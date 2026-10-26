Ballon d'Or winners
The annual award recognizes top global football players; the list documents recipients from nineteen fifty-six to today
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Men
1956 Stanley Matthews, Blackpool
1957 Alfredo Di Stefano, Real Madrid
1958 Raymond Kopa, Real Madrid
1959 Alfredo Di Stefano, Real Madrid
1960 Luis Suarez, Barcelona
1961 Omar Sivori, Juventus
1962 Josef Masopust, Dukla Prague
1963 Lev Yashin, Dynamo Moscow
1964 Denis Law, Manchester United
1965 Eusebio, Benfica
1966 Bobby Charlton, Manchester United
1967 Florian Albert, Ferencvaros
1968 George Best, Manchester United
1969 Gianni Rivera, AC Milan
1970 Gerd Muller, Bayern Munich
1971 Johan Cruyff, Ajax
1972 Franz Beckenbauer, Bayern Munich
1973 Johan Cruyff, Barcelona
1974 Johan Cruyff, Barcelona
1975 Oleg Blokhin, Dynamo Kiev
1976 Franz Beckenbauer, Bayern Munich
1977 Allan Simonsen, Borussia Moenchengladbach
1978 Kevin Keegan, Hamburg SV
1979 Kevin Keegan, Hamburg SV
1980 Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich
1981 Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich
1982 Paolo Rossi, Juventus
1983 Michel Platini, Juventus
1984 Michel Platini, Juventus
1985 Michel Platini, Juventus
1986 Igor Belanov, Dynamo Kiev
1987 Ruud Gullit, AC Milan
1988 Marco van Basten, AC Milan
1989 Marco van Basten, AC Milan
1990 Lothar Matthaeus, Inter Milan
1991 Jean-Pierre Papin, Marseille
1992 Marco van Basten, AC Milan
1993 Roberto Baggio, Juventus
1994 Hristo Stoichkov, Barcelona
1995 George Weah, AC Milan
1996 Matthias Sammer, Borussia Dortmund
1997 Ronaldo, Inter Milan
1998 Zinedine Zidane, Juventus
1999 Rivaldo, Barcelona
2000 Luis Figo, Real Madrid
2001 Michael Owen, Liverpool
2002 Ronaldo, Real Madrid
2003 Pavel Nedved, Juventus
2004 Andriy Shevchenko, AC Milan
2005 Ronaldinho, Barcelona
2006 Fabio Cannavaro, Juventus/Real Madrid
2007 Kaka, AC Milan
2008 Cristiano Ronaldo, Manchester United
2009 Lionel Messi, Barcelona
2010 Lionel Messi, Barcelona
2011 Lionel Messi, Barcelona
2012 Lionel Messi, Barcelona
2013 Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2014 Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2015 Lionel Messi, Barcelona
2016 Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2017 Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2018 Luka Modric, Real Madrid
2019 Lionel Messi, Barcelona
2020 Canceled
2021 Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain
2022 Karim Benzema, Real Madrid
2023 Lionel Messi, Inter Miami
2024 Rodri, Manchester City
2025 Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain
2026 Harry Kane, Bayern Munich
Women
2018 Ada Hegerberg, Lyon
2019 Megan Rapinoe, Reign
2020 Canceled
2021 Alexia Putellas, Barcelona
2022 Alexia Putellas, Barcelona
2023 Aitana Bonmati, Barcelona
2024 Aitana Bonmati, Barcelona
2025 Aitana Bonmati, Barcelona
2026 Alexia Putellas, Barcelona
NOTE: Awarded by France Football magazine to European player of the year from 1956-2006. Global player of year from 2007. Combined with FIFA player of the year from 2010-15.
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