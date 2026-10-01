MLB Postseason Glance
Major league teams advance to the next postseason series; several playoff matchups have now been finalized for October
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Chicago White Sox 2, Houston 0
Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3
Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3
New York 2, Boston 0
Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0
Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2
Atlanta 1, Philadelphia 1
Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3
Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings
Thursday, Oct. 1: Philadelphia (Nola 7-12) at Atlanta (Kerr 0-0), 8 p.m. (NBC/Peacock)
San Diego 2, Chicago Cubs 0
Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0
Cleveland vs. Chicago White Sox
Saturday, Oct. 3: Chicago at Cleveland, 1 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
Monday, Oct. 5: Chicago at Cleveland, 5 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
Wednesday, Oct. 7: Cleveland at Chicago, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Cleveland at Chicago, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: Chicago at Cleveland, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
Tampa Bay vs. Boston or New York
Saturday, Oct. 3: New York at Tampa Bay (Rasmussen 16-5), 6:30 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
Monday, Oct. 5: New York at Tampa Bay, 8 p.m. (TBS/TruTV/HBO Max)
Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay at New York, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Thursday, Oct. 8: Tampa Bay at Boston, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
x-Saturday, Oct. 10: New York at Tampa Bay, TBD (TBS/TruTV/HBO Max)
Los Angeles vs. Atlanta or Philadelphia
Saturday, Oct. 3: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, 4 p.m. (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 4: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, 8 p.m. (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 6: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 7: Los Angeles at Atlanta-Philadelphia winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 9: Atlanta-Philadelphia winner at Los Angeles, TBD (FOX/FS1)
Milwaukee vs. San Diego
Saturday, Oct. 3: San Diego at Milwaukee (Misiorowski 16-5), 8:30 p.m. (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 4: San Diego at Milwaukee (Henderson 11-3), 4 p.m. (FOX/FS1)
Tuesday, Oct. 6: Milwaukee at San Diego, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 7: Milwaukee at San Diego, TBD (FOX/FS1)
Monday, Oct. 12
Tuesday, Oct. 13:
Thursday, Oct. 15:
Friday, Oct. 16:
x-Saturday, Oct. 17:
x-Tuesday, Oct. 20:
Sunday, Oct. 11:
Monday, Oct. 12:
Wednesday, Oct. 14:
Thursday, Oct. 15:
x-Friday, Oct. 16:
x-Sunday, Oct. 18:
x-Monday, Oct. 19:
Friday, Oct. 23:
Saturday, Oct. 24:
Monday, Oct. 26:
Tuesday, Oct. 27:
x-Wednesday, Oct. 28:
x-Friday, Oct. 30:
x-Saturday, Oct. 31:
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