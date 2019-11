El destino no está en el radar de muchos cuando piensan en recorrer el viejo continente, pero bien merece ser reconocido Crédito: Shutterstock

Ni París, ni Londres. Según una encuesta hecha a 4704 personas, Cracovia, en Polonia, es la ciudad que hay que visitar por el combo perfecto entre buenos precios, atracciones interesantes, comida deliciosa y poca gente.

Como la mayoría de las ciudades europeas, tiene mucha historia además de movimiento joven

Es la tercera vez que esta ciudad cercana al borde con República Checa es elegida en el podio de Which?, la plataforma británica que nuclea reseñas de usuarios en relación a tópicos variados desde autos hasta electrodomésticos. En este caso, rankearon 43 ciudades europeas que visitaron teniendo en cuenta la hotelería, la facilidad de moverse por sus calles sin perderse y la oferta gastronómica.

Muchos destacan que todavía no fue descubierto por las masas de turistas

Cracovia obtuvo cinco entrellas y un puntaje de 93% en relación a los valores analizados. Los usuarios remarcaron las atracciones como las minas de sal y la catedral bajo tierra. Además, destacaron que, al no ser tan popular, es muy fácil encontrar restaurantes y bares donde sentarse sin tener que reservar. Los precios también ayudaron, con un hospedaje promedio de US$ 72 la noche y una pinta de cerveza promedio de US$ 2,5.

La comid accesible y deliciosa es uno de los pilares de esta ciudad polaca

Un ícono como Roma quedó en el puesto 27 por la cantidad de gente que hay en cada rincón, algo que también le pasó a Dubrovnik (Croacia), Alicante (España) y Milán (Italia) que quedaron entre las diez últimas.

Crédito: Shutterstock

El top 10 de ciudades de Europa

Cracovia, Polonia: 93% Sevilla, España: 90% Valencia, España: 89% Berlín, Alemania: 88% Ámsterdam, Holanda: 86% Budapest, Hungría: 86% Múnich, Alemania: 86% Venecia, Italia: 86% Verona, Italia: 86% Burdeos, Francia: 85%