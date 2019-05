Dormir en Miami: diez opciones con ubicación, precio y buen puntaje

La cercanía a la playa se paga con tarifas altas, pero hay opciones de precio y calidad en otros sectores Crédito: Shutterstock

Aunque las tarifas varían según las fechas, esta selección se basa en noches promedio de menos de 200 dólares, tomando una variedad de zonas y siempre dentro de una reputación de 7.5 puntos en uno de los principales buscadores de hoteles

1 The New Hotel Miami, Miami Beach

Ubicado en la parte norte de la isla, este pequeño hotel de diez habitaciones ofrece estacionamiento gratis, wifi y pileta. Está en una zona de residencias y hoteles bajos y modestos, con construcciones art decó remodeladas, segura y con la playa a dos cuadras. Algunas habitaciones tienen kitchenette y heladera. Desde aquí se puede llegar caminando a Surfside, un barrio más lujoso y nuevo, o seguir hasta Bal Harbour.

La playa a esta altura es muy linda y tiene el beneficio de que, al no contar con tantos edificios altos en la costa, no hay grandes espacios con sombra por la tarde. Hay algunos restaurantes en zona (Manolo es uno de ellos), y las farmacias CVS y Wallgreens que abren 24 horas y proveen todo tipo de productos. Tiene dos tranvías gratuitos que conducen hacia el sur, la parte más movida de Miami Beach.

2 M Boutique Hotel, Miami Beach

Pequeño hotel de solo doce habitaciones, ideal para parejas, con precios económicos a tres cuadras de la playa y dos de la avenida costera Collins, que cuenta con restaurantes y supermercado. La única contra es que el hotel cuenta con pocos espacios de estacionamiento. Cuando se llenan hay que buscar en la calle, que por la tarde es gratuito hasta la mañana siguiente. Como en el New Hotel, dos líneas de tranvía llevan hacia el sur de Miami Beach.

3 Collins Hotel, Miami Beach

Edificio típico de dos pisos, art decó, completamente remodelado y modernizado, con pileta. Buen precio para su ubicación, que si bien no está sobre el mar, solo hay que cruzar la calle para encontrar el pasaje a la playa.

Hay unas diez opciones para comer en apenas dos cuadras a la redonda del hotel. También un supermercado Publix y una farmacia Wallgreens. Atención: se paga una tarifa de estacionamiento de US$15 diarios. Es una buena elección para quienes no quieren alquilar auto. Otra vez, dos líneas de tranvía pasan por la puerta; la Collins Express conduce hasta la peatonal Lincoln Road, mientras que la North Beach Loop va en sentido contrario. No incluye desayuno.

4 Best Western On the Bay Inn & Marina, Miami Beach (North Bay Village)

En un rincón tranquilo de la isla de North Bay Village, que se ubica entre Miami y Miami Beach, este hotel rodeado de casas y departamentos bajos tiene vista panorámica a la bahía de Biscayne. A su vez la ubicación permite estar bien conectando con la playa hacia el este, y con el continente y el aeropuerto al oeste. Es recomendable hospedarse con auto.

Cuenta con 118 habitaciones y dos restaurantes. Hay desayuno pero no es gratis, y el estacionamiento se paga al llegar, US$ 10 por noche. Tiene unos pocos lugares para comer y un supermercado como para llegar a pie, además de opciones de transporte público a pocas cuadras.

5 Churchill Suites Miami Brickell, Downtown Miami

Este edificio ofrece 371 departamentos con cocina completa y un espacio de estacionamiento gratuito, restaurante dentro del edificio y conserjería 24 horas.

Ubicado en el downtown, a una cuadra de Brickell, donde se reúnen los rascacielos, oficinas y embajadas. Muchos restaurantes en zona, incluso adentro de los edificios y hoteles con vista a la bahía. A dos cuadras está Brickell Bay Dr, la avenida costera que bordea la bahía con una senda peatonal donde la gente sale a trotar y caminar. Hay varias atracciones sin necesidad de arrancar el auto, como el Bayfront Park, el museo de ciencias y Perez Art a 20 minutos de a pie, y el Adrienne Arsht Center, la famosa ópera de Miami a 30 minutos a pie. A tres minutos está la estación del Metromover, un tren gratuito que circula en altura por el centro y sus alrededores.

6 Country Inn & Suites by Radisson, Miami (Kendall)

Este hotel con 97 habitaciones tiene una excelente relación precio-calidad. Se pueden conseguir habitaciones desde US$100 más impuestos, con desayuno y estacionamiento gratuito, también pileta y wifi.

Las habitaciones cuentan con heladera y microondas. Su valor económico radica en que está en el continente, 30 minutos al sur del aeropuerto, y no es cómodo para quienes quieren ir todos los días a la playa. Está cerca del zoológico de Miami, la Universidad Internacional de la Florida, y de la Universidad de Miami. Muy cerca del shopping Dadeland, a 9km del centro comercial The Falls, y 14 del Dolphin Mall. Desde aquí también tiene una salida directa para la autopista que conduce a los cayos, hasta Key West.

7 Provident Doral at the Blue Miami, Miami

Además de 215 habitaciones, restaurante y spa, este hotel tiene una inmensa pileta de natación y un gimnasio. Por su ubicación en el continente, no está cerca de la playa pero sí de algunos centros comerciales. Se puede llegar caminando a Downtown Doral y CityPlace, dos paseos a cielo abierto con algunas tiendas y restaurantes, y está a 7 km del Dolphin mall y el International Mall. Pasa un tranvía gratis por la puerta que, combinación mediante, llega hasta los shoppings mencionados. El estacionamiento es gratuito, pero el desayuno no está incluido en la tarifa.

8 Best Western Plus Miami Airport North Hotel, Miami

Su cercanía al aeropuerto lo convierte en un hotel ideal para hospedarse antes de tomar un vuelo, o para quienes llegan y deben hacer noche antes de embarcarse en un crucero. Tiene pileta cubierta, traslado gratuito al aeropuerto desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, gimnasio, business center, desayuno y estacionamiento incluido. Sus 92 habitaciones han sido remodeladas.

9 Wingate By Wyndham Miami Airport, Miami

Desayuno buffet, Wifi, estacionamiento y traslado al aeropuerto, todo gratis. Este hotel tiene una puntuación muy alta, en parte por su ubicación a 10 minutos a pie del CityPlace Doral, con una inmensa variedad de restaurantes y fast foods por la zona. Se ubica al lado de una autopista con acceso rápido al aeropuerto.

10 Hospedajes de dueño directo

Para muchas familias, la mejor opción es parar en un departamento, alquilándolo directamente al dueño. En general, un departamento de un dormitorio sobre el mar ronda los US$ 150 la noche y hay que pagar una tasa de limpieza final de US$100. La misma unidad en un edificio más pequeño a tan solo 10 minutos en auto del mar se puede conseguir en US$85, como muestra el sitio VRBO en la zona de Hollywood, por ejemplo.

Los departamentos no sólo ofrecen más espacio por un precio similar al de un hotel, o incluso menos, sino que permiten ahorrar en las comidas cocinándose uno mismo.

Para estadías cortas, de una a tres noches, a veces no conviene: se cobran cargos fijos de limpieza final o check in que al prorratearse en pocos días elevan el precio por noche. Y atención: por debates similares a los que se producen actualmente en otros destinos, la oferta de Airbnb no necesariamente está disponible en todas las zonas de Miami.

Consejos a la hora de buscar

En Miami, hispedarse en la zona de la playa siempre es más caro. Por eso, por el mismo valor de una habitación en Miami Beach se consigue un hotel de mayor categoría en el continente.

En los alojamientos más grandes verificar que no cobren adicionalmente el resort fee por día.

En los departamentos de dueño, verificar los adicionales como tasa de limpieza o check in, y costo de estacionamiento.