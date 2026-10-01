Lando Norris volvió a pedirle disculpas a Franco Colapinto por sus declaraciones en Baku y habló de su relación con el argentino

Los incidentes en el Gran Premio en Bakú, en los que Franco Colapinto fue el protagonista principal, dejaron daños colaterales y reacciones de todo tipo. En ese contexto, fue Lando Norris -uno de los perjudicados directamente por el accidente que provocó el argentino- el que explotó al decir que un accidente de esas características era propio de un piloto que no pertenece a la Fórmula 1. Con el paso de los días, el campeón del mundo, más calmo, se disculpó en las redes sociales. Y este jueves aprovechó la conferencia de prensa en la previa del GP de Bahréin, que se correrá en Malasia, para volver a pedirle perdón a Colapinto por sus fuertes declaraciones en las que también había exigido una sanción de una carrera para el de Alpine.

Luego de un comunicado en redes y una charla personal entre ambos, Norris se refirió en público sobre la repercusión que se generó por sus palabras en Bakú. El británico reconoció que algunas de sus declaraciones fueron equivocadas: “Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo. Creo que normalmente no me dejo llevar por el calor del momento, pero este fue sin duda uno de los casos en los que creo que sí lo hice”, dijo en el canal oficial de la F1.

Y continuó: “Acepto que yo estaba equivocado. Creo que, en general, soy siempre una de las primeras personas, al igual que cuando se trata de mi conducción, en aceptar cuando hice algo mal y dije o hice algo que no debería haber hecho. Así que creo que, como ocurrió en televisión y porque fue algo que dije en televisión, me pareció justo compartirlo con todos porque todos lo vieron. Y no pensé que eso representara realmente cómo me comporto”.

También Norris contó cómo fue la charla privada que tuvo con Colapinto: “No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien”.

🗣️ Lando Norris on apologising to Franco Colapinto after his comments in Baku:



“I got caught up in the heat of the moment. The most important thing for me was to speak to Franco about it.”



“I spoke to him Saturday night as soon as I could. Franco is a good friend of mine, he… — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 1, 2026

Y después habló de la relación que tiene con Colapinto: “Para mí, lo más importante era hablar con Franco sobre ello. Digamos que él es la única persona a la que quería dirigirle algo y por quien me preocupo en esta situación. Y eso fue lo que hice. Ya hablé con él durante el domingo por la noche, en cuanto pude. Y, por supuesto, luego publiqué el mensaje más adelante durante la semana para disculparme y hacerle saber a todos que lo hice, porque también estaba el resto del mundo, con quien siento que tenía una deuda de disculpa”.

El británico sumó más detalles del vínculo que lo une a Colapinto y que pretende que se mantenga: “Como pilotos, todos nos llevamos bien. Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo, así que, por supuesto, al mismo tiempo siento que le debía esa disculpa a él más que a cualquier otra persona”.