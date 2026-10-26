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LA NACION

Ballon d'Or winners

The annual award recognizes top global football players; the list documents recipients from nineteen fifty-six to today

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LA NACION
Ballon d'Or winners
Ballon d'Or winners

Men

1956 Stanley Matthews, Blackpool

1957 Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1958 Raymond Kopa, Real Madrid

1959 Alfredo Di Stefano, Real Madrid

1960 Luis Suarez, Barcelona

1961 Omar Sivori, Juventus

1962 Josef Masopust, Dukla Prague

1963 Lev Yashin, Dynamo Moscow

1964 Denis Law, Manchester United

1965 Eusebio, Benfica

1966 Bobby Charlton, Manchester United

1967 Florian Albert, Ferencvaros

1968 George Best, Manchester United

1969 Gianni Rivera, AC Milan

1970 Gerd Muller, Bayern Munich

1971 Johan Cruyff, Ajax

1972 Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1973 Johan Cruyff, Barcelona

1974 Johan Cruyff, Barcelona

1975 Oleg Blokhin, Dynamo Kiev

1976 Franz Beckenbauer, Bayern Munich

1977 Allan Simonsen, Borussia Moenchengladbach

1978 Kevin Keegan, Hamburg SV

1979 Kevin Keegan, Hamburg SV

1980 Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1981 Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich

1982 Paolo Rossi, Juventus

1983 Michel Platini, Juventus

1984 Michel Platini, Juventus

1985 Michel Platini, Juventus

1986 Igor Belanov, Dynamo Kiev

1987 Ruud Gullit, AC Milan

1988 Marco van Basten, AC Milan

1989 Marco van Basten, AC Milan

1990 Lothar Matthaeus, Inter Milan

1991 Jean-Pierre Papin, Marseille

1992 Marco van Basten, AC Milan

1993 Roberto Baggio, Juventus

1994 Hristo Stoichkov, Barcelona

1995 George Weah, AC Milan

1996 Matthias Sammer, Borussia Dortmund

1997 Ronaldo, Inter Milan

1998 Zinedine Zidane, Juventus

1999 Rivaldo, Barcelona

2000 Luis Figo, Real Madrid

2001 Michael Owen, Liverpool

2002 Ronaldo, Real Madrid

2003 Pavel Nedved, Juventus

2004 Andriy Shevchenko, AC Milan

2005 Ronaldinho, Barcelona

2006 Fabio Cannavaro, Juventus/Real Madrid

2007 Kaka, AC Milan

2008 Cristiano Ronaldo, Manchester United

2009 Lionel Messi, Barcelona

2010 Lionel Messi, Barcelona

2011 Lionel Messi, Barcelona

2012 Lionel Messi, Barcelona

2013 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2014 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2015 Lionel Messi, Barcelona

2016 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2017 Cristiano Ronaldo, Real Madrid

2018 Luka Modric, Real Madrid

2019 Lionel Messi, Barcelona

2020 Canceled

2021 Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain

2022 Karim Benzema, Real Madrid

2023 Lionel Messi, Inter Miami

2024 Rodri, Manchester City

2025 Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain

2026 Harry Kane, Bayern Munich

Women

2018 Ada Hegerberg, Lyon

2019 Megan Rapinoe, Reign

2020 Canceled

2021 Alexia Putellas, Barcelona

2022 Alexia Putellas, Barcelona

2023 Aitana Bonmati, Barcelona

2024 Aitana Bonmati, Barcelona

2025 Aitana Bonmati, Barcelona

2026 Alexia Putellas, Barcelona

NOTE: Awarded by France Football magazine to European player of the year from 1956-2006. Global player of year from 2007. Combined with FIFA player of the year from 2010-15.

LA NACION
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