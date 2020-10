Viajes: pese a la pandemia los argentinos volvieron a Miami

Lucila Marti Garro Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 10:08

MIAMI.- Mariana Drago y su pareja Brian compraron pasajes en American Airlines el año pasado para visitar Disney y Miami en junio del 2020. Pero la pandemia les aguó los planes, aunque no por mucho tiempo. Cambiaron los pasajes y tres meses después, desembarcaron en uno de los primeros vuelos especiales que American Airlines retomó uniendo Buenos Aires y Miami en septiembre.

"Eramos ocho los que viajábamos, pero nosotros dos fuimos los únicos que vinimos, el resto tuvo miedo. Por suerte nos animamos, no nos arrepentimos para nada", cuenta Mariana mientras pasea por las playas de Miami, después de pasar unos días en Universal Studios.

Su caso no es aislado. Con cifras de contagio en descenso en la península de Florida (un promedio de 2000 contagios diarios), son cada vez más los argentinos que se animan a venir a Miami, sea por vacaciones o para pasar algunos meses mientras sigue la cuarentena en Buenos Aires.

Con los vuelos especiales, se puede viajar a Miami, que no exige hacer cuarentena Crédito: Lucila Marti Garro

Marcelo Bottini, Director Regional de Aerolíneas Argentinas en Estados Unidos, confirmó a LA NACION que los vuelos en septiembre Ezeiza-Miami vinieron más llenos de lo que volvieron. "El tramo de subida vino entre 95 y 100% de ocupación, mientras el de bajada retornó al 65%", aporta.

Mariana y Brian dicen que se sienten más seguros en la ciudad del sol de vacaciones que en Buenos Aires. "Es muy diferente el enfoque de acá. Sentimos que no se habla tanto del virus, pero la gente respeta mucho los protocolos, el distanciamiento se cumple, y todo está abierto, incluso los shoppings. Nuestros amigos que no se animaron a venir nos preguntan, ¿y. pudieron viajar? Imagínate que allá tenés que pedir un permiso para ir al banco y nosotros nos vinimos a otro país", dice Mariana.

Mariana Drago y su pareja Brian se animaron a viajar unos días a Miami

Al salir de la Argentina, les hicieron firmar una declaración jurada que no pedirán repatriación en caso que se corten los vuelos. "Sabemos que al volver tenemos que hacer cuarentena, aunque acá los contagios están mejor que allá. Pero llega un momento en que hay que disfrutar", dice Brian. Si bien Mariana tiene seguro médico por su trabajo, Brian contrató uno aparte que cubre US$ 5000 por Covid-19.

Más casos

Matías y Marisa son de Buenos Aires y hace tiempo tenían ganas de viajar a Miami. "Encontramos un vuelo especial de Copa vía Panamá. Nos sorprendió en el avión que no hubo ningún control, no nos pidieron hisopado, no nos tomaron temperatura, y en la cabina no había distanciamiento. La verdad que íbamos con nuestro propio cuidado. Veníamos respetando con rigurosidad la cuarentena y creímos que nos hacía falta a nosotros y nuestros hijos cambiar de aire y tener una vivencia diferente", cuenta Matías.

Si bien no era obligatorio, antes de viajar se hicieron un test de coronavirus. "Nos parecía importante porque en Miami íbamos a visitar a unos tíos que son mayores. Aunque los viéramos con distanciamiento y máscara era importante para nosotros hacernos el test", aporta. El viaje transcurrió normal e incluso con vuelos internos. Viajaron a Washington, y les llamó la atención la decisión firme de la ciudad de exigir máscara en la calle, de lo contrario se multa con 1000 dólares. El cumplimiento era absoluto.

Descanso y compras, las principales los planes de los argentinos en Miami

"Nunca tuvimos miedo. En Miami vemos un volumen de actividad reducida pero también una notoria diferencia con la Argentina. Acá no hay una cuarentena tan severa. Nuestra filosofía es cuidarnos nosotros, y tratar de tener una vida normal que es la que todos necesitamos. Contratamos un seguro médico y nos aseguramos que cubra esta pandemia, lo cual encareció el viaje pero tenemos certeza que nos cubre", cuenta Matías.

Emiliano Leanza, de Business Intelligence de Avantrip, aporta que Miami fue el destino líder en ventas durante el hot sale de julio. "Si bien la distribución de la venta de pasajes a Miami es bastante estable, los meses que más viajes se vendieron son noviembre 2020 y mayo 2021. Es decir, si en noviembre se restablecen los servicios de vuelo, tendremos un pico de turistas visitando esa ciudad antes de fin de año", vaticina. El promedio por venta es de dos pasajeros por viaje. El 75% de los tickets de adultos viajan sin menores.

Aerolíneas tiene para octubre previstos 18 vuelos Ezeiza-Miami, mientras que American Airlines arrancó el 7 de octubre con un vuelo diario. Se trata de vuelos especiales porque la frontera Argentina está cerrada por lo menos hasta el 11 de octubre. Si después de esa fecha se anuncia la apertura de fronteras, los vuelos se convertirán inmediatamente en regulares. Estados Unidos permite el ingreso de argentinos con visas de turista.

Precios increíbles

Constanza es de zona sur de la provincia de Buenos Aires y vino por unos días a Miami con su pareja. "Nos tomamos dos semanas. Sabemos que tendremos que hacer cuarentena al volver, pero no nos importa, estamos trabajando online. A pesar de tener kilómetros de costa a unas horas de mi casa no la podemos usar. Vinimos a Miami porque queríamos aprovechar el teletrabajo y los precios más accesibles. Fuimos a la playa y solo visitamos un shopping. Todos los negocios están abiertos y salvo por el uso de barbijo obligatorio, la vida transcurre normalmente", afirma. La pandemia en su caso, ayudó al bolsillo. Un departamento que usualmente cuesta US$ 140 la noche, asegura que lo pagó US$ 80.

Lorena pide mantener su apellido en reserva para "resguardar" a su padre. Vive en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cinco horas de Ezeiza. "Una vez que salís del pueblo a la vuelta tenés que hacer 15 días de cuarentena o hacer un testeo antes de entrar, excepto si saliste por menos de 24 horas. Mi papá me llevó a Ezeiza, me dejó y volvió en el día. El no necesitaría hacer cuarentena al volver a su casa. Lo que pasa es que en un pueblo surgen historias y alguien la modifica, y es el teléfono descompuesto, y termina habiendo estigma si alguien estuvo cerca de Ezeiza, o recibió a un familiar. El pueblo está con la necesidad de echarle la culpa a alguien, y los casos positivos que hubo se los trató muy mal", argumenta desde Ezeiza minutos antes de abordar su avión. Su viaje, dice, técnicamente no es por vacaciones. Llega a Miami para seguir viaje a otra ciudad y reencontrarse con su novio que es americano. "Tenía que volar a principios de mayo, pero no pude. Al principio dijimos que era una locura tomar un avión, pero ya seis meses de espera fue mucho", asegura. Es la primera vez que paga un seguro médico por fuera de la tarjeta de crédito y su bolso de mano fue 100% pandémico: cargó dos barbijos N95 (uno para el vuelo largo y otro para el interno), alcohol en gel, toallitas desinfectantes y pajitas para no tener que tomar de algún vaso, cuenta.

Antes de dejar su casa firmó tres declaraciones juradas: para salir del pueblo, el permiso de circulación, y la de viaje internacional.

Aunque es necesario mantener distancia social y otros cuidados, se puede ir a las playas y los shoppings Crédito: Lucila Marti Garro

Otros argentinos de viaje

Leonardo está tachando los días. También viajará con su pareja en noviembre a Florida. "Estaremos en Naples y Miami por 14 días. Viajamos todos los años para la misma época. El motivo del viaje es un mix de 70% descanso y 30% compras. En mayo ya cancelé un viaje a Europa, pero ahora queríamos viajar y consideramos que los vuelos son seguros", dice.

Cecilia Vignolo, gerente de ventas de Biblos Travel, agencia de viaje de lujo, asegura que Miami será el destino número uno, una vez que se confirme la fecha de reinicio de los vuelos. "En nuestra agencia, la ruta Buenos Aires-Miami es la que mayor reservas tiene en Business Class. En comparación con Europa que es su competidor, Estados Unidos no tiene restricciones de ingreso a turistas, ni exigió nunca cuarentena en Florida. Esto permite adelantar una compra, da más seguridad de poder viajar cuando llegue el momento", expone.

En el segmento de lujo, también se ven descuentos en hotelería. "Recién para noviembre comenzamos a tener algunas reservas en concreto en hoteles. Las tarifas en estos hoteles de lujo son únicas. Nunca vistas", dice Vignolo. Por ejemplo en St Regis Bal Harbour en noviembre se pueden obtener tarifas de US$ 450 por día, contra un precio regular de US$ 700 en un periodo similar de otro año. "Acqualina, que es otro de los elegidos por el público argentino, tiene también promociones insuperables y jamás imaginadas para el periodo de aquí a Navidad, con precios que rondan los US$ 500, casi un 40% menos que un periodo similar en años anteriores, y con upgrades, desayunos y créditos a través de Agencias Virtuoso (la red global de lujo de asesores de viajes de placer) que implican un ahorro adicional", sostiene.