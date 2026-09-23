Antonio Brown aceptará acuerdo de culpabilidad por intento de asesinato, dice el abogado del ex NFL

Antonio Brown planea aceptar un acuerdo de culpabilidad por un cargo de intento de asesinato en Miami que evita la prisión, como parte de un acuerdo que el abogado del ex astro de la NFL aseguró el miércoles que era demasiado bueno como para rechazarlo.

Brown tiene previsto comparecer ante el tribunal el 30 de septiembre para dejar el acuerdo en firme. Podría haber enfrentado hasta 30 años de prisión si era declarado culpable del cargo.

Según una orden de arresto, se acusa a Brown de arrebatarle una pistola a un miembro del personal de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo de 2025 y de disparar dos veces contra un hombre con el que antes se había peleado a puñetazos. Zul-Qarnain Kwame Nantambu dijo a los investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

“Esta no fue una decisión fácil”, señaló el miércoles el abogado defensor Mark Eiglarsh en un comunicado. “Antonio cree en su inocencia. Cree firmemente en su defensa de ‘Stand Your Ground’ y cree que, en última instancia, prevalecería en el juicio. Pero cuando los fiscales pusieron sobre la mesa una oferta que transforma una posible condena de prisión de décadas en un cargo significativamente reducido y libertad condicional, sencillamente no había manera de que pudiera rechazarla razonablemente”.

La llamada ley “Stand Your Ground” de Florida permite que las personas que creen que enfrentan la muerte o lesiones graves usen fuerza letal para defenderse sin el deber de retirarse.

La Fiscalía Estatal del condado de Miami-Dade declinó hacer comentarios el miércoles. El portavoz Ed Griffith indicó que los detalles se “aclararán plenamente” en la audiencia de la próxima semana.

Brown ha dicho en redes sociales que se estaba defendiendo de un ataque y que otras personas intentaban robarle joyas.

Brown, de 38 años, pasó 12 años en la NFL y fue un receptor All-Pro que jugó por última vez en 2021 con Tampa Bay, incluida una conquista del Super Bowl con el quarterback Tom Brady. Pasó gran parte de su carrera con Pittsburgh. En su trayectoria, Brown registró 928 recepciones para más de 12.000 yardas y sumó 88 touchdowns en total, contando devoluciones de despeje y un pase.

Fue extraditado en noviembre de 2025 desde Dubái, donde Brown tiene intereses comerciales, después de que se emitiera en junio de 2025 una orden de arresto por el cargo de intento de asesinato.

Ha enfrentado varios problemas legales a lo largo de los años. Anteriormente fue acusado de agresión contra el conductor de un camión de mudanzas, varios cargos de violencia doméstica, no pagar manutención infantil y otros incidentes. Durante un partido de 2021 con Tampa Bay contra los Jets de Nueva York, Brown se quitó la camiseta, las hombreras y los guantes y salió corriendo del campo, lo que llevó a que los Buccaneers lo dejaran en libertad y, en la práctica, puso fin a su carrera en la NFL.

El periodista de Associated Press Christopher Weber en Los Ángeles contribuyó a este informe.