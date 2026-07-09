La playa preferida por los argentinos donde el gran desafío es proteger los corales

Ya al bajar del avión, Punta Cana muestra una primera pista de lo que es República Dominicana. Antes del mar turquesa, de la arena blanca y del primer shot de mamajuana –esa bebida local que te hace sentir parte del lugar y a la que muchos le atribuyen poderes casi milagrosos– aparecen las muñecas sin rostro: figuras de arcilla pintadas a mano que reciben a los turistas en el aeropuerto y que funcionan como una marca de identidad. No tienen rasgos definidos porque representan la mezcla cultural dominicana, su diversidad y su historia.

Después sí llega la postal conocida, esa que cada vez más eligen los argentinos. El calor húmedo del Caribe que pega en la cara sin pedir permiso, las palmeras y el traslado hacia sus playas instalan enseguida esa idea de que Punta Cana es, ante todo, una promesa de descanso para olvidarse de la rutina un rato. Comer. Dormir. Meterse al mar. Repetir.

El famoso modelo all inclusive hizo que este rincón dominicano sea uno de los destinos más reconocidos del Caribe. Pero quedarse con eso es mirar solo una parte de la película.

Es un destino que se puede disfrutar en familia Gentileza

Con más de 50 kilómetros de playas de arena blanca y aguas cristalinas, se concentran cerca de 170 hoteles y muchas de las principales cadenas internacionales, especialmente sobre Playa Bávaro, la más conocida del destino. República Dominicana tiene ese no sé qué que despertó el interés del turismo argentino y la consolidó como una de las opciones caribeñas más elegidas en el último año.

Según datos del Ministerio de Turismo dominicano, en 2025 llegaron 442.088 pasajeros provenientes de la Argentina, un 62,3% más que el año anterior y el nivel más alto de los últimos seis. El país quedó así como el principal emisor latinoamericano hacia República Dominicana y tercero en el continente, detrás de Estados Unidos y Canadá.

Y ese crecimiento se percibe dentro de los hoteles. “En los últimos tres años, los argentinos pasaron de representar cerca del 15% a casi el 40% de nuestros huéspedes”, cuenta Jeovanny Reyes, marketing & brand experience director de Iberostar en Punta Cana, uno de los grupos con fuerte presencia sobre Playa Bávaro que opera hoteles cinco estrellas: Selection Coral Bávaro, JOIA, Coral, Waves Dominicana y Waves Punta Cana, dentro de un complejo de 133.000 metros cuadrados en primera línea de playa. Por ejemplo, una noche en uno de los hoteles cuesta desde US$160 por persona en base doble, según la categoría y la temporada.

Aunque el todo incluido sigue siendo el formato dominante, los turistas y, principalmente los argentinos, eligen realizar actividades por fuera de ese formato. Por ejemplo, el 72% de los argentinos que ingresaron al país en 2025 realizó la excursión a isla Saona, una de las salidas más buscadas del destino y de las más fotografiables, esas en las que no hace falta poner filtros. A pesar de ser la más demandada, no es la única.

La isla Saona, de aguas turquesas y arenas blancas, es una de las excursiones más solicitadas en República Dominicana Shutterstock

Discusiones urgentes

Punta Cana no se termina en la foto publicada en redes sociales. Detrás de esa imagen aparece la otra cara del destino: reservas naturales, especies protegidas, arrecifes en recuperación y una discusión ambiental cada vez más urgente para una región que vive, justamente, de la belleza de sus costas.

Uno de los ejemplos más claros es la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un parque natural de 1500 hectáreas donde los senderos se adentran en un bosque tropical y llevan hacia 12 lagunas de agua dulce; en varias de ellas se puede nadar rodeado de vegetación. Caminar por esos caminos, con los sonidos de la naturaleza, pero sin olvidar los chistes y adivinanzas del guía, permite descubrir una Punta Cana distinta. Un poco más verde y lejos de las clásicas postales de reposeras frente al mar.

La reserva también permite entender una pregunta que atraviesa el destino desde hace tiempo: ¿cómo sostener el crecimiento del turismo sin deteriorar a la naturaleza? En la isla de La Española, que comparten República Dominicana y Haití, viven especies endémicas amenazadas, como la iguana rinoceronte y el gavilán de la Española. La pérdida de hábitat, la caza ilegal y el avance de especies invasoras las pusieron en situación crítica, y distintos programas de conservación trabajan en el monitoreo, protección y recuperación de sus poblaciones.

Una de las 12 lagunas de la Reserva Ecológica Ojos Indígenas Shutterstock

Esa preocupación empezó a trasladarse a los hoteles, que son justamente los receptores del turismo. Algunos complejos buscan sumar una propuesta que va más allá: bienestar, nutrición, reducción de residuos, protección de costas y restauración de ecosistemas marinos. No se trata de negar el impacto de la industria turística, sino de asumir que el futuro del negocio depende cada vez más de cuidar el recurso que lo sostiene.

En el caso de Iberostar, por ejemplo, esa agenda aparece a través de su movimiento global Wave of Change, una iniciativa que comenzó con la eliminación de plásticos de un solo uso y se expandió hacia objetivos más ambiciosos: reducción de residuos, pesca responsable, neutralidad de carbono y restauración de ecosistemas costeros. Y, en Punta Cana, una de sus líneas de trabajo más visibles está vinculada con los corales.

La búsqueda también se traslada a la experiencia del huésped. “Nosotros capacitamos a nuestros huéspedes para que viajen con una huella ecológica más sostenible, garantizando al mismo tiempo su comodidad y bienestar”, contó Alice Scavarda, room division manager del hotel.

En un formato que durante años fue sinónimo de buffet infinito y de dejar cualquier hábito saludable de lado, la marca empezó a incorporar propuestas vinculadas con bienestar y alimentación más consciente. “La tendencia está cambiando. La idea es poner sobre la mesa temas de nutrición en un resort, un lugar donde muchas veces se piensa que no te podés cuidar”, explicó Daniel Sánchez, Head of PR de Iberoestar.

En ese modelo, la sostenibilidad aparece como un eje interno y no solo como una frase para el huésped. “La sostenibilidad es parte de la inducción”, resume Natalia Pairo, general manager de Iberostar Selection Bávaro y Coral Selection Bávaro. La idea, según explican desde la compañía, es que el cuidado ambiental atraviese la operación cotidiana: desde la gestión de residuos y la protección de la costa hasta los proyectos vinculados con los corales y el trabajo con comunidades locales.

“Con más de 60 años de historia, estamos comprometidos con la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Promovemos un modelo de turismo responsable que pone en el centro el cuidado de las personas y de los océanos”, aseguró Sánchez.

Los arrecifes de coral están en recuperación Reinhard Dirscherl - ullstein bild

¿Hay sargazo?

El gran desafío hoy está en el mar. El sargazo, esa macroalga que en los últimos años afectó a buena parte del Caribe, se convirtió en un problema cotidiano en los destinos. Cuando llega en grandes cantidades, cambia el paisaje, genera olor y obliga a generar grandes operativos de limpieza durante todo el día.

“¿Hay sargazo en la playa?“, es una de las preguntas que más resuena entre los turistas a la hora de elegir su próximo destino. Para los países que viven del turismo, no es un detalle menor. Pero algunas de las técnicas que se utilizan para sacarlo también pueden dañar la arena y el ecosistema costero si se hace con maquinaria pesada.

Entre las medidas que los hoteles tomaron para frenar su avance, una de las más eficaces se realizó a través de la instalación de barreras lejos de la costa. “Este año se puso la barrera contra el sargazo. Hay playas de Punta Cana que perdieron centímetros de arena por el uso de maquinarias pesadas. Nosotros buscamos tipos de barreras que no sean nocivas para el ambiente marino”, señaló Pairo. Según explicó, el sargazo retenido se traslada luego a un centro de residuos, se procesa y puede utilizarse como compost para el campo de golf que tienen en el complejo.

Pero la conversación sobre las técnicas usadas y sobre la conciencia ambiental ya no queda cerrada a los dominicanos o a los hoteleros. Es una pregunta que cada vez aparece más entre los turistas.

Bajo el agua, los arrecifes de coral son una parte central de esa discusión. Aunque muchas veces se los mira apenas como un atractivo para hacer snorkel, cumplen una función mucho más importante: protegen la costa, reducen el impacto de las olas y sostienen buena parte de la biodiversidad marina. Son conocidos como las “selvas del mar” porque de ellos dependen peces, crustáceos, esponjas, moluscos, estrellas de mar, erizos y algas. Sin embargo, también están entre los ecosistemas más amenazados.

“En Punta Cana, una de las iniciativas que busca trabajar sobre ese problema es el Coral Lab de Iberoestar”, cuenta Reyes. Se trata de un laboratorio frente al mar donde se estudia la adaptación de los corales al cambio climático, se conserva material genético y se reproducen fragmentos para luego devolverlos al océano.

Una de las medidas más eficaces contra el sargazo fue la instalación de barreras lejos de la costa Gentileza

Los fragmentos que se desprenden de manera natural de los arrecifes son resguardados en grandes piletones ubicados dentro del complejo, en espacios controlados que permiten incentivar su crecimiento. Más adelante, son reintroducidos en el fondo marino.

Punta Cana ya no se entiende solo como un destino de descanso. Es también un lugar donde se cruza la demanda creciente de viajeros latinoamericanos con la necesidad de proteger a la naturaleza y ser cada vez más responsables con el medio ambiente.

Porque ya no alcanza con llegar a un destino paradisíaco. Ahora el desafío es que el paraíso siga estando ahí cuando vuelva el próximo avión.