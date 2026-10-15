Elon Musk se suma a la ofensiva de Trump contra Zelensky y crece el temor por una herramienta clave contra Rusia

WASHINGTON.– El multimillonario Elon Musk pidió que Volodimir Zelensky deje la presidencia de Ucrania, en medio de una creciente disputa por las comunicaciones satelitales utilizadas por el ejército ucraniano. Su reclamo se produjo en un momento de fuerte tensión entre Kiev y Washington, después de que el gobierno ucraniano cuestionara el respaldo de Estados Unidos y acusara a la administración de Donald Trump de obstaculizar su respuesta militar frente a Rusia.

“Y así continúa la masacre”, escribió el fundador de SpaceX el miércoles en su red social X, antes de lanzar una exigencia directa: “Es hora de que Zelensky se vaya”. La declaración fue una reacción a una publicación sobre una entrevista que el presidente ucraniano concedió al periodista británico Piers Morgan, en la que manifestó su malestar con las decisiones de Trump y el rumbo de la política estadounidense hacia la guerra.

And so the slaughter continues …



Time for Zelensky to go https://t.co/tMBThajxhH — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

El enfrentamiento tiene como telón de fondo las restricciones en los servicios de comunicación satelital, fundamentales para las operaciones militares ucranianas. Kiev denuncia limitaciones en el uso de Starshield que complican el funcionamiento de buena parte de sus sistemas de defensa antiaérea y sus drones, y alimentan las dudas sobre el respaldo de Estados Unidos a un país devastado por años de guerra.

Según altos funcionarios ucranianos, una ralentización del servicio afectó las operaciones en el frente de batalla y debilitó la capacidad de sus fuerzas tanto para repeler los ataques rusos como para lanzar contraofensivas.

Ante las acusaciones, Musk responsabilizó al gobierno estadounidense por cualquier interrupción en las comunicaciones y buscó establecer una distinción entre los dos servicios de SpaceX. Explicó que Starshield, el sistema de uso militar del que dependen las tropas ucranianas para sus comunicaciones en el campo de batalla, está bajo control de las autoridades de Estados Unidos. En cambio, aclaró que Starlink, la red de acceso comercial que también se utiliza en Ucrania, no puede emplearse para operaciones militares.

Un dron SkyGate, equipado con un módulo médico, despliega una red para interceptar amenazas aéreas en un lugar no revelado de Ucrania Evgeniy Maloletka - AP

La controversia se produce, además, en medio de nuevas denuncias de Kiev por la falta de alertas estadounidenses sobre ataques rusos con misiles balísticos, una información crucial para anticipar los bombardeos y organizar la defensa. Un alto funcionario ucraniano aseguró que Washington había amenazado en los últimos días con suspender el suministro de esos datos. Sin embargo, Trump negó que su administración hubiera interrumpido el intercambio de inteligencia con Ucrania.

El acuerdo que irritó a Kiev

A las disputas por las comunicaciones satelitales se suma otro motivo de fricción entre Kiev y Washington: el acuerdo de Trump con Vladimir Putin para importar diésel ruso, en abierta contradicción con los esfuerzos internacionales por sancionar a Moscú tras la invasión de Ucrania. Zelensky advirtió que la compra de combustible permitiría al Kremlin seguir financiando la guerra. Trump, que enfrenta las elecciones legislativas de medio término el próximo mes, justificó la decisión por el aumento de los precios de los combustibles, que atribuyó a los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

En ese contexto de creciente desconfianza, Zelensky admitió en su entrevista con Morgan que se sentía traicionado por el presidente estadounidense, aunque insistió en la importancia de preservar la alianza con Washington. “Nuestro país tiene que sobrevivir, y contamos con nuestros verdaderos socios, socios estratégicos: Estados Unidos y el presidente Trump”, afirmó.

Volodimir Zelensky Henry Nicholls - PA Wire DPA

El mandatario ucraniano también expresó su indignación por las restricciones a las comunicaciones satelitales. El comportamiento de Washington “fue realmente extraño y nada propio de socios, pero que apaguen los Starlink supone un paso realmente descabellado entre nosotros”, cuestionó. Y lanzó un reproche directo a la Casa Blanca: “Es doloroso cuando el presidente Trump elige un lado, que no es nuestro lado”.

Las críticas a la administración republicana también llegaron desde el Congreso estadounidense. “Es inadmisible restringir el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield en un momento en el que misiles balísticos y drones atacan el país”, denunciaron en X los legisladores demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes.

Ataques y tregua rota

Mientras se profundiza el enfrentamiento diplomático, la guerra sobre el terreno volvió a intensificarse tras el fracaso de una breve tregua energética que Trump había reclamado el domingo. Kiev asegura que respetó la pausa en los ataques contra instalaciones petroleras, pero acusa a Rusia de haber mantenido los bombardeos contra su infraestructura. Moscú, por su parte, sostiene que las fuerzas ucranianas nunca interrumpieron sus ofensivas contra las refinerías rusas.

Un supermercado destruido tras un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Odessa HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El mandatario también cuestionó los problemas del servicio satelital. El comportamiento de Washington “fue realmente extraño y nada propio de socios, pero que apaguen los Starlink, supone un paso realmente descabellado entre nosotros”, dijo. “Es doloroso cuando el presidente Trump elige un lado, que no es nuestro lado”, agregó Zelensky.

“Es inadmisible restringir el acceso de Ucrania a Starlink y Starshield en un momento en el que misiles balísticos y drones atacan el país”, reaccionaron en X los demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Se acabó”, declaró Zelensky al Financial Times, en una entrevista publicada el jueves, al anunciar la reanudación de los ataques contra instalaciones energéticas rusas. Ese mismo día, drones ucranianos alcanzaron una refinería en Ryazan, a unos 300 kilómetros de Moscú, donde las autoridades reportaron un incendio. Un alto funcionario de Kiev confirmó la operación.

La ofensiva rusa tampoco dio tregua. Un ataque con drones contra la región ucraniana de Kirovohrad dejó tres muertos y seis heridos, según los servicios de emergencia. Zelensky denunció que Moscú lanzó más de 850 drones entre la medianoche y la mañana del jueves, en una oleada de bombardeos que alcanzó 15 regiones del país.

Europe has stood by Ukraine since Russia started its war.

And that is one of the reasons Russia has failed to achieve its goals.



To end the war, we must pressure Russia, not Ukraine.



Europe has the strength and influence to make a difference.



My doorstep ahead of today’s… pic.twitter.com/xdyTGrqB7O — Kaja Kallas (@kajakallas) October 15, 2026

En medio de la nueva escalada militar y las crecientes presiones de Washington, Europa salió en defensa de Kiev. Desde Bruselas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, cuestionó la estrategia estadounidense y reclamó un cambio de enfoque: “Vemos que tenemos que presionar al agresor para que detenga la guerra, no a la víctima para que se rinda”.

Agencias AFP, Reuters y AP