por lo tanto, es conveniente mantener el pie izquierdo hacia atrás, alejado de los pedales, ya que no hace falta.

Requisitos para alquilar un coche

Hay que tener como mínimo 21 años. Los menores de 25 y mayores de 65 suelen pagar un recargo. Es común que las empresas exijan un permiso de conducir con una antigüedad de 12 meses, y en algunos casos, de 24.

Quien busca, encuentra. Hay empresas que alquilan coches a conductores de 18 años. Son pocas, pero el servicio existe. Sixt lo hace con el carnet con tan solo un día de antigüedad en determinadas categorías de coches, con un recargo por conductor joven. Goldcar e InterRent alquilan a partir de los 19, con una licencia de un año de antigüedad.

¿Qué más se exige? En algunos casos se pedirá el Permiso internacional de Conducción. Además, pasaporte y posesión de tarjeta de crédito, varias empresas no aceptan tarjeta de débito, tarjetas prepago u de otro tipo.

En Estados Unidos hay compañías que aceptan tarjeta de débito. Alamo es una de ellas. La condición es presentar el billete de ida y vuelta confirmado de avión, tren o crucero. Sin ese comprobante, solo aceptarán la tarjeta como forma de pago en el momento de la devolución del vehículo.