Rating: cuánto midió la cadena nacional de Javier Milei por las islas Malvinas

El presidente Javier Milei utilizó por cuarta vez en el año la cadena nacional para brindar detalles sobre los avances diplomáticos en la causa por la soberanía de las islas Malvinas. El mensaje presidencial llegó luego de que Donald Trump sugirió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que su administración analiza revisar la postura histórica de Estados Unidos respecto del apoyo a Gran Bretaña en la disputa por el archipiélago.

Desde el 1° de diciembre de 2024, Kantar Ibope Media actualizó el criterio de visualización de los datos de audiencia de la cadena nacional en el servicio de Real Time. Desde ese momento, el rating se empezó a difundir de manera unificada dentro de una única columna denominada “Cadena Nacional”. Allí engloban todos los canales tanto de aire como las señales de noticias que transmiten el mensaje presidencial.

De esta manera, solo se puede ver el número global de la cadena nacional y no discriminado canal por canal. Lógicamente, el impacto es superior y evita el debate dentro de las redes sociales sobre la performance en cuanto a métricas televisivas.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

La cadena nacional comenzó a las 21, según lo anunciado, con un piso de 30.2 puntos, sumado todos los canales de aire y las señales de noticias. Minutos antes, lideraba Telefe Noticias con 7,2, seguido de Telenoche con 5.8, tercero LAM con 4.8, atrás Bendita con 2.9 y la Televisión Pública con 0.2.

El jefe de Estado brindó un discurso centrado en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en el que adelantó la creación de una base naval en Tierra del Fuego y de un Consejo de Seguridad Nacional. El mandatario pronunció su discurso tras su vuelta de Chile, donde se reunión con Antonio Kast, y horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que Estados Unidos podría revisar la continuidad del apoyo de EE.UU. a Gran Bretaña en el reclamo internacional sobre la soberanía de las islas. “La causa Malvinas no pertenece a ningún partido político, es una causa nacional”, manifestó Milei.

El Presidente dijo que ampliará los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego y que enviará un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional.

El presidente Javier Milei en cadena nacional

El mensaje de Milei terminó a las 21.15 con 29 puntos y tuvo un descenso mínimo de 1.2 con respecto al inicio. Cuando los canales volvieron a su programación habitual, Telefe Noticias arrancó con un piso de 7.3; Es mi sueño con 5.2; LAM con 2.7; Bendita con 1.9 y La noche es nuestra con 0.4 en la pantalla de la Televisión Pública, números más bajos de lo habitual.

Como suele suceder cada vez que el mandatario habla en cadena nacional, el rating es uno de los temas de debate en redes sociales. Cabe recordar que el mensaje del 1° de marzo de 2026, en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, tuvo una marca máxima de 21.3, cuando se refirió al histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el 27 de marzo, obtuvo un pico de 24.3 y cuando anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina arrancó 28.3 pero tuvo luego un descenso de 4.7 puntos. Esta cuarta cadena nacional es la que más midió en el año.