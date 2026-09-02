Alonza Barnett III debuts for hopeful UCF team against Bethune-Cookman
Bethune-Cookman finished its season 6-6 with a victory; UCF concluded its year 5-7 after suffering a defeat
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Bethune-Cookman at UCF, Thursday, 7 p.m. ET
How to watch: ESPN
Key stats
Bethune-Cookman (2025)
Overall offense: 410.8 yards per game (30th in FCS)
Passing: 239.9 yards per game (29th)
Rushing: 171.3 yards per game (37th)
Scoring: 29.7 points per game (35th)
Overall defense: 437.3 yards per game (113th in FCS)
Passing: 252.0 yards per game (111th)
Rushing: 185.3 yards allowed per game (100th)
Scoring: 32.7 points allowed per game (99th)
UCF (2025)
Overall offense: 378.8 yards per game (74th in FBS)
Passing: 220.8 yards per game (74th)
Rushing: 158.0 yards per game (67th)
Scoring: 24.3 points per game (88th)
Overall defense: 335.8 yards allowed per game (37th in FBS)
Passing: 185.1 yards allowed per game (22nd)
Rushing: 150.7 yards allowed per game (72nd)
Scoring: 23.6 points allowed per game (56th)
Team leaders
Bethune-Cookman (2025)
Passing: Cam'Ron Ransom, 1,743 yards, 13 TDs, 6 INTs, 63.6 completion percentage
Rushing: Khamani Robinson, 544 yards on 92 carries, 5 TDs
Receiving: Maleek Huggins, 864 yards on 64 catches, 8 TDs
UCF (2025)
Passing: Tayven Jackson, 2,151 yards, 10 TDs, 8 INTs, 63.5 completion percentage
Rushing: Myles Montgomery, 705 yards on 143 carries, 4 TDs
Receiving: Duane Thomas Jr., 528 yards on 53 catches, 0 TDs
Last game
Bethune-Cookman defeated rival Florida A&M 38-34, finishing 6-6 in coach Raymond Woodie Jr.'s third season.
UCF lost to BYU 41-21, finishing 5-7 in coach Scott Frost's first season back in Orlando.
Next game
Bethune-Cookman hosts Stetson on Sept. 12.
UCF visits Pittsburgh on Sept. 12.
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