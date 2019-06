Guido Piotrkowski SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2019

El próximo 2 de julio, poco después de las 16, el cielo se oscurecerá, la temperatura bajará y un viento súbito comenzará a soplar. Los animales aullarán y deambularán erráticos, desconcertados. Miles de personas se habrán movilizado desde todo el planeta hacia la Argentina y Chile para ver el fenómeno natural del año: el eclipse total del sol.

Una vez en el lugar, los astroturistas, astrofotógrafos, astrónomos y viajeros en general, se calzarán lentes especiales, montarán sus telescopios y equipos fotográficos y aguardarán aquellos dos minutos de gloria por los que vienen esperando tanto tiempo. El momento sublime en que la luna se interpondrá entre el sol y la tierra, cuando tapará por completo al astro rey.

"No hay espectáculo natural mas grande que un eclipse total de sol. Se cree que es algo de los astrónomos, o los astrofotógrafos, pero esto nos excede, es algo muy impresionante", dice Mariano Ribas, Jefe del Área de Divulgación Científica del Planetario de Buenos Aires. "Aparece la corona solar y algunas estrella más brillantes, que solo se ven durante un eclipse y solo se pueden estudiar en ese momento. La gente, además, es tomada por un estado de euforia muy particular. Es muy fuerte", asegura entusiasmado Ribas, apasionado por la astronomía desde la adolescencia, cuando fue cautivado por el paso del cometa Halley, allá por el año 1986.

San Juan, San Luis y Córdoba, entre más destinos, esperan el eclipse total el martes 2 de julio con fiestas, jornadas científicas y, sobre todo, muchos visitantes

Los eclipses de sol son fenómenos muy esporádicos. El próximo será el 14 de diciembre de 2020, y se verá en su totalidad en Río Negro y Neuquén, con epicentro en la localidad de Las Grutas. Luego habrá otro en 2024, que podrá verse solo en la Antártida, sitio al que difícilmente puedan acceder las masas. Más adelante, habrá que esperar hasta 2048 y posteriormente a 2075 para volver a ver uno en Argentina. Y mas allá en el tiempo, a 2231. "Es la única vez en la vida que mucha gente podrá verlo", reflexiona Ribas.

En la "franja de totalidad"

Un eclipse es la ocultación transitoria, total o parcial de un astro. En esta ocasión será visible sobre el Océano Pacífico, Chile y Argentina, donde se podrá apreciar con diferentes grados de profundidad, ya que solo será total dentro de lo que se denomina franja de totalidad, de apenas 150 a 200 kilómetros de ancho. La franja cruzará en orden cronológico el centro de la provincia de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, centro-sur de Córdoba, sur de Santa Fe y buena parte del norte de Buenos Aires. El fenómeno comenzará alrededor de las 16.30, cuando la luna "tocará" un borde del sol, y como consecuencia de su propio movimiento en torno a la Tierra, su silueta irá tapando al disco solar durante algo más de una hora, hasta llegar, alrededor de las 17.40, al máximo ocultamiento para cada lugar del país.

El 2 de julio, valdrá mirar, pero con todas las precauciones... Crédito: MIGUEL ACEVEDO RIU

Como será al atardecer, el fenómeno se dará muy cerca de la línea del horizonte, a diez grados o menos, dependiendo del sitio desde donde se vea. Por eso, los puntos más al oeste cuentan con mejores condiciones, dado que el sol, y la luna por delante, no aparecerá tan cerca del horizonte como en sitios ubicados más al este.

Diversas localidades de San Juan, la villa de Merlo en San Luis, y la región de Traslasierra en Córdoba, son algunos de los rincones con mejores condiciones para avistarlo en el país. En consecuencia, las reservas están a tope, sobre todo de visitantes internacionales, viajeros que persiguen estos fenómenos alrededor del mundo, cazadores de eclipses que comenzaron a planificar su viaje con tres años de anticipación.

En Cuyo, una bella vista

San Juan es la más beneficiada geográficamente, y se espera un aluvión de visitantes para ese día y el fin de semana previo. Como el día señalado cae martes, será casi como un feriado largo para quienes tengan la chance de viajar. Por eso, el gobierno provincial armó el operativo más grande en todo el país para seguir el camino de la sombra.

Se implementaron seis puntos de avistaje público con diferentes actividades durante los cuatro días. Habrá charlas, debates, observaciones del cielo, exposiciones públicas y gratuitas dirigidas tanto a especialistas como al público en general.

En Bella Vista, departamento de Iglesia, estará el epicentro del eclipse. "Será el mejor lugar del planeta para hacer fotos", asegura Eric González, Licenciado en Astronomía por la Universidad de San Juan, que trabaja en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, ubicado en el complejo del Leoncito. "Es el sitio donde durará más tiempo y donde la luna cubrirá la superficie solar en su totalidad. Además, es un rincón que tiene un entorno paisajístico privilegiado, con la cordillera al oeste pero suficientemente lejos como para que no lo tape".

"Cazadores de eclipses" de todo el mundo ya tienen sus reservas para visitar el 2 de julio la Argentina y Chile Crédito: MIGUEL ACEVEDO RIU

Bella Vista se encuentra en una ruta accesible, en medio de un paisaje sin obstáculos que interfieran en la visualización. Sobre la Ruta 412, cuatro kilómetros al sur, se montará un predio donde habrá un festival con música y gastronomía, pantallas gigantes para transmisión en vivo, y una veintena de telescopios para uso del público. Además, se repartirán - en toda la provincia - cincuenta mil gafas especiales para proteger la vista de los efectos dañinos que puede ocasionar mirar el eclipse sin la protección correcta (ver recuadro). Otros puntos donde habrá predios con actividades son las localidades de Villanueva, Chucuma, Mogna, San Agustin de Valle Fértil y el predio de la Fiesta Nacional del Sol en Chimbas, ciudad de San Juan.

Hasta el departamento de Iglesia viajará Carlos Di Nallo, reconocido astrofotógrafo, que coordinará un grupo armado para la ocasión por el Observatorio de Ampimpa, situado en Tucumán. "La ventaja es que en San Juan se verá bastante más alto que en otros lugares. Además, es seco, tiene mejores condiciones atmosféricas, y hay menos probabilidades de que se nuble que en otros sitios. Será un lindo eclipse para capturar con paisaje terrestre, a diferencia de los que se dan en otros horarios del día, con el sol más alto".

Para fotografiarlo, Di Nallo optará por un teleobjetivo de 70-300 mm, un zoom largo que utilizará preferentemente en su máxima distancia focal para acercarse bien al sol, pero que también le permite cierta flexibilidad para retraerlo y capturar el entorno. Y deja unos consejos útiles: "Es necesario usar el filtro solar correspondiente, un filtro Baader o una lamina Mylar, para proteger el ojo del paso de la luz. De ser posible, también un telescopio para tener un buen detalle del sol eclipsándose".

Para Di Nallo, que es astrofotógrafo desde hace diez años y da talleres de astrofotografía hace seis, esta es la primera vez que fotografiará un eclipse "tan bajo". El último, en 2017, pudo hacerlo desde su hogar en Avellaneda y este lo tiene particularmente entusiasmado. "Son experiencias que me ponen en un estado adrenalínico. Puedo estar haciendo fotos de noche con tres grados bajo cero y no me doy cuenta. Me meto en el paisaje, los disfruto mucho y me encuentro con resultados increíbles".

Baile solar en Merlo

La localidad puntana, famosa por su microclima, también se verá beneficiada por el paso de la sombra de la luna. Hasta acá llegará Mariano Ribas junto al equipo del Planetario para estudiar y fotografiar el eclipse. Aunque ama su labor, reconoce que preferiría no tener nada que hacer, más que relajarse y disfrutar. Y eso es lo que recomienda a quienes viajen para verlo. Dice que no se preocupen por las fotos, porque no es tarea fácil hacer buenas imágenes, mejor disfrutar sin estar pendiente de otros asuntos.

Aprovechando el fin de semana, desde la secretaría de Turismo local preparan varias actividades. El sábado 29 de junio será la Fiesta Solar y habrá observación de estrellas, clases de yoga, fusión de música y literatura y un final al atardecer con música electrónica. Para el día del eclipse se habilitarán seis puntos de observación: El Filo, El Mirador del Tala Caído, Mogote Bayo, Peñón Colorado, Mirador del Sol y el camino a Damiana Vega, con actividades como trekking y cicloturismo.

Un espectáculo aparte será la legión de globos aerostáticos que coparán el cielo la tarde del 2 de julio, si las condiciones meteorológicas acompañan. Se trata de una idea de un operador de viajes extranjero que ya tiene su paquete armado con turistas foráneos que buscan eclipsarse volando.

Afincado en Merlo se encuentra el astrónomo porteño Conrado Kurtz, que llegó hace seis años atraído por los cielos diáfanos y sin contaminación visual de la villa de montaña. Kurtz organiza encuentros para observar los astros; la luna, estrellas, planetas y constelaciones que se pueden ver a través de su telescopio refractario, mientras él transmite ágil y didácticamente sus conocimientos del universo. Los encuentros son en el Mirador del Cielo, ubicado en el Cerro de Oro, "Es una oportunidad única, no habrá otro eclipse dentro de un siglo por acá. Merlo está sobre el paso de la totalidad, muy cerca de la centralidad", señala el hombre. En los días previos, Kurtz organizará actividades, avistajes de sol, la luna y los planetas, y charlas vinculadas a la astronomía. "Enseño otros objetos en el cielo, historias, mitología de las diferentes culturas. Ya que vienen, hay que aprovechar no solo el eclipse".

Para el día más esperado, Kurtz dispondrá de dos telescopios con su filtro correspondiente, para observar de manera segura. Pero también alienta a que, quienes tengan, traigan los suyos, y así aprender a usarlos y reconocer distintos cuerpos del cielo que desde grandes ciudades no se aprecian.

El Félix Aguilar, en San Juan, uno de los principales observatorios del país Fuente: LA NACION - Crédito: Mariana Araujo

Córdoba: Cielo y Tierra

La provincia mediterránea es otro puntos neurálgico con cuatro sitios oficiales para el avistaje y actividades aledañas, según Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Uno de los puntos se encuentra entre Baigorria y Río Cuarto. "Es un lugar con un fin de difusión científica, no una zona turística", aclara. En la ciudad de Córdoba, la Plaza Cielo y Tierra será el escenario elegido para convocar a quienes no viajen. Ahí se llevará a cabo un evento de difusión astronómica, y habrá pantallas en vivo par seguir el eclipse.

Pero el sitio nodal es en el bucólico pueblo de San Javier, en Traslasierra, donde se preparan para recibir un aluvión de visitantes. Hasta el momento hay quinientos turistas del exterior que reservaron con mucha antelación. "Proponemos cuatro días para hacer astroturismo, principalmente en la noche, por el cielo espectacular de Traslasierra. Habrá salidas y talleres de astrofotografía y yo daré uno sobre ecoturismo y observación de aves", explica Walter Cejas, responsable de Ecoturismo y Turismo Científico del ente provincial.

También habrá senderismo, gastronomía y una serie de eventos culturales que tomarán el camino de la sombra por las sierras, además de varios telescopios itinerantes aportados por el Observatorio Astronómico de Córdoba. Todo esto se llevará a cabo en Chacras San Javier, una reserva ecoturística natural de 280 hectáreas de bosque nativo, con el cerro Champaquí y las sierras grandes de fondo.

A simple vista, pero con precaución

Salvo en los breves instantes que dura la totalidad (cuando el sol está 100% cubierto por la luna), donde se puede observar a simple vista sin peligro, se recomienda no contemplar el eclipse, en ningún grado de parcialidad, sin filtros o anteojos especiales, disponibles en comercios del rubro astronómico o via Internet. Mirar al sol sin protección o con binoculares y telescopios puede provocar daños irreparables para la vista.

Datos útiles

En San Juan

Silvia Yafar, responsable de la operadora Money Tur viene trabajando hace tres años con reservas de turistas de Japón a Estados Unidos. Espera 700 extranjeros que alojará en diversos puntos de la provincia y podrán ver el fenómeno en el complejo Pampas del Cura, situado en Las Flores, departamento de Iglesia. Aún hay algunos sitios disponibles con opción de alojamiento en la ciudad de San Juan y en Pismanta, en la zona del eclipse. Más información: silvia@moneytur.com ; ventas@moneytur.com WhatsApp: 2645044522/2645041388

El observatorio Astronómico Félix Aguilar cuenta con un centro de visitantes y un telescopio que se utiliza en las visitas guiadas para observaciones nocturnas todo el año. Las visitas son sin cupo limitado, se puede ir directamente. El costo es de 200 pesos la nocturna y cien la guiada diurna. El día del eclipse, estará abierto durante la noche.

En Merlo

Las noches previas al eclipse, a las 22.30, se abre una ventana al universo para descubrir sus maravillas y conocer sus historias escritas con estrellas, dice Conrado Kurtz. "Observaremos con telescopio a Júpiter y sus lunas, Saturno y sus anillos, estrellas recién "nacidas" y estrellas supergigantes a punto de morir, nebulosas y más. Durante las mañanas se podrá observar y fotografiar a través del telescopio la luna, el sol y Venus. Contacto: Conrado Kurtz: Tel (0266)465-1262. El Pajaro Azul-Turismo Receptivo (0266 431 5687).

En Córdoba

Cesar Nareto, de la agencia Rutur, confiesa que están ansiosos. No es para menos, tienen reservas del extranjero desde hace dos años. Los programas combinan estadías en la ciudad con visitas históricas, con énfasis en el legado cultural y jesuítico. Las noches de alojamiento están programadas en San Javier y Yacanto (Traslasierra) y Rio Cuarto. La observación se hará en lugares exclusivos para el grupo con guías y astrónomos. Más información: Info@ruturviajes.com.ar/ Tel 0351 4240921.