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2026-27 Champions League Glance
Tournament schedule announced with League Phase through Final dates; matchups and times remain undetermined
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LA NACION
All Times Eastern
League Phase
Matchday 1
Tuesday, Sept. 8
Matchups/times TBA
Wednesday, Sept. 9
Matchups/times TBA
Thursday, Sept. 10
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 2
Tuesday, Oct. 13
Matchups/times TBA
Wednesday, Oct. 14
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 3
Tuesday, Oct. 20
Matchups/times TBA
Wednesday, Oct. 21
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 4
Tuesday, Nov. 3
Matchups/times TBA
Wednesday, Nov. 4
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 5
Tuesday, Nov. 24
Matchups/times TBA
Wednesday, Nov. 25
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 6
Tuesday, Dec. 8
Matchups/times TBA
Wednesday, Dec. 9
Matchups/times TBA
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League Phase
Matchday 7
Tuesday, Jan. 19
Matchups/times TBA
Wednesday, Jan. 20
Matchups/times TBA
_____
League Phase
Matchday 8
Wednesday, Jan. 27
Matchups/times TBA
_____
Knockout Playoffs - Leg 1
Tuesday, Feb. 16
Matchups/times TBD
Wednesday, Feb. 17
Matchups/times TBD
Knockout Playoffs - Leg 2
Tuesday, Feb. 23
Matchups/times TBD
Wednesday, Feb. 24
Matchups/times TBD
_____
Round of 16 - Leg 1
Tuesday, March 9
Matchups/times TBD
Wednesday, March 10
Matchups/times TBD
Round of 16 - Leg 2
Tuesday, March 16
Matchups/times TBD
Wednesday, March 17
Matchups/times TBD
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Quarterfinals - Leg 1
Tuesday, April 6
Matchups/times TBD
Wednesday, April 7
Matchups/times TBD
Quarterfinals - Leg 2
Tuesday, April 13
Matchups/times TBD
Wednesday, April 14
Matchups/times TBD
_____
Semifinals - Leg 1
Tuesday, April 27
Matchups/times TBD
Wednesday, April 28
Matchups/times TBD
Semifinals - Leg 2
Tuesday, May 4
Matchups/times TBD
Wednesday, May 5
Matchups/times TBD
_____
Final at Madrid
Saturday, June 5
Matchups/time TBD
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LA NACION
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