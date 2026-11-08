Autoridades mexicanas ubican a un alcalde de Tamaulipas luego de varias horas secuestrado

CIUDAD VICTORIA, México (AP) — El alcalde de una localidad fronteriza en el noreste de México fue localizado con vida el domingo después de haber sido secuestrado por hombres armados mientras viajaba por una carretera en el estado de Zacatecas.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el hallazgo de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, y atribuyó los resultados a la coordinación entre instituciones federales y a los gobiernos estatales de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Almaraz Maldonado fue secuestrado el sábado mientras viajaba acompañado de familiares y otras personas cerca de los límites entre Zacatecas y San Luis Potosí entre las comunidades de San Tiburcio y Cedral.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se viajaban y se llevaron al presidente municipal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí precisó que los acompañantes fueron abandonados a un costado de la carretera y lograron llegar hasta la localidad de Cedral, donde solicitaron ayuda a las autoridades.

La denuncia activó un operativo de búsqueda en el que participaron instituciones de seguridad a nivel estatal y federal.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también desplegó personal para acompañar a los familiares del alcalde y colaborar con las investigaciones.

El departamento de seguridad indicó que, de acuerdo a su testimonio, Almaraz Maldonado fue llevado hasta la capital de Zacatecas, donde fue liberado. Posteriormente, abordó el transporte público por sus propios medios y se dirigió al norte del país, donde fue localizado en una autopista cercana a la capital de Coahuila.

Al funcionario se le realizaron análisis médicos y posteriormente fue llevado a declarar para seguir con las investigaciones.

Zacatecas y San Luis Potosí forman parte de una zona del centro-norte del país en donde se han registrado varios episodios de violencia relacionados con organizaciones criminales y disputas por el control del territorio, incluidos enfrentamientos, desapariciones y ataques contra civiles.

El área es una zona en disputa entre grupos delictivos que ya han sido designados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas, incluidos el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y algunas células de lo que fuera el cártel de Los Zetas.

Aunque en el área se ha documentado la actividad de organizaciones criminales, las autoridades no han atribuido de momento el incidente a un grupo específico ni han informado sobre un posible móvil.

Río Bravo, municipio gobernado por Almaraz Maldonado, se encuentra en la frontera del estado de Tamaulipas con Texas, una región estratégica por su actividad comercial y sus cruces internacionales.