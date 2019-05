La bicicleta, la compañera de viaje que inspiró un libro

La fotógrafa Floral Zu, que recorre el mundo en dos ruedas, usó a su bici y a otras que encontró en el camino como protagonistas de "Bicicletas en foco"

Guido Piotrkowski SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de mayo de 2019

"Con la bici nunca me aburro", asegura Floral Zu, fotógrafa y diseñadora gráfica, autora del libro Bicicletas en foco. "La bici te da otra óptica de las ciudades, de los lugares. Es diferente a viajar como turista en metro o en ómnibus. Con la bici te perdés por ahí. Con la bici se me amplió el universo desde todo punto de vista".

El libro reúne en más de doscientas imágenes sus viajes con la bicicleta como protagonista. La bicicleta y los reflejos, las sombras, los atardeceres, el campo, los caminos, túneles, puentes, calles, trenes, señales, son algunos de los subtemas en los que está dividido el trabajo. En su derrotero, la fotógrafa pone su bicicleta en primer plano, delante de monumentos, atravesando puentes, frente a iglesias, surcando alguna playa. Pero también capta situaciones de otros ciclistas, y se autorretrata junto a su rodado en diversas situaciones.

Floral no pretende que sea un registro documental, sino que lo toma como algo lúdico, e interviene las imágenes digitalmente, estrechando la frontera entre la pintura y la fotografía. El proyecto tiene una triada fundamental: los viajes, la fotografía y la bicicleta.

El primer paso fue subir sus fotos a las redes, donde tuvo una muy buena respuesta. "No me interesa que mis fotos parezcan fotos, no quiero venderle a alguien que vaya a visitar Dublín, no soy una guía de viajes. Quiero mostrar mi propia experiencia, qué rincones descubrí. Me gusta generar ficciones y climas con las fotos, apoyados en escenarios reales".

Ciudades a pedal

Su primer viaje con la bici a cuestas fue a Río de Janeiro, en el verano de 2014. Fascinada con la experiencia carioca, unos meses después encaró para Europa.

Floral lleva una bicicleta plegable y liviana, que pesa unos doce kilos y cabe en el mismo bolso que lleva la ropa y las herramientas. Herramientas que aprendió a usar antes del primer viaje, cuando hizo un curso especialmente para poder arreglarla en caso de imprevistos.

Lo suyo no son las travesías largas, Floral es una ciclista urbana, disfruta de pedalear por las ciudades, como lo hace a diario en Buenos Aires, y los pueblitos que pueda encontrar en los alrededores. Para los traslados largos, empaca la bici y viaja en avión, tren o barco.

Así, al llegar a destino, Floral saca la bicicleta del bolso y arranca a pedalear desde el aeropuerto. "En Europa, la bici es casi una persona. Hay mucha cultura ciclista, hay otra consciencia, mucho respeto y prioridad a este transporte sustentable. Y lo fomentan. Yo llego a un hotel y voy a la habitación con la bicicleta".

Fuente: Reuters

Dice que la bicicleta brinda la posibilidad de perderse mucho más que caminando. "Veo una cúpula a lo lejos y voy a ver que es. En cinco pedaleadas estás, mientras que caminando demorás y te cansás más. En ese ir a ver que es, descubro cosas que están fuera del circuito turístico, cosas que a un turista que va poco tiempo se le pasan".

"La bicicleta es felicidad, diversión, libertad, salvación, refugio, energía, adrenalina. Es viento, sol, noche, es ritmo, baile, cadencia, respiración, meditación, aire: vida", escribe en el libro.ß

Bicicletas en Foco tiene 176 páginas a color en formato 15 x 21 cm. Se consigue en algunas librerías especializadas o a través de la Web y redes sociales. Cuesta 650 pesos. www.floralzu.com