Caminatas en Bariloche: estos son los circuitos más buscados donde se puede pasar la noche

SAN CARLOS DE BARILOCHE-. Con el verano calentando motores, cientos de turistas ya planean los días en que se lanzarán a recorrer los múltiples senderos de trekking de la zona. Y los refugios de montaña aparecen como destinos en sí mismos, cargados de mística y enmarcados por paisajes soñados.

Parte fundamental en la historia del andinismo, esas construcciones –muchas de ellas con 90 años de historia– representan un desafío para muchos y una suerte de conexión con el pasado para otros que durmieron entre sus paredes hace décadas y vuelven a intentar recrear esas noches estrelladas y esas comidas compartidas en mesas de madera.

El Club Andino Bariloche (CAB), fundado en 1931, posee diversos refugios en los alrededores de la ciudad que están concesionados. Los refugios de alta o media montaña tienen cuidador o “refugiero” y en ellos se brindan una serie de servicios. Es conveniente chequear los sitios web de los refugios, que ofrecen información actualizada del estado de los senderos, el clima y las actividades alternativas.

De cara a una temporada que se presenta seca y luego de un invierno con muy pocas precipitaciones, el acento está puesto en concientizar sobre la importancia de no hacer fuego y tener especial cuidado con los cigarrillos. El índice de peligro de incendios forestales irá en aumento a medida que avance el verano. A continuación, cinco de los refugios de montaña más populares, sus tarifas y servicios.

1. Refugio Emilio Frey (laguna Toncek – Cerro Catedral)

Es uno de los más visitados durante todo el año. Al pie de la aguja Frey (una de las paredes de granito más famosa entre los escaladores), se encuentra a 1700 msnm y es obligatorio reservar lugar antes de emprender la caminata (el trekking demanda entre 4 y 6 horas), tanto para dormir en el refugio como para utilizar la zona de acampe.

Inaugurado en 1957, el Frey está en el Cerro Catedral Martín Lucesole

Frey es uno de los refugios más emblemáticos: fue inaugurado en 1957 y está construido con piedras de la zona. Se puede acceder por diversos senderos, pero el más clásico parte del estacionamiento del centro de esquí en el Cerro Catedral y luego se interna en el valle del arroyo Van Titter. Las reservas se habilitan 7 días antes de la estadía en el sitio del refugio.

Además, como en el resto de los refugios, es necesario realizar previamente el registro de trekking en la página web del CAB o en www. nahuelhuapi.gov.ar. El pernocte en Frey cuesta $49.000, mientras que la pensión completa (pernocte, cena, desayuno y vianda) $110.000. Cenar en el refugio vale alrededor de $25.000. En tanto, la media pensión incluye pernocte, cena y desayuno, y vale $92.000.

2. Refugio General San Martín (laguna Jakob)

Reinaugurado en 2018, el lugar está abierto todo el año. En verano, la caminata demanda entre 5 y 6 horas (son 14 km con un desnivel de 800 metros). El sendero tradicional comienza en el Tambo Báez, sobre la ruta vieja a Colonia Suiza. El trekking, de mediana dificultad, bordea el arroyo asa de Piedra.

Cerca del refugio se encuentra la bellísima laguna Témpanos, a la que se llega tras media hora de marcha. Debe su nombre a los transparentes bloques de hielo flotante que pueden verse durante los primeros meses del verano.

Pernoctar en el refugio tiene un valor de $50.000 por persona. “La reserva incluye una plaza con colchón, aunque es necesario llevar bolsa propia. Solo se reserva el pernocte. La cena o pensión completa se arregla arriba al llegar”, advierten los responsables del refugio. Asimismo, quienes deseen utilizar la zona de acampe deben hacer una reserva por persona (el acampe vale $8000 pesos por persona e incluye el uso de los baños).

Vista desde la laguna Jakob Martín Lucesole

En Jakob, la pensión completa cuesta $140.000 (incluye pernocte, cena, desayuno y vianda) y la media pensión (pernocte en el refugio, cena y desayuno) se paga $120.000. La cena completa cuesta $50.000 y el almuerzo o las viandas frías para llevar valen $20.000.

3. Refugio Manfredo Segre (laguna Negra)

El trekking se inicia en Colonia Suiza y el tiempo de marcha es de entre 5 y 7 horas. Refugio clásico del verano, tiene una capacidad máxima de albergue de 35 personas y está ubicado a 1620 msnm.

Fue inaugurado en 1969. Tiene un nombre oficial, que es el del andinista italiano que amaba las montañas de Bariloche y donó el dinero que permitiría, tras su muerte, construir el refugio. A su vez, la conexión del lugar con la comunidad italiana hizo que se lo conociera también como Refugio Italia.

Si bien las tarifas están sujetas a modificación, dormir actualmente en el refugio de Laguna Negra con pensión completa (cena y desayuno) vale $95.000 por persona. La media pensión en el refugio (pernocte y desayuno) vale $65.000, mientras que una cena se paga $35.000. Los que llevan su propia comida y solo pasan la noche en el refugio pagan $50.000. Asimismo, acampar cuesta $10.000 por persona.

El Segre, a orillas de la Laguna Negra

4. Refugio Agostino Rocca (Paso de las Nubes)

Es uno de los más alejados de la ciudad, ya que se ubica en la ladera este del Cerro Tronador, a unos 80 km de Bariloche. Llegar hasta allí desde Pampa Linda, la base del cerro, lleva unas 5 horas de trekking (son 14,3 km). Al igual que los demás refugios, es obligatorio reservar lugar antes de iniciar la caminata, además de chequear el estado del sendero.

Se trata del refugio ubicado a mayor altura: emplazado en un espacio conocido como Paso de las Nubes (a 1432 metros sobre el nivel del mar), fue construido tras una donación de la empresa Techint e inaugurado en2012. Rinde homenaje al empresario Agostino Rocca, amante de estas latitudes. El refugio Rocca está abastecido de energía hidroeléctrica por una turbina ubicada en un cauce de agua a 500 metros. Cuenta con 10 habitaciones, con capacidad para 80 personas.

Pasar la noche en el refugio (hay camas con colchón en habitaciones compartidas) cuesta $90.000 por persona y no incluye el uso de duchas. Hay que llevar bolsa de dormir o alquilarla allí ($22.500 cada una). El desayuno completo sale $33.000. El acampe en la zona del refugio no está permitido por Parques Nacionales.

El Refugio Rocca cuenta con 10 habitaciones, con capacidad para 80 personas Club Andino Bariloche

5. Refugio Laguna Ilón (laguna Ilón)

Además de área de acampe el lugar ofrece pernocte en domos. Al igual que el refugio Rocca, el trekking a Ilón se inicia en Pampa Linda, en la base del Tronador. Llegar a la laguna demanda entre 4 y 5 horas de caminata. El refugio está abierto durante todo el año.

Desde Ilón se puede hacer la caminata que conduce hasta la Mirada del Doctor, un punto panorámico natural ubicado a unos 40 minutos. Se trata de una formación rocosa que sobresale entre los bosques y desde donde se obtiene una vista imponente. El nombre homenajea a Christofredo Jakob, que solía subir hasta allí en silencio para meditar.

Dormir en los domos vale $60.000 por persona, mientras que utilizar la zona de acampe cuesta $20.000 por persona (alquilar una bolsa de dormir vale 12.000). Almorzar o cenar en los espacios comunes tiene un valor de $50.000: se ofrecen guisos, pizzas, pastas, sándwiches y opciones vegetarianas y para celíacos. Comer solo un plato principal vale $28.000 y un desayuno completo (tostadas con manteca y dulce, fruta, cereales e infusión a elección) se paga $24.000 por persona. No está permitido el uso de la cocina.

Vale recordar que antes de emprender cualquiera de las caminatas es obligatorio y gratuito hacer el registro de trekking en la página del parque Nahuel Huapi o en la del Club Andino Bariloche. La capacidad de los refugios es limitada, por lo que nadie debe subir sin tener reserva. Otro dato clave es que en la mayoría de los refugios no hay wifi ni señal de celular. “Algunos dicen que son centros de rehabilitación para adictos a las redes sociales”, bromea un refugiero.