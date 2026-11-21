JERICÓ, Cisjordania (AP) — Durante años, esta exuberante ciudad palestina fue un oasis de calma en Cisjordania. El clima cálido de Jericó atraía turistas durante todo el año y su ubicación baja en el Valle del Jordán la mantenía un tanto aislada de la violencia en otras partes del territorio.

Pero esa relativa paz se rompió esta semana cuando los palestinos informaron que varios colonos israelíes que se habían infiltrado recientemente en las afueras de Jericó dispararon y mataron a una mujer de 72 años en enfrentamientos con jóvenes locales.

El asesinato de Fadda Fheidat, ocurrido el lunes por la noche, sucedió pocos días después de que los colonos se apoderaran de un grupo de casas palestinas que dijeron haber comprado, una afirmación que grupos de derechos humanos y residentes palestinos cuestionan.

La toma constituye la primera vez en décadas que israelíes se asientan en un barrio residencial en los alrededores de una importante ciudad palestina.

Y ahora, mientras colonos armados patrullan sus calles, los residentes palestinos afirman que la violencia aumenta los temores de que una nueva fase de expansión de asentamientos alcance ciudades de Cisjordania que antes se consideraban seguras de la invasión de colonos.

Un nuevo capítulo para los colonos israelíes

Israel ha ocupado Cisjordania desde que arrebató el territorio a Jordania y Egipto, junto con Jerusalén Este y la Franja de Gaza, en la guerra de los Seis Días de 1967. Desde entonces, ha construido una red de asentamientos para más de medio millón de israelíes en tierras que los palestinos buscan para un futuro estado independiente.

La comunidad internacional considera abrumadoramente que los asentamientos son ilegales. Pero el gobierno de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu ha aprobado más de 100 nuevos asentamientos durante su mandato. Los colonos también han erigido puestos de avanzada no autorizados, que han utilizado para atacar a pastores palestinos, arrasar comunidades y expulsar a personas de sus hogares.

La toma de las casas en al-Duyuk al-Tahta siguió un patrón similar, dicen residentes y grupos de derechos humanos, comenzando con la construcción de un nuevo puesto de avanzada cercano en 2024. El vecindario se encuentra justo fuera de los límites de la ciudad de Jericó, cerca de un valioso sitio arqueológico en el que Israel ha invertido para desarrollarlo como destino turístico.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la vida judía. Hemos regresado a casa”, afirmó en las redes sociales Israel Ganz, quien encabeza el consejo local que gobierna los asentamientos israelíes en el área, después de que los colonos se mudaran el 4 de noviembre.

El grupo israelí de derechos B’Tselem describió la llegada de los colonos como el más reciente de una serie de esfuerzos cada vez más audaces, y en gran medida impunes, para expulsar a los palestinos de sus tierras. Advirtió sobre “una realidad similar a Hebrón”, la única ciudad donde los colonos israelíes han vivido durante décadas bajo protección militar en el corazón de un área urbana palestina desarrollada.

La llegada de los colonos introduce una presencia israelí permanente “con un aumento en el despliegue militar, restricciones al movimiento de los palestinos y violencia e intimidación por parte de milicias de colonos, lo que afectará la vida de decenas de miles de palestinos”, dijo el grupo en un comunicado.

Un punto de inflexión importante ocurrió en febrero, cuando colonos del puesto de avanzada cercano, envalentonados por órdenes de demolición israelíes para varias casas en el borde de al-Duyuk al-Tahta, condujeron camiones y tractores hacia la comunidad y pasaron casi ocho horas saqueando y demoliendo casas, dijeron residentes palestinos.

Poco después, el gobierno israelí legalizó el puesto de avanzada. Para octubre, los colonos habían tomado parte de las tierras agrícolas de la comunidad palestina y comenzaron a instalar nuevos sistemas de riego.

El 4 de noviembre, decenas de israelíes, algunos de ellos armados, se mudaron a ocho casas palestinas.

Los colonos afirman que tienen documentos de prueba de compra para las casas, pero los residentes palestinos dicen que no saben cómo, cuándo o por quién se vendieron las propiedades.

Funcionarios palestinos y grupos de derechos humanos israelíes han cuestionado la legalidad de las ventas en virtud de las leyes israelíes y palestinas. La mayoría de las propiedades se encuentran en tierras agrícolas que los pastores palestinos han utilizado durante generaciones y que Israel clasifica como tierras estatales.

Según la ley israelí, las parcelas designadas como tierras estatales generalmente no pueden comprarse o venderse de manera privada. Según la Autoridad Palestina, el organismo respaldado internacionalmente que administra partes semiautónomas de Cisjordania, incluida Jericó, vender tierras a israelíes es un delito.

Un enfrentamiento mortal tras días de tensión

Casi inmediatamente después de que los colonos se mudaran, comenzaron a patrullar el vecindario, a menudo con armas y en vehículos todoterreno, dijeron residentes palestinos.

“Comenzaron a controlar nuestras vidas”, dijo Mustapha Fheidat, un agricultor cuya familia extendida constituye gran parte de la población en al-Duyuk al-Tahta. “Nos detienen y nos piden nuestras identificaciones y preguntan qué estamos haciendo aquí. Nos impiden llegar desde la carretera principal a nuestras granjas”.

Según cuatro miembros de la familia Fheidat, fue una de estas patrullas de colonos la que desencadenó el enfrentamiento mortal del lunes, después de que los colonos lanzaran insultos a los residentes palestinos, quienes respondieron arrojándoles piedras.

El ejército de Israel dijo en un comunicado que la secuencia de eventos que llevó a la muerte por disparos del lunes estaba bajo investigación. Citando testimonios recogidos por soldados en la escena, el organismo dijo que el enfrentamiento estalló después de que un conductor palestino “llevó a cabo un ataque embistiendo” un vehículo de un colono israelí mientras los jóvenes arrojaban piedras a los colonos.

Fadda Fheidat fue “probablemente herida por disparos de un civil israelí”, dijo el ejército.

No se anunciaron arrestos de israelíes en relación con el tiroteo. Dos hombres palestinos fueron arrestados en relación con el incidente de “embestida”, dijo el ejército.

Miembros de la familia Fheidat que presenciaron la violencia negaron que la colisión fuera intencional, diciendo que ocurrió cuando el hijo de Fadda Fheidat acudía rápidamente al lugar del tiroteo de su madre y derrapó hacia el vehículo del colono.

Dijeron que Fadda Fheidat y su nuera, Na’ima, trasladaban a un pariente que había sido herido de bala a un hospital cercano, pero regresaron cuando los palestinos advirtieron que había más colonos en la carretera.

La violencia continuaba cuando las mujeres regresaron a casa. Al salir del coche, Na’ima Fheidat dijo que escuchó a sus hijos gritar: “‘¡Mataron a la abuela! ¡mataron a la abuela!’”

Ahmed Fheidat estaba en su casa cuando escuchó los gritos y los disparos. Salió corriendo y encontró a su cuñada tirada en el suelo con un disparo en la cabeza.

“Su cráneo estaba completamente destrozado. Mi mano estaba llena de sangre”, relató.

La llevó al interior para esperar una ambulancia, apenas notando que él también había recibido un disparo en la pierna.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.