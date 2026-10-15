Martín Ortega fue tajante sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi: “Es celosa”

La sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, a menos de un mes de haberse casado, despertó múltiples especulaciones en relación a los motivos de la ruptura. En medio de las versiones, Martín Ortega, hermano del músico, habló de la situación y contó cómo vive la familia este delicado momento.

En diálogo con el programa LAM (América TV), el productor se refirió primero a cómo impactó la noticia en su círculo cercano. “Nos sorprendió a todos”, expresó.

Y agregó: “A mí lo único que me importa es que mi hermano esté bien”. Según explicó, se enteró de la separación a través de un amigo que le reenvió la historia que Prandi publicó en sus redes sociales para comunicar la decisión.

Consultado sobre su vínculo con la modelo y conductora, Martín aclaró: “A Julieta la conocí. No nos vimos mucho, pero sí la conozco, obviamente. Me parece divina. Es todo lo que te puedo decir”. Sin embargo, a continuación lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Sé que es celosa”, afirmó.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi, en el Registro Civil de San Isidro, hace tan solo un mes, cuando decidieron casarse Gerardo Viercovich - LA NACION

En los últimos días, se vinculó a Emanuel con mujeres como Mariana Marx y Josefina Lynch, quienes habrían acudido a su espacio de grabación por motivos laborales. Sobre ello, Martín Ortega apuntó: “El estudio de grabación es un lugar que, para Emanuel, es muy importante; no es, como se dice, un bulo de Emanuel”, sostuvo.

El productor detalló que el músico cuenta con una pequeña vivienda en el segundo piso del inmueble para las sesiones de grabación que se prolongan durante largas horas de trabajo. “Emanuel tiene una especie de departamentito ahí porque a veces se queda toda la noche. Es un lugar de trabajo, no de fiesta”, recalcó.

“Mariana nos cae genial”

Al ser consultado específicamente por Mariana Marx, quien es amiga de la expareja de Emanuel, Ana Paula Dutil, Martín mencionó: “Mariana nos cae genial, es divina, pero nada de esto sucedió. Tal vez sí Julieta Prandi se pudo haber enojado, pero eso es un tema de ellos”, manifestó.

También se refirió a Josefina Lynch, otra de las mujeres que aparecieron en las versiones que circularon tras el anuncio de la ruptura: “Josefina también es divina. Ella fue a trabajar, fue a grabar. Es todo lo que sé y todo lo que imagino que sucedió”, sumó.

El hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar también fue consultado sobre la ausencia de gran parte de la familia en la boda por civil de su hermano: “Iban a hacer algo muy chiquito y nos avisaron una semana antes; lo que a mí me llegó de parte de Emanuel era: ‘si quieren, vengan’. Me pareció que podía faltar”, contó.

“Lo vi bien”

Tras contar que en el día de ayer estuvo reunido con su hermano, Martín agregó: “Lo vi bien dentro de lo que se puede estar en una situación así. Él es muy parecido a mi papá, a veces demasiado callado”.

En cuanto al comunicado que Prandi publicó para confirmar el final de la relación, Martín evitó cuestionar la decisión de su excuñada y, cuando le preguntaron si deseaba una reconciliación entre ambos, el productor fue claro: “Me gustaría que suceda lo que tiene que suceder. Si tienen que estar juntos, que estén juntos, si tienen que estar separados, que estén felices por separado”, opinó.