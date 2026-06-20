Los videos más impactantes del incendio en un hotel all inclusive de Republica Dominicana

SANTO DOMINGO.- Un hotel all inclusive de República Dominicana se incendió este viernes, hecho que provocó la muerte de una turista italiana y heridas en cientos de huéspedes en la costa de Bayahíbe, en la región caribeña de La Romana.

El video del operativo, registrado por una argentina que se encontraba allí - @Kabassanm

El siniestro, que obligó a evacuar a 1690 huéspedes, se propagó rápidamente debido a que gran parte de las estructuras estaban construidas con techo de palma, un material altamente inflamable.

Las autoridades trasladaron a los damnificados a varios hoteles cercanos de la zona - @gojko_culibrk

Las imágenes y los videos difundidos a través de las redes sociales mostraron la magnitud del fuego y la densa humareda negra que cubrió el área de la playa y las zonas comunes del complejo.

El operativo de seguridad obligó a la evacuación de 1690 huéspedes

En filmaciones captadas por los turistas y mediante el uso de drones, se observó cómo las llamas devoraron los techos de palma de los bungalows principales mientras los huéspedes corrían hacia la orilla del mar para resguardarse del monóxido de carbono.

El incendio en el hotel

Hasta el momento se desconocen por qué comenzó el fuego. Es una comisión técnica la encargada de dar con el origen, que se encuentra bajo investigación.

“Será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, informó el COE al respecto.

El presidente de República Dominicana visitó el COE tras el operativo

Cómo es el hotel incendiado

El establecimiento forma parte de la cadena Viva Wyndham y opera con servicio las 24 horas sobre una “playa de arena blanca”. El predio cuenta con cinco piscinas y ofrece diferentes categorías de alojamiento que combinan habitaciones estándar, superiores y bungalows edificados con piedra coralina y techos de palma.

El video compartido por una visitante sobre su experiencia antes del incendio - @_Seerenaa_

De acuerdo con su presentación en la página oficial de la compañía, todas las unidades del resort disponen de "aire acondicionado, televisor de pantalla plana, conexión wifi y balcón o terraza“, además de infraestructura adaptada para personas con movilidad reducida.

Las llamas destruyeron los techos de palma seca de las instalaciones

La oferta gastronómica del complejo incluye “restaurantes de tipo buffet y a la carta con menús de cocina internacional, mexicana, italiana y mediterránea", con atención especializada para huéspedes celíacos.

Incendio en el hotel II

El hotel se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de La Romana, a 45 minutos de la terminal de Punta Cana y a poco más de una hora del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

Debido a las consecuencias del incendio, los organismos de emergencia locales y la propia firma hotelera debieron reubicar a los pasajeros damnificados en el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace —un complejo de la misma cadena que no sufrió daños— y en otros establecimientos de la zona de Bayahíbe y Miches.

Luego del hecho se desplegó un gran operativo por parte de los bomberos

Con información de AFP y AP.