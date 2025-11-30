Brasil: una guía con las playas más buscadas, novedades y precios

Desde las playas del sur, como Florianópolis, clásicos como Río y Buzios, hasta los destinos más alejados del Nordeste como Recife o Maceió, las playas de Brasil siempre están presentes en la antena de los argentinos a la hora de planear sus vacaciones.

La estadía en Brasil se proyecta más accesible para el bolsillo argentino que en destinos nacionales, ya que el valor del real, sumado a la competitividad en alojamiento y consumo, mantiene los precios de supermercados y comidas fuera de casa en niveles muy atractivos. La ecuación de costo de vida accesible y la amplia conectividad aérea hacen prever una temporada auspiciosa para aquellos que tengan la posibilidad de viajar.

“Registramos un fuerte interés por el verano 2026, especialmente en lo que respecta a destinos de Brasil. En las últimas semanas, las búsquedas para viajar entre enero y febrero del próximo año crecieron un 35% en comparación al mismo período del 2025. Entre los lugares más buscados se destacan: Maceió que creció 75%, Búzios 40%, San Pablo 35%, Río de Janeiro 25% y Florianópolis 15%”, señala Laura Amorós, gerente senior de marketing de Despegar Argentina.

Buzios, con arenas para todos los gustos

Según Amorós, la duración promedio de los viajes para la próxima temporada de verano se ubica en los 9 días, mostrando un leve crecimiento frente al año anterior. En cuanto a los productos preferidos por los argentinos, los paquetes encabezan el ranking, ya que permiten ahorrar hasta un 30% frente a la compra por separado de vuelo y alojamiento.

“Hay una tendencia que venimos observando: cuando existen opciones de financiación, los argentinos siguen apostando por planificar con anticipación sus vacaciones en el exterior. En ese sentido, la posibilidad de comprar en cuotas sigue siendo una herramienta clave. Esta opción está disponible en todos nuestros canales de venta, con la única condición de que el pago total del viaje se realice al menos 7 días antes de la fecha de salida”, destaca la vocera. Respecto de la financiación, las ventas en cuotas representan un 17% del total, de los cuales el 65% de las operaciones se realizan en pesos y el 35% en dólares.

Por su parte, desde Atrapalo Argentina, coinciden en que las playas más buscadas para esta temporada, además de las mencionadas, son: Pipa, Porto de Galinhas, Natal, Recife, Salvador de Bahía, Maragogi y Morro de São Paulo.

“En comparación con 2024, se registra un incremento del 150% en las reservas hacia Brasil, consolidándose como uno de los destinos preferidos para el verano. La segunda quincena de enero continúa siendo el período de mayor demanda y consultas”, asegura Juan Manuel Arrias Camps, gerente comercial de esta agencia.

Los vuelos directos entre la Argentina y Brasil juegan un papel fundamental en la conectividad y el impulso turístico a diferentes ciudades de la región. Esta temporada 2026 se destaca por una fuerte expansión de rutas desde el interior del país, facilitando el acceso rápido y cómodo a los puntos más populares del país del jogo bonito.

Además de los vuelos directos habituales hacia Río de Janeiro, San Pablo, Florianópolis, Salvador, Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Porto Alegre y Curitiba, la tendencia se ve reflejada en la apertura de rutas aéreas estacionales claves: desde Rosario, Aerolíneas Argentinas sumará vuelos directos a Buzios y Cabo Frío; desde Córdoba, Flybondi conectará con Río de Janeiro, Florianópolis y Salvador de Bahía; desde Mendoza, se esperan vuelos directos a Río de Janeiro operados por Jetsmart y Gol; desde Salta, se ofrecerá una conexión directa con Floripa.

A continuación, un repaso por algunas de las praias más buscadas por los argentinos esta temporada 2026:

Cidade Maravilhosa

Con la magia intacta, la Cidade Maravilhosa invita como siempre a disfrutar del sol en sus 86 kilómetros de costa, desde Flamengo hasta Barra da Tijuca, Guaratiba y más allá. Cómo no zambullirse de cabeza en esa postal increíble de la bahía de Guanabara, con sus morros cubiertos de mata atlántica, el Corcovado, el Cristo Redentor y el Pão de Açúcar.

Una invitación para dejarse llevar por el ritmo incesante de la samba es el tour alternativo “Carnaval Experience”, una experiencia “entre bastidores” que permite sumergirse en la cultura y la preparación del famoso Carnaval, fuera de la época oficial de desfiles. Consiste en una visita guiada a la Cidade do Samba, que es el complejo de almacenes y fábricas donde las principales escuelas construyen sus carrozas y preparan sus disfraces.

Nunca fallan los clásicos locales donde probar platos típicos como la feijoada, el bobó de camarão y sus cachaças artesanales

Para explorar la gastronomía, nunca fallan los clásicos locales como Academia da Cachaça donde probar platos típicos como la feijoada, el bobó de camarão y sus cachaças artesanales (los petiscos rondan entre R$20 y R$50; las caipirinhas alrededor de R$30, y los platos principales entre R$60 y R$190).

Otro clásico es la Confeitaria Colombo. Fundada en 1894, es un emblema de la belle époque carioca, con salones decorados con espejos, vitrales y maderas talladas. Se sirven pasteles clásicos, sándwiches gourmet, tortas tradicionales. Café R$10, latte R$18, limonada R$17, tarta de lima o frutilla R$21, croissant R$18, sándwich o hamburguesa R$65.

Para los amantes de la cocina bahiana, en el corazón del barrio Jardín Botánico, Sabores de Gabriela es el restaurante indicado. Al frente de la cocina, la reconocida chef Isis Rangel prepara moqueca de pescado acompañada de arroz y farofa hecha con aceite de palma, o el bobó de camarón, un guiso cremoso a base de leche de coco.

Precios de referencia (estimados 2026):

Alquiler de sombrilla, R$30

Alquiler de silla de playa, R$20

Cerveza, R$15

Promedio almuerzo por persona, desde R$50

Trem do Corcovado (para subir al Cristo Redentor): adultos, R$128; niños $R102

Jardim Botánico: entrada R$80

Transporte circular R$39 (una opción cómoda para visitar el jardín e ir parando en lugares de interés)

Carnaval Experience, adultos R$110

Jeep Tour (tour a bordo de jeeps 4x4 para descubrir distintas zonas de la ciudad): El Jeep Tour depende del recorrido, hay varias opciones, por ejemplo paraíso tropical + playas salvajes, desde R$290 por persona

Experiencias en Florianópolis

Después de Río de Janeiro, a dos horas en vuelo directo desde Buenos Aires y a unos 1700 kilómetros en auto, Floripa encabeza el ránking de los destinos más buscados por los argentinos que viajan a Brasil cada verano.

La capital del estado de Santa Catarina proyecta para esta temporada un récord de turistas, consolidándose como un destino integral que combina naturaleza virgen (playas del sur, dunas), vida nocturna intensa (Jurerê y Lagoa da Conceição), deportes acuáticos (surf en Joaquina, SUP en Lagoa), y una rica cultura gastronómica que celebra sus raíces.

Las playas de Florianópolis esperan récord de visitantes Wonderful Nature - Shutterstock

En cuanto a la conectividad, para este verano se suman vuelos directos desde más ciudades argentinas como Salta y Tucumán, facilitando el acceso a los turistas del interior.

Entre las novedades, los viajeros encontrarán una ciudad que ha invertido en infraestructura con una oferta que, más allá de la playa, se orienta cada vez más a distintas experiencias. En ese sentido, la temporada 2026 estará marcada por una agenda de festivales como la primera edición local del Cosquín Rock Brasil en el Stage Park Music, previsto para el 13 de enero; además de fiestas icónicas en paradores como P12 en Jurerê, con DJs internacionales como Black Coffee (anunciado para el 1° de enero). A su vez, el turismo gastronómico tiene su epicentro en la zona de Ribeirão da Ilha, con la Fenaostra (acrónimo de Festa Nacional da Ostra e da Cultura Manezinha), festival gastronómico y cultural más importante del país, centrado en las ostras.

Diversidad de playas

A 180 km al norte de Río de Janeiro, la “Saint-Tropez brasileña” se consolida como un destino donde el encanto del antiguo pueblo de pescadores se conjuga con una sofisticada infraestructura turística. Los paquetes para la temporada de verano (especialmente enero y febrero) confirman una fuerte demanda, motivada por su versatilidad y su excelente relación entre calidad y precio en comparación con otros destinos de lujo.

Respecto de la conectividad, la gran noticia es que Aerolíneas ha confirmado la intensificación de los vuelos directos a Cabo Frío (a solo 30 minutos de Búzios) desde Buenos Aires y Rosario, simplificando enormemente el acceso a Búzios y Arraial do Cabo. A su vez, crece la tendencia de los paquetes combinados de 8 a 10 noches que unen Río de Janeiro y Búzios.

El Caribe brasileño

La capital del estado de Alagoas se perfila como el principal destino del nordeste brasileño para 2026. Su propuesta se centra en la belleza de sus aguas cálidas y tranquilas, ideales para familias y parejas, complementada con una mejora estratégica en el transporte aéreo que acerca el destino a los turistas internacionales. La principal novedad es que se puede llegar a Maceió sin escalas desde Buenos Aires con Flybondi.

La oferta de paquetes es muy competitiva, incluyendo vuelo directo, traslados, alojamiento (con opciones de desayuno, media pensión o all inclusive) y asistencia al viajero, al estilo “viaje todo resuelto”.

Las playas dentro de la ciudad (Ponta Verde, Pajuçara y Jatiúca) son el corazón turístico. La primera se destaca por su completa infraestructura y tranquilidad, mientras que Pajuçara es el punto de partida para la excursión estrella: el paseo en jangada (balsa tradicional) a las piscinas naturales. Durante la marea baja, los visitantes pueden hacer snorkel y nadar entre peces de colores. Sin dudas, Maceió es la base ideal para explorar la “Costa dos Corais”. Las excursiones más populares son Praia do Gunga, Maragogi (conocida como el “Caribe brasileño”) y Laguna de Mundaú.

Esta temporada se puede llegar a Maceió en vuelos directos Soledad Gil - Numero 85

Datos útiles

Aéreos

Los pasajes a Río de Janeiro o Florianópolis se consiguen en promedio entre U$S 500 y U$S 700 para enero de 2026 (dependiendo de la aerolínea y la anticipación). Vuelan directo a diferentes ciudades de Brasil Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Latam y Gol, entre otras.

Paquetes turísticos

Río de Janeiro: 7 noches en febrero (del 8 al 15) a $1.574.500. Incluye vuelo ida y vuelta con una escala, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido. Precio por persona.

Maceió: viaje por 7 noches en febrero (del 8 al 15) a $1.664.800. Incluye vuelo con una escala ida y vuelta, y alojamiento 4 estrellas. Precio por persona.

Florianópolis: viaje por 7 noches en febrero (del 8 al 15) a $1.497.800. Incluye vuelo ida y vuelta directo, alojamiento 4 estrellas, con gimnasio. Precio por persona.

Angra dos Reis: viaje de 7 noches con aéreos, traslados y alojamiento con desayuno. Tarifas por persona en base doble para enero, desde $ 1.235.000 Buzios: viaje de 7 noches con aéreos, traslados y alojamiento con desayuno. Tarifas por persona en base doble para enero, desde $1.819.000.

Porto de Galinhas: viaje de 7 noches con aéreos, traslados y régimen all inclusive, desde $3.404.000.

Cambio

Un dólar equivale a 5,35 reales. Varias billeteras virtuales permiten pagar con Prix, un sistema habitual de cobro en Brasil.