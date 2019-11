El hotel cápsula, muy popular en Japón, llegó a la Argentina

My Pod By las Bayas: abrió el primer hotel cápsula en Esquel

El hotel cápsula, que nació en Japón y es furor en muchos países asiáticos, llegó a la Argentina.

Con la premisa de ofrecer confort en un mínimo espacio no apto para claustrofóbicos, se acaba de inaugurar en Esquel, My Pod by Las Bayas, que ofrece 8 cápsulas dentro de las instalaciones del hotel Las Bayas.

Cada cápsula está pensada para una sola persona y compuesta por una cama de 2m por 1m, incluye toallas, luz individual y desayuno. Además los pasajeros pueden utilizar los baños compartidos y las áreas comunes del hotel.

A la vista, es como un bloque con camas marineras, donde cada pasajero alquila una cama (como en los camarotes de los trenes) y con la posibilidad de bajar una cortina tipo black out para tener privacidad. La idea la importó Sabrina Hernández, que trabaja en hotelería desde hace años y junto con su familia, es propietaria de Las Bayas. "En un viaje por Singapur, hace un año y medio, no conseguía alojamiento, un amigo me recomendó un hotel cápsula, muy populares en Asia, y me encantó. Con mis hermanas decidimos abrir uno en la Argentina", cuenta.

Hernández aclara que no está pensado para mochileros que buscan bajo presupuesto y que no se parece a la típica cama de hostel en habitación compartida: "Nosotros priorizamos el servicio y la calidad, con colchones confortables, desayuno abundante, amenities y wifi, entre otros servicios", agrega.

Además los pasajeros cuentan con lockers para guardar el equipaje. My pod es mixto, pero están pensado crear un área exclusiva para mujeres y también tienen proyectado abrir un nuevo hotel cápsula en Buenos Aires. La cama cuesta entre 25 y 35 dólares por noche, según la temporada.