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LA NACION

2026-27 Champions League Glance

Tournament schedule announced with League Phase through Final dates; matchups and times remain undetermined

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Champions League 2026-27: un vistazo
Champions League 2026-27: un vistazo

All Times Eastern

League Phase

Matchday 1

Tuesday, Sept. 8

Matchups/times TBA

Wednesday, Sept. 9

Matchups/times TBA

Thursday, Sept. 10

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 2

Tuesday, Oct. 13

Matchups/times TBA

Wednesday, Oct. 14

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 3

Tuesday, Oct. 20

Matchups/times TBA

Wednesday, Oct. 21

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 4

Tuesday, Nov. 3

Matchups/times TBA

Wednesday, Nov. 4

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 5

Tuesday, Nov. 24

Matchups/times TBA

Wednesday, Nov. 25

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 6

Tuesday, Dec. 8

Matchups/times TBA

Wednesday, Dec. 9

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 7

Tuesday, Jan. 19

Matchups/times TBA

Wednesday, Jan. 20

Matchups/times TBA

_____

League Phase

Matchday 8

Wednesday, Jan. 27

Matchups/times TBA

_____

Knockout Playoffs - Leg 1

Tuesday, Feb. 16

Matchups/times TBD

Wednesday, Feb. 17

Matchups/times TBD

Knockout Playoffs - Leg 2

Tuesday, Feb. 23

Matchups/times TBD

Wednesday, Feb. 24

Matchups/times TBD

_____

Round of 16 - Leg 1

Tuesday, March 9

Matchups/times TBD

Wednesday, March 10

Matchups/times TBD

Round of 16 - Leg 2

Tuesday, March 16

Matchups/times TBD

Wednesday, March 17

Matchups/times TBD

_____

Quarterfinals - Leg 1

Tuesday, April 6

Matchups/times TBD

Wednesday, April 7

Matchups/times TBD

Quarterfinals - Leg 2

Tuesday, April 13

Matchups/times TBD

Wednesday, April 14

Matchups/times TBD

_____

Semifinals - Leg 1

Tuesday, April 27

Matchups/times TBD

Wednesday, April 28

Matchups/times TBD

Semifinals - Leg 2

Tuesday, May 4

Matchups/times TBD

Wednesday, May 5

Matchups/times TBD

_____

Final at Madrid

Saturday, June 5

Matchups/time TBD

_____

LA NACION
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