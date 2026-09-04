FIBA Women's World Cup Glance
Initial tournament results are in; subsequent stages including quarterfinals and finals are scheduled through Sept 13
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At Berlin
Friday, Sept. 4
Japan 102, Mali 97
Spain vs. Germany, 11:45 a.m.
Saturday, Sept. 5
Mali vs. Spain, 5:30 a.m.
Germany vs. Japan, noon
Monday, Sept. 7
Japan vs. Spain, 11:50 a.m.
Germany vs. Mali, 11:50 a.m.
Friday, Sept. 4
Korea 99, Nigeria 81
Hungary vs. France, 3 p.m.
Saturday, Sept. 5
Nigeria vs. Hungary, 8:15 a.m.
France vs. Korea, 2:45 p.m.
Monday, Sept. 7
Hungary vs. Korea, 8:30 a.m.
Friday, Sept. 4
Australia 70, Puerto Rico 54
Belgium vs. Turkey, 11:30 a.m.
Sunday, Sept. 6
Turkey vs. Australia, 5:30 a.m.
Puerto Rico vs. Belgium, 11:45 a.m.
Monday, Sept. 7
Belgium vs. Australia, 5:30 a.m.
Puerto Rico vs. Turkey, 5:30 a.m.
Friday, Sept. 4
United States 94, China 61
Czechia vs. Italy, 2:15 p.m.
Sunday, Sept. 6
China vs. Czechia, 8:30 a.m.
Italy vs. United States, 2:45 p.m.
Monday, Sept. 7
United States vs. Czechia, 2:45 p.m.
Italy vs. China, 2:45 p.m.
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Qualification to Quarterfinals
Tuesday, Sept. 8
2nd Group A vs. 3rd Group B, TBD
2nd Group B vs. 3rd Group A, TBD
Wednesday, Sept. 9
3rd Group D vs. 2nd Group C, TBD
3rd Group C vs. 2nd Group D, TBD
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Quarterfinals
Thursday, Sept. 10
3rd Group D/2nd Group C winner vs. 1st Group A, TBD
3rd Group C /2nd Group D winner vs. 1st Group B, TBD
2nd Group A/3rd Group B winner vs. 1st Group C, TBD
2nd Group B/3rd Group A winner vs. 1st Group D, TBD
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Semifinals
Saturday, Sept. 12
Quarterfinal winners, TBD
Quarterfinal winners, TBD
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Sunday, Sept. 13
Third Place
Semifinal losers, TBD
Final
Semifinal winners, TBD
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