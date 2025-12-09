Este es el destino más seguro del Caribe que lidera un nuevo ranking internacional

San Bartolomé fue nombrado el destino más seguro del Caribe y encabezó una nueva clasificación internacional que evaluó criminalidad, estabilidad política, calidad de infraestructura sanitaria y capacidad de respuesta ante emergencias. Según un estudio de la empresa Going, la isla se destaca por su “seguridad excepcional” y las tasas de delito más bajas de la región, un diferencial que la posiciona por encima de otros destinos visitados del Caribe.

El Departamento de Turismo de Estados Unidos también respaldó esa valoración al incluir las Antillas Francesas —entre ellas San Bartolomé— en el Nivel 1, la categoría más baja de alerta, recomendando “tomar las precauciones habituales”.

En su análisis, Going subrayó que la isla aplica estándares de seguridad franceses, además de contar con servicios médicos de alto nivel y una infraestructura turística que prioriza el bienestar y la protección de los visitantes. La plataforma la definió como una isla “ultraexclusiva”, reconocida por sus hoteles de lujo, su vida nocturna y su oferta comercial.

La isla de San Bartolomé es una joya escondida del Caribe a solo unas horas de Miami

“Esta pequeña isla mantiene los estándares de seguridad franceses, excelentes instalaciones sanitarias y una infraestructura turística que prioriza la seguridad de los visitantes por encima de todo”, escribió Going en su informe. Y agregó: “Planificar unas vacaciones en el Caribe debería centrarse en la relajación y la aventura, no en la seguridad”.

Anguila y Aruba

El segundo puesto fue para Anguila, cuya solidez institucional como Territorio Británico de Ultramar, la fuerte presencia de servicios de emergencia bien equipados y su economía enfocada en el turismo la consolidan como uno de los destinos más confiables de la región.

La isla Anguila se destaca por su gran infraestructura para el turismo

Anguila, además, fue considerada el país más seguro del Caribe según el Índice de Paz Global de World Population Review y figura entre las islas favoritas de los lectores de Travel & Leisure para 2025.

Aruba se destaca por sus aguas transparentes Belén Grosso

Aruba completó el podio. Su ubicación fuera del cinturón de huracanes, el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y un sistema de salud calificado como “excelente” por Going la mantuvieron también en el Nivel 1 del Departamento de Turismo de Estados Unidos, igual que a Anguila.

Otros destinos y advertencias

El ranking incluyó además las Islas Caimán, Barbados, Turcas y Caicos, Antigua y Barbuda, Dominica y Granada, todas consideradas seguras según los parámetros de Going.

Turcas y Caicos sigue siendo un destino apartado, limpio y virgen, gracias a su combinación de arena blanca y aguas turquesas tranquilas María Belén Archetto

La evaluación contempló tasas de delincuencia, calidad sanitaria, tiempos de respuesta ante emergencias, indicadores de estabilidad política, infraestructura turística y riesgos climáticos.

Georgetown, Islas Caiman Carolina Reymúndez

El informe, sin embargo, indicó contrastes marcados dentro del Caribe. El Departamento de Turismo de Estado Unidos mantiene para Haití una advertencia de “Nivel 4”, el máximo nivel de riesgo, por la persistencia de secuestros, delincuencia, actividad terrorista, disturbios civiles y servicios sanitarios limitados.

A comienzos de este año también emitió una alerta de Nivel 3 para Trinidad y Tobago, recomendando a los estadounidenses “reconsiderar sus viajes”.