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LA NACION

Alonza Barnett III debuts for hopeful UCF team against Bethune-Cookman

Bethune-Cookman finished its season 6-6 with a victory; UCF concluded its year 5-7 after suffering a defeat

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LA NACION
Alonza Barnett III debuts for hopeful UCF team against Bethune-Cookman
Alonza Barnett III debuts for hopeful UCF team against Bethune-Cookman

Bethune-Cookman at UCF, Thursday, 7 p.m. ET

How to watch: ESPN

Key stats

Bethune-Cookman (2025)

Overall offense: 410.8 yards per game (30th in FCS)

Passing: 239.9 yards per game (29th)

Rushing: 171.3 yards per game (37th)

Scoring: 29.7 points per game (35th)

Overall defense: 437.3 yards per game (113th in FCS)

Passing: 252.0 yards per game (111th)

Rushing: 185.3 yards allowed per game (100th)

Scoring: 32.7 points allowed per game (99th)

UCF (2025)

Overall offense: 378.8 yards per game (74th in FBS)

Passing: 220.8 yards per game (74th)

Rushing: 158.0 yards per game (67th)

Scoring: 24.3 points per game (88th)

Overall defense: 335.8 yards allowed per game (37th in FBS)

Passing: 185.1 yards allowed per game (22nd)

Rushing: 150.7 yards allowed per game (72nd)

Scoring: 23.6 points allowed per game (56th)

Team leaders

Bethune-Cookman (2025)

Passing: Cam'Ron Ransom, 1,743 yards, 13 TDs, 6 INTs, 63.6 completion percentage

Rushing: Khamani Robinson, 544 yards on 92 carries, 5 TDs

Receiving: Maleek Huggins, 864 yards on 64 catches, 8 TDs

UCF (2025)

Passing: Tayven Jackson, 2,151 yards, 10 TDs, 8 INTs, 63.5 completion percentage

Rushing: Myles Montgomery, 705 yards on 143 carries, 4 TDs

Receiving: Duane Thomas Jr., 528 yards on 53 catches, 0 TDs

Last game

Bethune-Cookman defeated rival Florida A&M 38-34, finishing 6-6 in coach Raymond Woodie Jr.'s third season.

UCF lost to BYU 41-21, finishing 5-7 in coach Scott Frost's first season back in Orlando.

Next game

Bethune-Cookman hosts Stetson on Sept. 12.

UCF visits Pittsburgh on Sept. 12.

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LA NACION
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