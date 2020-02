Una mujer reclinó su asiento y el pasajero de atrás se lo golpeó repetidamente hasta que llegó la azafata Crédito: Shutterstock

De un lado, están aquellos que creen que reclinar el asiento en un avión es un derecho adquirido. Si uno ha pagado un pasaje, ¿por qué privarse de utilizar todos sus servicios? Del otro, están aquellos que creen que es una falta de consideración con el pasajero de atrás ¿Cómo puede uno disfrutar de cierta comodidad, a costa del padecimiento ajeno? Y en el medio de la polémica, como siempre, está Twitter. En esta oportunidad con un video viral que reavivó la discusión.

Todo comenzó el 31 de enero en un vuelo entre Nueva Orleans y Charlotte, en Estados Unidos. Se trataba de un viaje corto, de apenas tres horas. Todo transcurría con normalidad hasta que Wendi Williams decidió reclinar por completo su asiento.

En un primer momento, el pasajero de atrás le pidió que lo levantara, ya que se encontraba comiendo y la señora accedió. Pero ni bien terminó de comer, Wendi volvió a reclinarlo, lo que desató la furia del hombre, que comenzó a golpear el asiento.

"El hombre me pidió, con actitud, que levantara mi asiento porque estaba comiendo. Yo lo hice. Cuando terminó lo recliné nuevamente. En ese momento, comenzó a golpearme. Fue entonces cuando comencé a grabar videos e intenté llamar a la azafata", contó Wendi en un tweet.

Según explicó la señora, el hombre dio unos nueve golpes duros al asiento y cuando ella sacó el celular y comenzó a filmar, disminuyó la intensidad de los golpes, que son los que quedaron registrados en el video.

Williams contó que cuando llegó la azafata, se disculparon con el hombre y le ofrecieron una medida de ron de cortesía, al tiempo que le pidieron a la señora que eliminara el video, alegando que no estaba permitido filmar en el avión.

Consultada por su salud, la señora contestó que tiene dolores y que le queda un disco cervical sano que le permite cierta movilidad y se refirió a que esos golpes podrían haberle producido una lesión más importante: "Estoy agradecido por el movimiento limitado que todavía tengo y no debería haber tenido que soportar esos golpes repetidos", señaló.

En otro tweet, Wendi contó que fue contactada por representantes de la aerolínea American Airlines, quienes se disculparon por lo sucedido pero no reconocieron ninguna responsabilidad en el accionar de la azafata. De esta forma, la señora advirtió que presentará una denuncia: " Llamaré al FBI para presentar cargos contra el 'hombre' que me confundió con un saco de boxeo. A cualquiera que no le guste, ¡no me importa!"

Opiniones divididas

El video que subió Wendi a su cuenta de Twitter ya supera las 600.000 reproducciones y en los comentarios, las opiniones están divididas. Si bien la mayoría no aprueba la actitud violenta del hombre, muchos critican a Wendi por reclinar su asiento por segunda vez, considerando que ya le habían pedido en una oportunidad que no lo hiciera.

"Cuando te recostás, estás invadiendo el espacio del otro pasajero y arruinando su experiencia. Has tenido una sorpresa aquí, Wendy", le escribió Michael.

"Es ridículo que la gente diga que no debés reclinar tu asiento. Está hecho para eso. Estás completamente dentro de tu derecho. Pagaste por tu asiento", la apoyó Melissa.

"Soy un viajero frecuente y desprecio a las personas como usted que atascan su asiento en las rodillas de los demás y luego se preguntan por qué se molestan", publicó WE0209.

Por su parte, Salvatore dijo que la mujer simplemente estaba usando una función con la cual se diseñó el asiento y se preguntó: ¿Le habría hecho lo mismo a otro hombre?