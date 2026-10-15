MLB Postseason Glance
Major League Baseball postseason play continues across multiple series; teams prepare for upcoming games this week
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Chicago White Sox 2, Houston 0
Tuesday, Sept. 29: Chicago 6, Houston 3
Wednesday, Sept. 30: Chicago 7, Houston 3
New York 2, Boston 0
Tuesday, Sept. 29: New York 9, Boston 0
Wednesday, Sept. 30: New York 9, Boston 2
Atlanta 2, Philadelphia 1
Tuesday, Sept. 29: Atlanta 5, Philadelphia 3
Wednesday, Sept. 30: Philadelphia 4, Atlanta 3, 10 innings
Thursday, Oct. 1: Atlanta 6, Philadelphia 2
San Diego 2, Chicago Cubs 0
Tuesday, Sept. 29: San Diego 8, Chicago 0
Cleveland 3, Chicago White Sox 2
Saturday, Oct. 3: Chicago White Sox 3, Cleveland 0
Monday, Oct. 5: Chicago White Sox 4, Cleveland 3
Wednesday, Oct. 7: Cleveland 9, Chicago White Sox 3
Thursday, Oct. 8: Cleveland 9, Chicago White Sox 5
Saturday, Oct. 10: Cleveland 2, Chicago White Sox 0
Tampa Bay 3, N.Y. Yankees 0
Saturday, Oct. 3: Tampa Bay 1, N.Y. Yankees 0
Monday, Oct. 5: Tampa Bay 5, N.Y. Yankees 2
Wednesday, Oct. 7: Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 3
L.A. Dodgers 3, Atlanta 1
Saturday, Oct. 3: L.A. Dodgers 5, Atlanta 3
Sunday, Oct. 4: Atlanta 3, L.A. Dodgers 2
Tuesday, Oct. 6: L.A. Dodgers 3, Atlanta 1
Wednesday, Oct. 7: L.A. Dodgers 4, Atlanta 1
Milwaukee 3, San Diego 1
Saturday, Oct. 3: Milwaukee 3, San Diego 2
Sunday, Oct. 4: Milwaukee 4, San Diego 3
Tuesday, Oct. 6: San Diego 4, Milwaukee 3
Cleveland 1, Tampa Bay 1
Monday, Oct. 12: Game 1: Cleveland 7, Tampa Bay 3
Tuesday, Oct. 13: Game 2: Tampa Bay 3, Cleveland 1
Thursday, Oct. 15: Game 3: Cleveland 3, Tampa Bay 2
Friday, Oct. 16: Game 4: Tampa Bay at Cleveland, 6 p.m.
Saturday, Oct. 17: Game 5: Tampa Bay at Cleveland, 8 p.m.
x-Monday, Oct. 19: Game 6: Cleveland at Tampa Bay, 5 p.m.
x-Tuesday, Oct. 20: Game 7: Cleveland at Tampa Bay, 8 p.m.
Milwaukee 3, Los Angeles Dodgers 0
Sunday, Oct. 11: Game 1: Milwaukee 2, Los Angeles Dodgers 1
Monday, Oct. 12: Game 2: Milwaukee 7, Los Angeles Dodgers 4
Wednesday, Oct. 14: Game 3: Milwaukee 6, Los Angeles Dodgers 2
Thursday, Oct. 15: Game 4: Milwaukee (Drohan 7-5) at Los Angeles Dodgers (Glasnow 0-0), 8 p.m.
x-Friday, Oct. 16: Game 5: Milwaukee at Los Angeles Dodgers, 9 p.m.
x-Sunday, Oct. 18: Game 6: Los Angeles Dodgers at Milwaukee, 8 p.m.
Friday, Oct. 23:
Saturday, Oct. 24:
Monday, Oct. 26:
Tuesday, Oct. 27:
x-Wednesday, Oct. 28:
x-Friday, Oct. 30:
x-Saturday, Oct. 31:
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