De Aruba a República Dominicana: 8 islas del Caribe con playas soñadas para aprovechar el tipo de cambio

El Caribe sigue siendo el destino de playa más deseado por los argentinos, y hay razones concretas para que eso no cambie. La combinación del tipo de cambio favorable y la multiplicación de conexiones aéreas -directas o con una sola escala en Panamá o Miami- puso a varias islas al alcance de presupuestos que hace pocos años no lo contemplaban. Los números lo confirman: solo en Aruba, los arribos de viajeros argentinos se duplicaron en 2025. En República Dominicana, los paquetes all inclusive siguen vendiéndose a ritmo sostenido. Y en islas menos masivas -Martinique, las British Virgin Islands, St. Martin- el interés crece entre quienes buscan algo más allá de la reposera y el buffet.

No todas las islas son iguales. Algunas pertenecen a la Commonwealth británica y se mueven al ritmo del críquet; otras son territorios franceses donde el ron tiene denominación de origen; unas pocas son autónomas dentro del Reino de los Países Bajos, con arquitectura colonial holandesa pintada en colores tropicales. Lo que comparten es el mar: aguas que van del verde esmeralda al azul profundo, arrecifes de coral, playas de arena blanca o rosada.

Estas son ocho propuestas para planificar el próximo verano boreal.

ARUBA

La llamaron “la isla inútil” cuando los españoles llegaron en 1499 y no encontraron oro. Cinco siglos después, es una de las más cotizadas del Caribe, y los argentinos lo saben: en 2025 los arribos crecieron más de un 100% respecto del año anterior. Las razones son concretas: queda fuera del cinturón de huracanes, no padece sargazo, tiene 300 días de sol y aguas tranquilas. Eagle Beach figura en varios rankings entre las playas más bellas del mundo. El Parque Nacional Arikok, que protege más del 18% del territorio, ofrece un contrapunto inesperado: cactus como candelabros, pinturas rupestres de 900 años y una piscina natural de roca volcánica. Bajo el agua, el Antilla -carguero alemán hundido en 1940 por su propio capitán- es uno de los sitios de snorkel más famosos del Caribe.

El árbol Fofoti se encuentra en Eagle Beach, Aruba

Casco histórico de Aruba, lleno de colores Belén Grosso

San Nicolás, antiguo barrio obrero reconvertido en galería a cielo abierto, fue señalada por Forbes en 2019 como capital del street art del Caribe. La capital Oranjestad combina arquitectura neerlandesa color pastel y tiendas duty free con una escena gastronómica que refleja las más de noventa nacionalidades que conviven en la isla. En el restaurante Zeerover, sobre el muelle, los pescadores descargan la captura a metros de la fritura: al mediodía hay fila. Por la noche, Taste My Aruba -el proyecto de la chef Nathaly Arends- cruza Italia con Indonesia y el Caribe con Holanda en una cocina que es, en sí misma, un retrato de la isla. Aerolíneas Argentinas opera vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Navegación en goleta por el mar turquesa Belén Grosso

ANTIGUA Y BARBUDA

Son dos islas hermanas con gobierno propio, aunque pertenecen a la Commonwealth y reconocen al rey Carlos III. Antigua, la mayor, tiene 365 playas -una por día del año- y un pasado colonial inglés visible en la arquitectura de St. John, donde el barrio de Redcliffe Quay conserva edificios de los siglos XVII y XVIII que hoy albergan galerías y artesanía local.

Offshore Island, Antigua

Fue uno de los principales puntos del Caribe en el comercio de esclavos, ron, azúcar y café: un nudo entre América, Europa y África que marcó a fuego la identidad del lugar. Barbuda, 40 kilómetros al norte, es más pequeña y radicalmente menos turística: una isla coralina donde las playas aparecen durante la marea baja y el Parque Nacional de la Laguna Codrington -sitio Ramsar desde 1980- guarda la laguna salada más extensa del Caribe y la colonia de fragatas más grande del mundo.

Darkwood Beach Antigua

Shirley s Heights -6 WATKINS MULTIMEDIA

La propuesta del país pivotea entre el lujo y el ecoturismo. Antigua tiene una oferta hotelera consolidada -desde all inclusive para adultos hasta Jumby Bay, isla privada accesible solo en barco, elegida por Messi y Antonella para su luna de miel-, mientras Barbuda conserva el Caribe casi intacto, con cuevas para explorar, petroglifos y playas de 17 millas sin intervención turística. Entre ambas islas funciona un ferry exprés de 90 minutos. Los argentinos no necesitan visa.

Antigua Yacht show

BARBADOS

Lo que diferencia a Barbados de buena parte del archipiélago es que los huracanes no pasan por ahí. La isla tiene dos caras: al oeste, sobre el Caribe, las playas de postal con los mejores resorts y el paseo marítimo Richard Haynes, donde las chattel houses -casitas de madera trasladables pintadas en pastel- dan el tono de un país orgulloso de su identidad bajan.

Morgan Lewis Mill, único molino en pie de la isla. Soledad Gil

Al este, la costa atlántica es salvaje y favorita de los surfistas. El interior vale tanto como la orilla: la destilería Mount Gay, fundada en 1703, es la marca de ron más antigua del mundo; Harrison’s Cave es una catedral subterránea de estalactitas que se recorre en tren; los jardines Hunte’s reúnen diez acres de flora tropical donde la tarde termina con un punch de ron en la galería.

Vista de edificios coloniales en Bridgetown. Soledad Gil

Entre junio y agosto, el Crop Over transforma al país. Nacido en el siglo XVII como festejo del fin de la cosecha de caña de azúcar, recuperado en los años 70 con nueva energía, hoy convoca multitudes con desfiles coloridos, música de calipso en las calles y el Grand Kadooment como cierre: bandas vestidas con trajes de lentejuelas y plumas que desfilan por la autopista Mighty Grynner. Una experiencia cultural que va mucho más allá de la playa. Por ley, todas las playas de Barbados son públicas.

La costa agreste de Barbados Vera Rosemberg

CURAÇAO

Curaçao es la C de las islas ABC -junto con Aruba y Bonaire-, tres países autónomos dentro del Reino de los Países Bajos ubicados en el extremo sur del Caribe, fuera del alcance de huracanes y sargazo. La influencia holandesa convive con el sello caribeño en los colores de las fachadas, la música -el tumba, de origen africano con reminiscencias del merengue y el jazz latino- y los murales que convierten muchas calles en galerías a cielo abierto.

Curaçao, como para un reality playero Corbis

El centro histórico de Willemstad fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997: el puente peatonal Reina Emma, enmarcado por arcos de neón que se encienden al caer la noche, une Punda y Otrobanda sobre la bahía Sint Anna. Del lado de Punda, los edificios coloniales holandeses pintados al estilo caribeño son la postal más reproducida de la isla.

Kenepa, Curaçao. Lugares

Las playas del oeste son la razón principal del viaje: desde la animada Mambo Beach hasta Cas Abao, con arrecifes, palmeras y servicios. La perla del archipiélago es Klein Curaçao, isla deshabitada a hora y media en catamarán: faro abandonado, barco hundido en la costa y un mar que justifica el viaje entero. Copa Airlines opera hasta 12 vuelos semanales desde Buenos Aires y Córdoba con escala en Panamá, desde 1.050 dólares ida y vuelta.

Los resorts de Curaçao Shutterstock

MARTINIQUE

Martinique aparece en el corazón de las Antillas Menores, verde, fragante y con acento francés. Su espíritu amalgama la herencia gala con la cultura africana y la que dejaron los pueblos precolombinos; la moneda es el euro y no se necesita visa.

Les Anses d'Arlet; Martinique Soledad Gil

En Fort de France, la biblioteca Schoelcher -un edificio ecléctico con mosaicos bizantinos, armado en París y traído por partes en 1893- es la joya arquitectónica de la capital. El sur concentra las playas más turísticas, con calas tranquilas como Anse Noire, de arena negra, a la que se llega bajando 130 escalones. El norte atlántico, más salvaje, es territorio de surf y senderismo; en su interior está el volcán Mont Pelée, que destruyó la antigua capital en 1902.

Martinica tiene todo para atraer visitantes. Soledad Gil

La ruta del ron es casi obligatoria. Desde 1996, el rhum agricole martiniqués tiene denominación de origen AOC: se elabora con jugo de caña puro, no con melaza, lo que le da un carácter distinto y reconocido en todo el mundo. Las destilerías Depaz y Clément son las más famosas, con recorridos históricos que terminan en degustación. Para recorrer la isla, lo mejor es alquilar un auto: mide apenas 20 kilómetros de ancho por 65 de largo, y todo queda a mano.

Fort de France es la capital de la isla. Soledad Gil

REPÚBLICA DOMINICANA

El destino caribeño históricamente más elegido por los argentinos tiene 1.600 kilómetros de costa y 400 de playas de arena blanca que miran al Atlántico. Punta Cana, con 48 kilómetros de playas y aeropuerto internacional, concentra la mayor oferta de resorts all inclusive, comercializados en Argentina con paquetes semanales a precios convenientes. Bayahibe es más íntima: el antiguo pueblo pesquero tiene la playa Dominicus con bandera azul y es puerta de entrada a la isla Saona -parte del Parque Nacional Cotubanamá-, casi virgen, con arena que ciega y agua turquesa que apenas se ondula. La península de Samaná, al noroeste, tiene cuatro playas imperdibles y, entre febrero y mayo, el avistaje de ballenas jorobadas que llegan a aparearse.

Playas paradisíacas y postales caribeñas. Carolina Reymúndez

Naturaleza exuberante en República Dominicana.

Santo Domingo merece al menos un día. El casco antiguo es el más antiguo del continente: la calle Las Damas fue la primera empedrada al estilo europeo en América. Allí están el alcázar de Diego Colón, la catedral más antigua de América y la casa de Hernán Cortés, hoy sede de la Embajada de Francia. El Chu Chu Colonial -un trencito turístico- promete “500 años de historia en 45 minutos”. Para la noche, el barrio Ensanche Piantini concentra la mejor oferta gastronómica de la ciudad.

Relax en las aguas caribeñas Xavier Martin

BRITISH VIRGIN ISLANDS

Un archipiélago de 60 islas, solo 15 habitadas, donde la gran mayoría de los 30.000 habitantes se concentra en Tortola, Virgin Gorda, Jost Van Dyke y Anegada. Las BVI son el paraíso de la navegación a vela: con más de 900 embarcaciones disponibles, viento constante y la costa de alguna isla siempre a la vista, navegar de isla en isla es la experiencia central del destino. Las 21 áreas protegidas incluyen la más icónica: The Baths, en Virgin Gorda, un sector de grutas y cavernas entre rocas de granito al que se llega nadando, avanzando agachado por pasajes donde el sol se cuela entre las piedras.

Encuentro cercano con una tortuga marina. Lugares

Flamencos rosados en una laguna cercana al mar Soledad Gil - Lugares

También hay islas privadas con resorts de cinco estrellas -Necker, de Richard Branson, entre ellas- y el Soggy Dollar Bar de Jost Van Dyke, donde se sirve el Painkiller, el trago nacional: ron, jugo de ananá, naranja, licor de coco y nuez moscada. El bar recibió ese nombre porque la gente llegaba nadando desde las embarcaciones y colgaba los billetes mojados a secarse en una cuerda. El aeropuerto principal está en Beef Island, Tortola, con vuelos de American Airlines desde Miami. Los argentinos no necesitan visa; el dólar estadounidense es la moneda desde 1959.

Charter British Virgin Islands Catamaran Charter USVI Catamaran Charter USVI

ST. MARTIN / SINT MAARTEN

Una sola isla de 800 kilómetros cuadrados, dos países. El norte es francés, el sur holandés. La leyenda dice que la frontera la fijó una carrera en 1648: el francés corrió más rápido y se quedó con el 75% del territorio. El norte tiene glamour, hotelitos boutique y una oferta gastronómica de alto nivel que convirtió a Grand Case -una calle entera de restaurantes con vista al mar- en destino en sí mismo.

Anse Marcel, St Martin Paula Salischiker

Las 37 mejores playas están de ese lado, encabezadas por Orient Bay. El sur tiene el aeropuerto internacional, los casinos y el duty free, además del Maho Bay Sunset Beach Bar, separado de la pista apenas por una calle: la gente espera la partida de los aviones para experimentar la ráfaga de las turbinas. Las autoridades advierten que la práctica puede causar daños graves. Mejor mirar.

Isla Pinel, St Martin Paula Salischiker

En noviembre tiene lugar el Festival de la Gastronomie, donde cocineros locales e invitados internacionales trabajan sobre un ingrediente elegido para esa edición. La isla funciona como una gran zona franca: las compras son un imán en ambos lados. La conexión más directa desde Argentina es vía Panamá con Copa Airlines. No se necesita visa.