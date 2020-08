Sorteos, subastas gastronómicas y recuerdos para apoyar al turismo

La Reserva Huemules, en Chubut, uno de los alojamientos elegidos para el sorteo de Corona Crédito: Ivan Hoermann/Reserva Huemules

Con el turismo paralizado en el país desde marzo, (aunque algunas provincias comenzaron tímidamente con aperturas para locales), la situación crítica del sector movilizó a que varias empresas privadas lanzaran campañas de apoyo para ayudar a hoteles, restaurantes y otros prestadores turísticos argentinos. Un gesto solidario, un granito de arena que ayuda a construir una montaña.

Corona presentó Viajes con Conexión, para apoyar al turismo nacional e inspirar a sus consumidores a conectarse con la naturaleza. La empresa cervecera reservó 1200 noches de hotelería en toda la Argentina: 100 paquetes para 4 personas, cada uno por 3 noches, que sorteará para que sus consumidores puedan disfrutarlo cuando todo esto pase.

Desde la empresa confirmaron que ya reservaron alojamientos en 41 hospedajes que incluyen glampings, casas de árbol, hosterías, hostels y hoteles en la Patagonia, la Costa Atlántica, el NOA, el NEA, el Litoral, Córdoba y la región de Cuyo.

"Corona es conocida por sus lazos con la playa, los océanos y la naturaleza. El objetivo es, después de estos meses de aislamiento, animar a las personas a reconectar con el disfrute de los escenarios naturales. El foco es impulsar los viajes nacionales, como una forma de apoyar a el mal momento que la industria turística está atravesando", explica Juan Giovaneli, director de la marca Corona.

Eligieron los alojamientos por las historias de esfuerzo y pasión de sus dueños, como el Pedral, la casa de pioneros chubutenses que alberga en su predio una colonia de pingüinos, en Punta Ninfa, Casa Glebinias en Chacras de Coria, Mendoza, propiedad de la familia Aristarain, donde ninguna planta del lugar fue erradicada para el diseño arquitectónico del lugar y Reserva Huemules, en Chubut, que ofrece un glamping ecológico en las montañas, entre muchos otros.

Con la compra de un pack de 6 botellas de Corona se adquiere un código QR que, al ser escaneado, permite el ingreso de datos necesarios para el sorteo de las estadías. Son 100 paquetes turísticos válidos por 3 noches para. 4 personas en diferentes destinos del país. Los ganadores podrán realizar sus viajes durante el primer semestre de 2021.

Subastas en restaurantes de lujo

La empresa de agua de origen italiano S. Pellegrino, junto con la conocida lista de los mejores restaurantes del mundo 50 Best, organizaron una subasta gastronómica para recaudar fondos para financiar la recuperación de la industria gastronómica y hotelera. Del programa 50 Best for Recovery, que se desarrolla a nivel mundial, participan de manera solidaria los restaurantes argentinos Tegui y Don Julio, que ofrecieron experiencias junto a los dueños de los reconocidos restaurantes.

A través de este programa, se ha creado el CIC 50 Best Recovery del mundo, una entidad solidaria y de interés comunitario, que distribuirá todos los ingresos del Fondo de Recuperación a restaurantes, bares y organizaciones sin fines de lucro.

Ya se recaudaron US$ 1,23 millones; el 50% será destinado a restaurantes y bares de diferentes partes del mundo que solicitaron subvenciones para superar la crisis que atraviesan.

Recuerdos nacionales

Por su parte, la aerolínea Flybondi presentó la nueva campaña Ayudá a tu destino que busca apoyar a los emprendedores de los destinos a los que vuela a través de ventas anticipadas online.

La propuesta da a los pasajeros la posibilidad de comprar anticipadamente un recuerdo del lugar. Para colaborar con estos emprendedores, al momento de la compra del ticket aéreo en la web, el pasajero podrá encontrar un ítem por cada uno de los destinos. En esta primera etapa se sumaron proyectos de Jujuy, Salta, Bariloche y Córdoba.

Los emprendedores que se pueden encontrar actualmente en el sitio online de la aerolínea son de distintas ciudades del país y con diferentes propuestas. Por ejemplo, un té con torta en Casa de Té Bellevue de Bariloche, dulces de Chicoana, en Salta y artesanías, de Jujuy, entre otros productos.