Park City: un lugar de ensueño donde el lujo se encuentra con la nieve

Uno de los ejes centrales de la serie Yellowstone es la negativa de John Dutton (Kevin Costner) a vender su rancho para que una empresa, Market Equities, construya en Montana “otro Park City”. ¿A qué se refiere? A un megacentro de esquí rodeado de aldeas de ensueño con alojamiento y servicios de lujo.

Porque justamente eso es Park City Mountain, un paraíso blanco ubicado a apenas 35 minutos del aeropuerto de Salt Lake City, la capital de Utah, estado que se jacta de tener “la mejor nieve en polvo del mundo”, por su textura seca, liviana y de baja densidad.

Enclavado en las montañas Wasatch, despliega más de 3000 hectáreas de terreno, 43 medios de elevación y 349 pistas -entre verdes (principiantes), azules (intermedias), negras (avanzadas) y doble negras (solo para expertos)-, una escala que lo ubica entre los complejos más grandes de Estados Unidos.

Canyons Village es una de las bases de la montaña y está conformada principalmente por hoteles exclusivos y comercios. Es prácticamente un poblado peatonal, caracterizado por sus plazoletas con fogatas (a gas) al aire libre para resguardarse del frío

Canyons Village es una de las bases de la montaña y está conformada principalmente por hoteles exclusivos y comercios. Es prácticamente un poblado peatonal, caracterizado por sus plazoletas con fogatas (a gas) al aire libre donde los esquiadores se resguardan del frío, y que se ilumina de colores durante la época de Navidad. Su última novedad es la Sunrise Gondola, un teleférico inaugurado en diciembre que sube directo al corazón de la montaña y se ubica en la explanada que está entre los hoteles Hyatt Centric y Pendry, dos de las propuestas más exclusivas de la zona.

Toda la zona se ilumina de colores durante la época de Navidad

A solo 15 minutos se encuentra Deer Valley, un resort de 948 hectáreas dedicado exclusivamente al esquí -no permite la práctica de snowboard-, con 31 telesillas (siete de las cuales fueron inauguradas esta temporada) y 202 pistas para todos los niveles. Se recomienda sacar el pase con anticipación, ya que el centro limita el número de esquiadores diarios para evitar largas filas en los medios y mejorar la experiencia en la montaña.

Deer Valley es un resort de 948 hectáreas dedicado exclusivamente al esquí -no permite la práctica de snowboard-, con 31 telesillas (siete de las cuales fueron inauguradas esta temporada) y 202 pistas para todos los niveles Ross Downard

Es que en Deer Valley la exclusividad llega a niveles poco comunes, no solo por su gastronomía, atención personalizada y hasta valet parking, sino también con el programa “Ski with a champion” (Esquía con un campeón), en el que se puede, justamente, esquiar con un atleta olímpico como Shannon Bahrke, Fuzz Feddersen, Kaylin Richardson, Jillian Vogtli, Chris Waddell, Trace Worthington y Ashley Caldwell, todos condecorados en sus respectivas disciplinas. La experiencia parte desde los US$1545 por medio día en temporada regular y llega hasta los US$2990 por un día entero en temporada alta.

Para quienes quieran actividades más allá del esquí, una opción es Woodward Park City, un centro de deportes extremos para actividades bajo techo y al aire libre

Los pases diarios de los resorts oscilan entre US$99 y US$329, bajo un sistema de precios dinámico que ajusta las tarifas según la oferta y la demanda. El valor final depende básicamente de una combinación de tres factores: la fecha (el inicio y el final de la temporada suelen ser más económicos), el día de la semana (los fines de semana son más caros) y la cantidad de días (ambos complejos ofrecen descuentos para quienes compran tickets para más de un día).

Como alternativa al esquí, el tubing es una actividad que consiste en tirarse por una pista nevada sentado en una especie de rueda inflable gigante

La temporada de esquí suele ir de noviembre hasta abril, si bien este año arrancó en diciembre debido a la falta de nevadas. Luego, la actividad se fue normalizando en ambas montañas y la fecha de cierre se mantiene para el 21 de abril. Como referencia, al cierre de esta nota, Park City Mountain tenía abiertos 39 de 43 medios y 212 de 349 pistas, mientras que Deer Valley estaba operando con 28 de 31 sillas y 143 de 202 pistas. “No es ningún secreto que esta temporada comenzó más despacio de lo esperado debido a los desafíos climáticos que Park City -al igual que otros destinos globales- ha enfrentado. A pesar del inicio tardío, las estaciones permanecen abiertas y operativas para ofrecer la mejor experiencia posible a viajeros de todo el mundo. Mantenemos el optimismo de cara a las próximas semanas”, dijo Jennifer Wesselhoff, presidente y CEO de Park City Chamber & Visitors Bureau.

Para los fanáticos de los deportes de invierno, se puede visitar el Parque Olímpico de Utah, sede de los juegos de 2002 y de los de 2034 Carla Boecklin

Uno de los objetivos primordiales de la cámara es crecer en el turismo internacional, que está liderado por México, Australia y Brasil. La Argentina integra el top 10.

Para quienes quieran actividades más allá del esquí, una opción es Woodward Park City, un centro de deportes extremos para actividades bajo techo y al aire libre que se instaló en la zona en 2019. Abarca un complejo de 50 hectáreas con servicio de telesilla diurno y nocturno para practicar snowboard, esquí, ciclismo de montaña y tubing, una actividad que consiste en tirarse por una pista nevada sentado en una especie de rueda inflable gigante. El pase por dos horas cuesta US$85. También cuenta con una instalación cubierta para deportes como skateboarding y BMX, entre otros. El complejo es muy concurrido sobre todo de noche.

Sunrise Gondola, un teleférico inaugurado en diciembre que sube directo desde Canyons Village al corazón de Park City Mountain

En tanto, para los fanáticos de los deportes de invierno, se puede visitar el Parque Olímpico Utah, todo un orgullo para esta zona. Cuenta con un museo con vestimenta y equipamiento histórico, y hasta tiene un simulador. Pero también se puede ir directo a las pistas de deslizamiento (bobsled, luge y skeleton), de saltos de esquí nórdico y de esquí de estilo libre.

Punto de encuentro

El pulso social de Park City corre por su arteria principal: Main Street, que cuenta con unas 200 tiendas y 50 restaurantes. Sus construcciones del siglo XIX son un recordatorio del pasado minero de esta zona (se puede conocer a fondo en el museo ubicado en esta calle), que lo convirtió en una bulliciosa villa que brilló gracias a la plata, pero que luego casi se desvaneció en la historia como un pueblo fantasma, hasta reinventarse como un centro de esquí y sede de eventos globales como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 (y de 2034) y el Festival de Cine de Sundance, que en 2027 se traslada a Boulder, Colorado.

El pulso social de Park City corre por su arteria principal: Main Street, que cuenta con unas 200 tiendas y 50 restaurantes

Esta avenida es un punto de encuentro, sobre todo por las tardes y cuando cae la noche, donde los turistas van en busca de unos tragos o de una comida reparadora. Entre tantas opciones, como Kaneo, Pine Cone Ridge y Handle, es obligado el paso por No Name Saloon, un típico grill de la zona conocido por su imperdible hamburguesa de bisonte. Y para tomar algo, Alpine Distilling es reconocida por la elaboración propia de gin y whisky, con valores que rondan los US$20 el trago. Una recomendación importante: hay que llevar el pasaporte encima, ya que lo piden en todos los bares y restaurantes donde se sirven bebidas alcohólicas (incluso si no se consume), ya que el estado de Utah es muy estricto con la venta de alcohol.

Las construcciones del siglo XIX en Main Street son un recordatorio del pasado minero de esta zona, que lo convirtió en una bulliciosa villa que brilló gracias a la plata

Además, en las veredas de esta concurrida calle puede verse el Snow Globe Art Stroll, una muestra de artistas locales que crearon siete escenas del invierno dentro de globos de nieve de tamaño natural. Y, por supuesto, desde allí sale la aerosilla conocida como Town Lift, que sube directo a la montaña en minutos, y en la cual aparece Papá Noel en plena Navidad.

Otro tip clave es que moverse en Park City es sencillo y no cuesta nada, ya que tiene un sistema de transporte gratuito que se puede gestionar a través de una app.

Alpine Distilling es reconocida por la elaboración propia de gin y whisky, con valores que rondan los US$20 el trago

En cuanto al alojamiento, en Canyons Village, el Hyatt Centric tiene una decoración moderna de montaña (sin llegar a ser un lodge) y ofrece opciones desde US$700 la noche para una habitación estándar, hasta US$3000 o US$4000 para departamentos de 84 a 250 metros cuadrados y de dos a cuatro dormitorios, con living, comedor y cocina, y con una infaltable chimenea que se enciende con solo apretar un botón. El hotel se destaca por su servicio de “ski valet” para salir y llegar esquiando.

Es obligado el paso por No Name Saloon, un típico grill de la zona conocido por su imperdible hamburguesa de bisonte

El Pendry, inaugurado en 2022 y con su propuesta de decoración más modernosa, tiene 152 habitaciones, suites y residencias, con opciones de departamentos con hasta cinco cuartos para 12 personas. La noche arranca en US$1200 para una habitación estándar y cuenta con cuatro restaurantes, incluyendo uno de sushi y carne, y otro de comida mexicana. Se destaca también por su pileta climatizada en terraza, para reponerse con una vista única luego de un extenuante día de esquí. Muy cerca se encuentra el Waldorf Astoria, que cuenta con 159 habitaciones y suites, también con acceso directo a las pistas de esquí.

En Main Street puede verse el Snow Globe Art Stroll, una muestra de artista locales que crearon siete escenas del invierno dentro de globos de nieve de tamaño natural

A la hora de hospedarse en las cercanías de Deer Valley, una opción es Stein Eriksen Lodge, enclavado en la serenidad del valle. Este cinco estrellas es un auténtico lodge de montaña inspirado en la leyenda olímpica noruega que le dio su nombre y tiene una particularidad: la mayoría de sus chimeneas son a leña y no a gas.

También hay opciones de condominios privados como Flagstaff Lodge, con tres dormitorios (para ocho personas), living, comedor y cocina, y una vista inigualable a las montañas. ¿El precio? Por ejemplo, el valor para cuatro noches en la primera semana de marzo sin incluir fin de semana puede superar los US$12.000. Todo por vivir, aunque sea por un rato, en un lugar de ensueño que ni la mejor ficción puede imaginar.