NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

CHICAGO BEARS at ATLANTA FALCONS — CHICAGO: QB Case Keenum, RB Kyle Monangai, DB Tyrique Stevenson, LB Keyshaun Elliott, LB T.J. Edwards, OL Jordan McFadden, DL Jayden Loving. ATLANTA: QB Cooper Rush, QB Jack Strand, OL Ethan Onianwa, DE Drake Jackson, LB Christian Harris, DB Malcolm DeWalt IV, CB C.J. Henderson.

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS — BALTIMORE: QB Lamar Jackson, WR Elijah Sarratt, FS K’Von Wallace, C Cam Jurgens, G Andrew Vorhees, TE Matthew Hibner, DE Broderick Washington. CLEVELAND: RB Quinshon Judkins, QB Taylen Green, CB Noah Igbinoghene, DT Mike Hall Jr., C Parker Brailsford, G Teven Jenkins, DT Mason Graham.

TENNESSEE TITANS at INDIANAPOLIS COLTS — TENNESSEE: S Kevin Winston Jr., CB Alontae Taylor, RB Nick Singleton, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE Kylen Granson, DL Jordan Elliott, DT Jackie Marshall. INDIANAPOLIS: LB Jaylon Carlies, WR Ashton Dulin, QB Riley Leonard, G Dalton Tucker, TE Tyler Warren.

NEW YORK JETS at NEW ENGLAND PATRIOTS — NEW YORK: RB Breece Hall, DL Jack Heflin, WR Adonai Mitchell, Edge Joseph Ossai, G Dylan Parham, CB Nahshon Wright. NEW ENGLAND: CB Carlton Davis III, CB Karon Prunty, CB Channing Canada, OT Dametrious Crownover, TE Tanner Arkin, QB Behren Morton.

NEW ORLEANS SAINTS at NEW YORK GIANTS — NEW ORLEANS: QB Zach Wilson, EDGE Anfernee Jennings, S Mike Reid, LB Kaden Elliss, DL Nathan Shepherd, DL John Ridgeway III. NEW YORK: TBA.

CAROLINA PANTHERS at PHILADELPHIA EAGLES — CAROLINA: OT Monroe Freeling, TE Ja’Tavion Sanders, QB Haynes King, RB AJ Dillon, OG Torricelli Simpkins, OT Albert Reese, DT TeRah Edwards. PHILADELPHIA: WR Hollywood Brown, QB Joe Milton, RB Saquon Barkley, DB Michael Carter II, OLB A.J. Epenesa, OLB Jalyx Hunt.

PITTSBURGH STEELERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — PITTSBURGH: QB Will Howard, QB Drew Allar, WR Ben Skowronek, RB Eli Heidenreich, CB Terell Smith, DT Kevin Jobity Jr., CB Sean Murphy-Bunting. TAMPA BAY: DL DeMonte Capehart, G Luke Haggard, QB Baker Mayfield, CB Benjamin Morrison, G Billy Schrauth, RB Sean Tucker, S Antoine Winfield Jr.