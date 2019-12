Universal Studios: claves para ganar tiempo y ahorrar dinero en los parques

En que momento del año conviene ir, los diferentes tipos de pases, dónde comer y alojarse, entre otras recomendaciones para visitar los parques de Orlando

Lucila Marti Garro SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 16:41

A medida que los parques temáticos se vuelven más grandes, también son más sofisticadas las variables para llegar a una buena planificación, acorde al bolsillo y las expectativas de cada uno. Con tres parques temáticos (uno de agua), y un cuarto en camino, para viajar a Universal Studios es imprescindible sentarse y hacer números. Según los precios de la temporada y el tipo de pase que elija, puede resultar más económico alojarse en un hotel del resort que afuera, o pagar menos el ticket en día de semana, o ahorrar en compras con una tarjeta determinada. A viajero informado, billetera contenta.

EL MOMENTO DEL AÑO

El costo más significativo en unas vacaciones suele ser el aéreo, precio que varía según la época del año. Pero los parques temáticos también tienen sus temporadas con precios variantes. En la Web de Universal se puede ver el calendario con las tres temporadas: value, regular, y anytime (cualquier momento, una entrada sin restricciones). De agosto hasta casi fines de noviembre es temporada baja, o value. Pero después sube a la más cara, donde solo es posible ingresar con una entrada que permita cualquier momento, ya que llega Thanskgiving. Salvo fechas pico como Navidad, Semana Santa (abril) o Thanksgiving (noviembre), en general los tickets más económicos van de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo rigen los regulares. Solo en días o semanas pico, hay que sacar los anytime. La diferencia entre cada categoría de boleto suele ser de diez dólares entre sí.

¿QUÉ TICKETS COMPRO?

Los precios varían según temporada, pero a su vez, hay diferentes valores de tickets según la elección del visitante: cantidad de días (cuanto más compro, más barato sale el proporcional diario), y si quiero saltar de un parque a otro en el mismo día, es decir visitar dos en una jornada. Como ejemplo para un día de parque, visitar solo uno cuesta US$ 115 mientras que los dos en el mismo día US$ 170, una diferencia de US$ 55. Es casi imposible poder hacer todas las atracciones de ambos lugares en un solo día, de manera que lo conveniente sería elegir el pase que sea 1-parque 2-días. El tercer día de pase es tentador: generalmente por sólo US$20 se agrega una jornada adicional.

El encanto del pase 2-parques 1-día, es que permite subirse a bordo del tren Hogwarts entre la estación Hogsmeade y King's Cross, en las tierras de Harry Potter. Une Universal Studios con Islands of Adventure. Si subirse abordo de ese tren justifica los US$55 por persona, entonces hay que optar por el pase más caro.

COMPRAR LA ENTRADA ONLINE

Nunca vayas hasta la puerta del parque a comprar la entrada. Cuando comprás tu ticket online para pases multidía, podes ahorrar mucho dinero además de no hacer cola en ventanilla. No hay que comprarlas necesariamente con días de anticipación. Se puede hacer el click minutos antes de ingresar, siempre que sea a través de la Web. Llegará un mail con los tickets, cada uno con su código de barra, que se escanean directamente desde el teléfono.

El vuelo del Hipogrifo, una montaña rusa para toda la familia Crédito: Universal

Ademas de chequear en las agencias de turismo online también podes revisar los vendedores autorizados, que tienen los tickets a veces unos pocos dólares más económicos. Si bien hay varios sitios Web, algunos no permiten la compra con tarjeta de crédito de la Argentina. Podes ingresar en www.getawaytoday.com que vende tickets para tarjetas de crédito de todo el mundo, y el precio del pase suele ser un 6,5% más económico, ya que el tax ya está incluido en el precio del ticket que se muestra, mientras que en la web de Universal se suma al final de la compra. Estos boletos son oficiales.

PASES EXPRESS

Universal tiene dos tipos de pases Express para no hacer cola: el básico, y el ilimitado. En el primero, podes usarlo una vez por juego, para evitar las colas regulares. En el segundo, podes usarlo todas las veces que quieras, es decir que nunca harás cola en los juegos. El precio de ambos salvoconductos (que se adiciona a la entrada regular del parque) varía según oferta y demanda, y en días de mucha concurrencia, puede costar más que el mismo ticket de ingreso. Si la idea es obtener sí o sí este pase, conviene hacer los números ya que los tres hoteles más lujosos del resort (Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel y Royal Pacific Resort) tienen incluido el pase ilimitado para sus huéspedes. Pagar caro por estos hoteles a veces puede resultar barato.

Un ejemplo concreto: hospedarse en el Portofino Bay, por tres noches y con tres días de parque en octubre, costaba US$ 2791 para una familia de dos adultos y dos adolescentes. El pase que otorga es el más caro, que permite saltar entre los tres parques, e incluye el Express ilimitado.

Supongamos que quiero ahorrar, y elijo un hotel fuera de Universal. El costo de los tickets más los pases ilimitados por aquellos tres días es de US$ 2257. A eso habría que sumarle un hotel económico, que puede costar US$100 la noche (una categoría inferior que el propuesto por Universal Studios), el total sería de US$ 2557, número casi igual a la opción de parar adentro del resort, sumado a que con el transporte interno de Universal estarás ahorrando US$ 25 diarios de estacionamiento. Dormir dentro del resort permite además ingresar antes a los parques y evitar la mayor concurrencia.

Los números varían continuamente según época del año, pero vale la pena hacer algunos números tentativos para ver qué opción es la más conveniente.

No conviene comprar el Express Pass por adelantado. Si la idea es tener el salvoconducto para evitar las filas, hay opciones para adquirirlo en el parque, no solo en la entrada sino adentro. Casi todas las tiendas de regalos en ambos parques anuncian la venta del pase Express. Esto permite no gastar de más, hasta tanto ver si realmente vale la pena. Tal vez un día feo en temporada baja puede resultar que el parque esté casi vacío.

DÓNDE HOSPEDARSE

En general, hospedarse fuera del resort suele ser más económico. Sin embargo depende qué tipo de pase se piense comprar, y si se agrega o no el costo del Express para no hacer cola. Para una familia -sobretodo si es mayor a cuatro personas-, hospedarse en las casas de alquiler temporario en la zona son una buena opción para poder hacer las comidas en casa. Por el mismo precio que un hotel tres estrellas, se puede conseguir mayor cantidad de metros cuadrados, cocina completa, y lavarropas y secadora adentro.

Si el presupuesto es muy ajustado, entonces lo ideal será optar por el pase de un día por parque, independientemente de la cantidad de jornadas que se compren, sin el Express, y hospedarse fuera del resort.

LLEVAR ALGO PARA COMER

La política de Universal prohibe a sus visitantes llevar comida que requiera calentar o refrigerar, ni heladeras rígidas con rueditas, pero dice que se pueden ingresar snacks y botellitas de agua. Lo cierto es que si bien son más estrictos que en Disney World, no hay problema en ingresar con frutas y sándwiches. Llevar comida es fundamental para ahorrar dinero. Los alimentos adentro del parque son muy caros, aún optando por las propuestas más económicas.

COMPRAR UN VASO RELLENABLE

Así como llevar comida al parque es buen negocio, es preferible no cargar demasiado líquido. En primer lugar por su peso, pero además porque te pueden rellenar la botella con agua en los lugares donde se sirven gaseosas, sumado a los bebederos. También es conveniente comprar el vaso rellenable Coke Freestyle. Por US$ 15 podes llenar durante todo el día tu vaso plástico con tapa, lo cual te ahorra mucho dinero y tomas gaseosa fría en cualquier momento del día. Si compraras un vaso de gaseosa cuesta US$5, de manera que con tres veces que quieras tomar durante el día ya se amortiza. Hay una enorme variedad de sabores, solo deberás esperar diez minutos entre cada vez que lo llenes. Las atracciones tienen lockers gratuitos para dejar las pertenencias, en aquellos casos en que no podes subir al juego con el vaso.

EL ESTACIONAMIENTO

Veinticinco dólares por dejar el auto es un número elevado. Los hoteles dentro del resort ofrecen traslado gratuito a los parques, pero también suelen hacerlo aquellos que se ubican fuera de las tierras de Universal. Incluso cotizar cuánto sale llegar en Uber puede ser de mucho ahorro.

El estacionamiento se encuentra en la orilla del Citywalk, un paseo comercial que funciona como el Downtown de Universal. Por eso, después de las 18, dejar el auto allí es gratis. Si no vas a los parques sino solo a caminar por la Citywalk, asegurate llegar después de las 18.

MÁS DESCUENTOS

Hasta el 31 de diciembre de este año, pagando con una tarjeta American Express, obtenés un 10% de descuento cuando compras un plan de comidas, el plan de gaseosa libre Coca Cola Freestyle, o en compras de merchandising que superen los US$ 75. Además, aquellos que compran su entrada multiparque con su tarjeta American Express tienen acceso a un VIP adentro de Universal Studios.

El lounge te permite hacer una pausa entre las 12 y las 17, y aprovechar las gaseosas y snacks gratuitos.

Epic Universe, un nuevo parque en camino

Universal Orlando Resort está construyendo su cuarto parque temático después de Universal Studios, Islands of Adventure y el acuático Volcano Bay. Se llamará Universal's Epic Universe.

Tendrá dos montañas rusas, varios juegos de interior, grandes piletas de agua y un palacio imponente. "El nuevo parque temático también contará con un centro de entretenimiento, hoteles, tiendas, restaurantes y más. Con este espacio de 303 hectáreas, Universal está duplicando su tamaño actual. Epic Universe estará en un terreno que no es adyacente al de Universal Studios, sino que estará al sudeste de lo ya construido.

Tips imprescindibles

Llegá antes de que el parque abra. Empezá por los juegos del fondo, o los más demandados Evitar almorzar en la hora pico del mediodía Bajá la app oficial de Universal Orlando Resort para ver los tiempos de espera en cada juego Usa las colas "single rider" en las montañas rusas más demandadas, si no te importa ir sin tu grupo en los espacios que quedan vacíos en los carritos.