Escapada: el nuevo polo gastronómico que se consolida en la zona sur

La sensación es siempre la misma: en algún momento sobreviene la necesidad imperiosa de acercarse a la naturaleza, de estar en contacto con el verde, con la inmensidad, la llanura, para alejarse del ruido y el estrés de la ciudad.

Sin ir muy lejos, Hudson crece como un destino ideal para una escapada, a apenas 30 kilómetros de Buenos Aires. Le sobran buenos argumentos. tiene una nutrida oferta para comer y pasear que se suman al Sheraton Buenos Aires Greenville, el primer hotel cinco estrellas de la zona sur que se inauguró el año pasado. Además, la zona ofrece, a 20 minutos de Hudson, el polo gastronómico de City Bell, el Ranelagh Golf Club y un largo etcétera.

Una de las principales novedades de la zona es que hace apenas unos meses abrió sus puertas el paseo gastronómico del Polo Design, el centro comercial que se encuentra dentro de las instalaciones del Polo Hudson, en el kilómetro 30,5 de la Autopista Buenos Aires – La Plata.

El polo es protagonista en la zona. El hotel cuenta con una cancha que puede verse desde las mesas del restaurante AlSur, mientras se disfruta de una entrada de carpaccio de ananá a la plancha con queso de cabra también dorado, una miel de especias y maracuyá, polvo de pistacho y brotes. O un tiradito de salmón curado que nada tiene que envidiarle al mejor nikkei de la ciudad, bautizado con el nuevo aceite de oliva picual y una copa de vino Torrontés.

Para continuar con un ojo de bife o una kebab de cordero con ensalada de cous cous tibio con vegetales o el risotto de hongos y Mascarpone, cerrando con el suspiro del Sur, especie de suspiro limeño reversionado por el gran chef Javier Marrone.

“Nuestra cocina se define por una filosofía centrada en los productos, natural, que encuentra su inspiración en platos de conceptos simples”, explica el cocinero.

Desde el complejo moderno, pueden verse los ejercicios en la cancha de polo a pocos metros, y más lejos, los jugadores de algún equipo remoto o no tanto del sur y más allá haciendo sus prácticas y la enorme pileta de 100 metros de largo. Paredes vidriadas hacen que todo el entorno verde entre por los sentidos de los viajeros que se animan a escaparse tan cerca pero tan lejos de Buenos Aires.

Javier Marrone, el chef ejecutivo con experiencia en hoteles cinco estrellas de la Argentina y el exterior, logra manjares con buena presentación, colores y texturas diversas y por sobre todas las cosas, respeto del producto local de las innumerables huertas de la zona con sus ingredientes estrella como los tomates platenses y los alcauciles.

The House of Simple Pleasures combina decoración con comida

La zona está en pleno desarrollo. El Polo Design Open Mall del Polo Hudson, el predio de decoración y equipamiento para el hogar, comenzó como un parque industrial hasta que inauguraron el centro comercial al aire libre que incluye gastronomía: pizzería Popular, Pesto ristorante, la parrilla Paul Roger, Filippo restó y la heladería Colonial en el edificio Bertoia Tower. The House of Simple Pleasures es otra opción de decoración con café y delicias para conocer muy cerca del hotel.

El polo gastronómico de City Bell, este pueblo de estilo inglés de aire limpio y tiempos lentos a 13 km de la capital provincial, no para de crecer, distante a 20 minutos de Hudson. Como novedad, Coronillo ofrece un espacio verde con huerta recuperada para almorzar al aire libre con platos elaborados a base de plantas, hongos y fermentos, pero la oferta es amplísima: la vera pizza napoletana de Paesano, Volga para comer casero y rico y la pastelería de Martina, Teodelinesias, por mencionar algunas buenas propuestas.

También a 20 minutos se encuentra el Ranelagh Golf Club, cuna del gran maestro del golf Roberto De Vicenzo, una cancha de golf reconocida en toda América Latina, un lugar perfecto para aquellos amantes del golf –la mayoría de los torneos son abiertos–, o simplemente para disfrutar de la vista de su restaurante/bar.

Museos cerca de la naturaleza

Volviendo a la intención inicial del fin de semana cerca del verde, en Berazategui está el Museo Municipal y Taller César Bustillo, abierto de 14 a 17 sábados y domingos, o el Museo del Vidrio. Y un poco más lejano –y preguntando bien el camino a seguir–, es bellísimo visitar el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson en la calle 1356 N° 4032 y Avenida Hudson.

Es un sitio de homenaje al gran escritor bonaerense Guillermo Enrique Hudson, que alberga la casa natal del escritor y naturalista, un bosque, pastizal, talares y arroyo en 54 hectáreas. Recibe visitantes, investigadores, grupos turísticos, escolares y grupos scout entre otros. Se realizan visitas guiadas para todo público, visitas temáticas (sobre Hudson, su obra y el medioambiente), recorridos inmersivos y participativos, experiencias sensoriales. El museo está abierto de miércoles a viernes de 10 a 15. Sábados y domingos de 10 a 17.

Si la escapada es en el día, conviene esperar hasta última hora para ver el sol hundiéndose en su esplendor final, pero siempre será mejor pasar la noche y no romper el hechizo del verde.

Datos útiles

Dónde comer

Paseo gastronómico del Polo Design Open Mall: RN1 km 30,5, Hudson.

Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort: Calle 152 y 63 s/n, Autopista Buenos Aires-La Plata km 32,5.

The House of Simple Pleasures: de lunes a sábado de 9 a 20.

En City Bell: Volga, martes a sábados de 11 a 20. Coronillo: a partir de las 18, sábados y domingos. Teodelinesias: de miércoles a sábado de 10 a 20. Paesano: abierto todos los días.