Vuelos especiales: todas las respuestas a las dudas frecuentes de viajeros

30 de septiembre de 2020

Las respuestas a las dudas frecuentes sobre vuelos especiales, cambio de pasajes, fronteras cerradas, prohibición de ingreso según la nacionalidad, entre muchos interrogantes que se plantean los viajeros, mientras se espera por la autorización de los vuelos regulares.

¿Se necesita alguna autorización o cumplir algún requisito para comprar pasajes en los vuelos especiales?

No, los vuelos especiales están abiertos para todos los pasajeros que los quieran tomar y se compran en los sitios Web de las aerolíneas. Mes a mes más aerolíneas ofrecen estos servicios. El único requisito es cumplir con los requerimientos del país al que se viaje en cuanto a nacionalidades a las que le permiten el ingreso, test previos, cuarentena y seguro médico. La única recomendación es averiguar cuáles son los vuelos especiales autorizados antes de comprar, porque las aerolíneas siguen vendiendo pasajes para sus vuelos regulares y si el Gobierno no levanta la prohibición es probable que esos vuelos se cancelen. Para salir del país, además de la documentación necesaria como pasaporte o DNI según el destino, se necesita firmar una declaración jurada (http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/) dentro de las 48 horas previas al viaje.

¿Qué aerolíneas ofrecen vuelos especiales?

Los vuelos especiales se aprueban mes a mes. Los ofrecen Aerolíneas Argentinas, a Madrid, Miami, Nueva York, Lima, Santiago de Chile, Asunción y San Pablo. También Iberia, Air France, KLM, Level, Air Europa, American Airlines, United Airlines, AeroMéxico, Boliviana de Aviación, entre otras aerolíneas.

Si tengo comprado un pasaje desde hace unos meses para una fecha que justo coincide con un día que la aerolínea hace un vuelo especial, ¿automáticamente tengo asegurado el lugar en el avión o lo tengo que pedir especialmente?

En principio se tiene asegurado el pasaje, porque los vuelos especiales mantienen las reservas originales, pero de todas maneras conviene reconfirmar con la aerolínea. Si no se puede viajar (porque por ejemplo el vuelo es a España y no se tiene pasaporte europeo) hay que cambiar de fecha, sino se perderá el pasaje si la asignación es automática y el pasajero no se presenta en el aeropuerto.

¿Puedo entrar libremente a Estados Unidos?

Si, a Estados Unidos se puede entrar libremente, sin restricciones, con pasaporte argentino y visa vigente o con pasaporte comunitario si se es residente en Argentina, previa tramitación del ESTA.Algunos estados exigen hacer cuarentena si se llega de otro estado, pero no para los extranjeros. Por ejemplo, si se llega a Nueva York desde Miami, se necesita hacer cuarentena (no en caso de escalas). Si se planea un viaje que incluye ciudades de Florida y Nueva York, conviene ir primero a Nueva York, para evitar la cuarentena. Florida no exige cuarentena.

En estos momentos la embajada de Estados Unidos en Argentina no está tramitando visados para turismo, (solo para quienes aplican para visa de estudiante) y todavía no tienen fecha de reanudación, según informa la página Web de la embajada. Ya anunció que los que habían hecho el pago y no llegaron a hacer la entrevista por la cuarentena, sigue vigente por un año.

También se puede entrar sin restricciones en México y Brasil, entre otros países americanos, aunque este último exige un seguro médico.

Para ingresar en la Unión Europea se necesita tener pasaporte de la Unión Europea Crédito: Shutterstock

¿Puedo entrar libremente a los países de la Unión Europea?

No. Las fronteras de la Unión Europea están cerradas para argentinos, entre muchas otras nacionalidades. Sólo pueden ingresar uruguayos desde América del Sur.

Los argentinos que cuenten con ciudadanía de cualquiera de los países que integran la comunidad sí pueden ingresar sin inconveniente, incluso por motivos turísticos. También pasajeros en tránsito hacia otros destinos y aquellos que tengan contratos de trabajo. En el caso de las escalas hacia otros países fuera de la Unión Europea conviene que toda la ruta sea con la misma aerolínea y que la valija se envíe al destino final, porque no se podrá ingresar para volver a despachar la valija si no se tiene el pasaporte de la Comunidad.

Antes de viajar a los países de la Unión Europea se debe completar un formulario de control sanitario. Por ejemplo el de ingreso a España se puede encontrar en Spain Travel Health (https://www.spth.gob.es/), luego de completarlo se obtendrá un código QR que habrá que mostrar en el control sanitario del aeropuerto. La web de Air Francce https://airfrance.traveldoc.aero/ ofrece información actualizada sobre requisitos para viajes.

En cambio, sí se puede ingresar en Reino Unido con pasaporte argentino sin restricciones. Las reglamentaciones obligan a informar lugar de estada y a permanecer 14 días en aislamiento en el alojamiento elegido por el pasajero. Según la web del Gobierno británico se aplicará una multa de hasta de £ 100 si se niega a proporcionar los datos de contacto y de hasta £ 1000 si se niega a aislarse.

Mi cónyuge tiene pasaporte de la Unión Europea, pero yo no. ¿Puedo viajar también?

Si, familiares directos de un nacional de un Estado miembro de la UE que viajen juntos o viajen para reunirse con el nacional de un Estado miembro de la UE pueden ingresar. De todas maneras consultar casos especiales antes de comprar el pasaje.

¿Es necesario hacer cuarentena cuando se ingresa en la Unión Europea?

Cada país tiene sus propias medidas. Para entrar en España no es necesario hacer cuarentena. Francia exige una prueba de PCR negativa realizada antes de llegar a los pasajeros que no provengan del espacio Schengen, de lo contrario, es necesario hacer 7 días de cuarentena en el lugar que elija el pasajero o, en su caso, en alojamientos especiales. También se podrá realizar el test en el aeropuerto.

Pero si primero se visitó durante unos días España y luego por ejemplo se viaja a Alemania, Austria, Bélgica, Italia y Reino Unido, entre otros países, si es necesario hacer cuarentena. Es conveniente chequear en el sitio https://reopen.europa.eu/, que tiene información actualizada sobre las regulaciones de cada país.

Durante el vuelo se debe usar barbijo. El modelo requerido depende de cada aerolínea Crédito: Shutterstock

¿Tenía un pasaje para viajar en abril, por ejemplo, lo puedo cambiar para un vuelo especial?

Si, la mayoría de las aerolíneas cambian las fechas a los vuelos especiales sin inconveniente y sin cargo extra, aunque según el caso pueden aplicar cargos por diferencia de tarifa.

Tenía un vuelo para octubre al exterior, el vuelo sale porque es uno de los especiales, pero no quiero ir. ¿Puedo reprogramar sin cargo?

Depende de la aerolínea y de las políticas que apliquen a ese pasaje. Pero en general ofrecen cambios sin penalidad por la pandemia. Por ejemplo, American Airlines Segun aplica la política de Cambio Global por Covid: todos los pasajes comprados hasta el 30 de septiembre, para viajar hasta el 31 de diciembre pueden quedar abiertos y ser canjeados para otra fecha hasta diciembre de 2021, no pagan penalidad pero en algunos casos podría aplicar diferencia de tarifa.

¿Los vuelos especiales mantienen el servicio de comida a bordo?

En los vuelos internacionales largos, como Estados Unidos y Europa se mantiene el servicio de comida, pero, en algunos casos de manera limitada. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas ofrece bolsas individuales con la comida. Los servicios de comidas especiales y moisés están suspendidos. American Airlines informa que el servicio es bastante similar al preCovid, con algunos cambios en clase ejecutiva y cambios menores en clase económica

¿Se necesita un barbijo especial para estos vuelos especiales?

Todas las aerolíneas exigen barbijo durante el vuelo. Depende de la aerolínea el tipo solicitado, consular antes del viaje. Por ejemplo, Air France solicita barbijo quirúrgico. KLM puede ser de fabricación propia, pero debe estar compuesto por dos capas de tela.

¿Hay que hacer cuarentena cuando se regresa a la Argentina?

Si, el Gobierno argentino exige hacer 14 días de cuarentena cuando se regresa de cualquier país del exterior.

Mi pareja es extranjera, está en su país. ¿Puede venir a la Argentina?

No, las fronteras argentinas están cerradas para extranjeros. Para ingresar se necesita ser argentino o residente.