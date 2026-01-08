Vacaciones más baratas en Brasil: cómo pagar con el mejor tipo de cambio y sumar beneficios

Brasil vuelve a consolidarse como el destino internacional más elegido por los argentinos. La combinación de cercanía, clima, playas y una relación precio-calidad favorable mantiene al país vecino en lo más alto de las preferencias, con ciudades como Florianópolis, Río de Janeiro y San Pablo liderando el ranking de viajes según la cantidad de operaciones realizadas por argentinos a través de la app de Cocos.

La forma de pagar en destino se convirtió en un factor clave para definir cuánto termina costando el viaje. En Brasil, donde prácticamente todos los consumos se realizan con PIX, elegir la app desde la cual se paga puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto final. Desde su integración con este sistema el 2 de enero de 2025, Cocos ofrece el tipo de cambio más competitivo del mercado, lo que se traduce en un ahorro concreto frente a otras alternativas de pago.

Según datos de la plataforma, se realizaron más de 6 millones de pagos, totalizando un volumen de más de US$173 millones operados, cifras que reflejan la preferencia creciente por los medios de pago digitales como una alternativa más eficiente para manejar el dinero. La transparencia, previsibilidad y seguridad en cada operación, el tipo de cambio y la posibilidad de pagar con pesos o dólares invertidos –que generan rendimientos hasta el momento del consumo- se volvieron factores determinantes para elegir pagar con PIX a través de Cocos.

Cómo gastan los argentinos en Brasil desde la app de Cocos

Entre los principales rubros de gasto se destacan, en primer lugar, el transporte, con Uber como uno de los consumos más frecuentes desde Cocos. Le siguen las compras en supermercados e indumentaria, con marcas como Renner entre las más elegidas por los turistas argentinos. Estos consumos reflejan un uso intensivo de PIX para gastos pequeños y medianos, donde la rapidez del pago, la aceptación generalizada y la posibilidad de conocer el monto exacto antes de confirmar la operación resultan determinantes.

Desde Cocos destacan que el uso de PIX no se limita al momento del consumo en destino. Una parte de los usuarios utiliza esta modalidad incluso antes de viajar, para realizar pagos anticipados como traslados, reservas o servicios contratados desde Argentina.

Esta práctica permite llegar al destino con parte del viaje ya cancelado, organizar mejor el presupuesto y reducir la exposición a variaciones del tipo de cambio durante la estadía. El uso de llaves PIX asociadas a teléfonos o correos electrónicos facilita estas operaciones sin necesidad de exponer información financiera sensible ni de recurrir a efectivo.

Un programa de beneficios que premia decisiones inteligentes

Además, Cocos cuenta con un programa de beneficios que reconoce las principales operaciones que los usuarios ya realizan dentro de la app —como inversiones, suscripción a fondos comunes de inversión, uso de la tarjeta de débito y pagos realizados mediante PIX— y permite acumular puntos que luego pueden canjearse por viajes, estadías y experiencias, a través de una alianza con una empresa líder en viajes de América Latina.

A diferencia de los programas tradicionales, que suelen premiar únicamente el consumo, la propuesta de Cocos apunta a incentivar el ahorro y la inversión, reconociendo decisiones financieras que hacen rendir el dinero y promoviendo una relación más consciente y eficiente con las finanzas personales.

Fundado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, Cocos es un grupo financiero que pasó, en solo cuatro años, de ser una fintech innovadora a consolidarse como uno de los actores más relevantes del sistema financiero argentino, con más de 1,5 millones de usuarios que invierten, pagan y gestionan su dinero desde una plataforma 100% digital e integrada pensada para que los usuarios no tengan que elegir entre invertir su dinero o utilizarlo en el día a día. Sus fondos comunes de inversión, lanzados hace menos de dos años, ya superaron los US$1.000 millones bajo administración y la compañía se encuentra en plena expansión estratégica: avanzó en un acuerdo para adquirir un banco en Argentina (operación sujeta a aprobación del BCRA) y prepara su lanzamiento en México.

