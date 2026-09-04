La reacción del arco político a los anuncios de Milei sobre las Malvinas: de “fan de Thatcher” a “puro oportunismo”

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a la soberanía de las islas Malvinas en una cadena nacional y sus palabras despertaron diversas reacciones en todo el arco político argentino. Entre los ejes centrales de su discurso, el primer mandatario anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones a las compañías extranjeras presentes en el archipiélago, entre otros temas.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, celebró los anuncios del Ejecutivo: “La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego”.

La senadora por la Ciudad vitoreó a Milei

Además, Bullrich se hizo eco de las recientes declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, quien se manifestó a favor de rever la posición de su país respecto a la injerencia británica en las islas. “Y hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada”, sumó la senadora.

En el mismo sentido que Bullrich se expresaron diferentes ministros y funcionarios del Gobierno como Carlos Presti, ministro de Defensa; Pablo Quirno, canciller argentino, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

El posteo de Santiago Caputo, muy cercano a Milei

“La totalidad de la gente llorando son agentes de la corona británica. Márquenlos”, tuiteó el asesor presidencial Santiago Caputo a los pocos minutos de emitida la cadena nacional, pregrabada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y que tuvo una duración de 15 minutos. El Presidente estuvo acompañado por todo su gabinete de ministros.

Alineado con Bullrich, quien destacó los aspectos positivos de la alocución del Presidente fue Maximiliano Abad. “El mundo debe de comprender que ningún interés extranjero va a usufructuar nuestro territorio sin consecuencias y que una población implantada no tiene derecho a la autodeterminación”, redactó el político bonaerense.

El senador bonaerense también se manifestó en X

En consonancia, otro de los dirigentes que se mostró eufórico ante las nuevas medidas que el Ejecutivo anunció sobre la soberanía de Malvinas fue Daniel Scioli. “Brillante cadena nacional”, destacó el funcionario libertario, y agregó: “La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo”.

Críticas de la oposición

Por el contrario, hubo también dirigentes opositores que cuestionaron a Milei y opinaron que estaría haciendo un uso político electoral de la causa Malvinas. Uno de ellos fue Carlos Bianco. El ministro de Gobierno bonaerense de Axel Kicillof calificó a Milei de “fan de [Margaret] Thatcher”, en alusión a la ex primera ministra británica durante el conflicto bélico de 1982 y tildó el discurso presidencial de “oportunista”.

267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista. Todo ese tiempo transcurrió desde que Navitas y Rockhopper anunciaron, el 10 de diciembre de 2025, su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 4, 2026

Por otro lado, se expresó el excanciller Santiago Cafiero. “El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del futbol. El admirador de Thatcher, tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023. Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei”, comentó el exfuncionario nacional.

El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del futbol.

El admirador de Thatcher, tuvo que recular en chancletas retomando el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023. Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei. pic.twitter.com/Vvow0HzeEq — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) September 4, 2026

Además, se sumó a las críticas la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, MILEI NO ¿Dejó de admirar a Thatcher y ahora defiende la soberanía de las Islas Malvinas? Es puro oportunismo. Llega tres años tarde, Presidente ¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?“.

“Un presidente que no hizo UNA SOLA OBRA PÚBLICA, ahora promete una base integrada. La misma que comenzó a construirse en el 2022 y él abandonó por completo. Recordemos que Milei llegó a justificar la muerte de nuestros héroes diciendo que Thatcher hizo lo que tenía que hacer. DESESPERADO PARA VENDER NACIONALISMO PORQUE EL PUEBLO YA NO LE CREE NADA”, agregó.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, MILEI NO



¿Dejó de admirar a Thatcher y ahora defiende la soberanía de las Islas Malvinas?



Es puro oportunismo. Llega tres años tarde, Presidente. ¿Por qué no hizo cumplir la Ley en su momento en lugar de flexibilizar las normas?



Un presidente que… — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 4, 2026

Otra diputada nacional que se expresó en X fue la dirigente de Izquierda Myriam Bregman. “El anuncio de la creación de un “Consejo de Seguridad Nacional” fue acompañado de un pedido facultades especiales para actuar. Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas", escribió.

El anuncio de la creación de un "Consejo de Seguridad Nacional" fue acompañado de un pedido facultades especiales para actuar. Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas. — Myriam Bregman (@myriambregman) September 4, 2026

Asimismo, se pronunció la extitular de AySA y esposa del exministro de Economía, Sergio Massa, Malena Galmarini. “¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas! Recién se entera? Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol! Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???Qué payasada…Qué falta de respeto a nuestros Veteranos, a nuestra historia. La política sobre Malvinas no puede ser el vaivén de un par de inexpertos. Debe ser una política de Estado, profesional, que se acuerde en el Congreso Nacional y la Cancillería y se sostenga más allá de quien gobierne. Punto", indicó.

¡Las Malvinas fueron, son y serán argentinas!



Recién se entera?

Aplauso! Le costó unos años y un trapo en un partido de fútbol! 🤣



Quiere recuperar las Malvinas para ofrendarlas a Trump???



Qué payasada…

Qué falta de respeto a nuestros Veteranos, a nuestra historia.



La… https://t.co/RcqpqYEDGb — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) September 4, 2026

Otro de los que se manifestó en la red social X fue el exjefe del Ejército, César Milani. En palabras del militar, “Milei es capaz de cualquier cosa con tal de capitalizar electoralmente el auge que tiene hoy la causa Malvinas en el pueblo gracias a la selección nacional”.

“Mientras permiten el amarre de barcos petroleros británicos en el puerto de Ushuaia declaman soberanía con este discurso demagógico que no va a tener ningún efecto real”, apuntó Milani.

El exjefe del Ejército también se pronunció sobre las palabras del Presidente

Al igual que Milani, otros exfuncionarios kirchneristas se hicieron eco de la cadena presidencial que tuvo lugar este jueves. Por un lado, el exministro de Defensa, Agustín Rossi, con algo de ironía, escribió “”Bienvenido” Milei a la Causa Malvinas”.

En el mismo posteo, el dirigente santafesino agregó: “Si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”.

Las palabras del político santafesino

Por el otro, quien se sumó al dominó de reacciones fue el excanciller Jorge Taiana. “Tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, acusó el dirigente peronista.

Siguiendo con ese tono crítico, ahondó: “Con este posicionamiento, Milei busca “galtierizar” su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino".

El posteo del excanciller Taiana

Distinta fue la interpretación del exdiputado Ricardo Alfonsín, quien sostuvo que “todo lo que dijo Milei es lo que desde que asumió le reclamaba la oposición y él se negaba a hacer”.

"Es lo que le reclamaba la oposición", escribió Alfonsín

Finalmente, quien cargó contra el número uno del Ejecutivo fue Gabriel Solano. El referente de la izquierda calificó al Presidente como un “[Leopoldo Fortunato] Galtieri devaluado”, en referencia al entonces presidente de facto que gobernaba el país cuando se dio el desembarco argentino del 2 de abril.

Solano tildó al Presidente de "un Galtieri devaluado"

“La Cadena Nacional de Milei ha terminado en una farsa. Emulando a Galtieri, quien buscó superar la crisis terminal de la dictadura improvisando una guerra contra el Reino Unido, ahora Milei quiere revertir el declive pronunciado de su gobierno haciendo demagogia con la soberanía sobre nuestras islas Malvinas”, acusó Solano.