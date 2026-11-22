NFL Inactive Report
Several professional football teams released their inactive player lists; rosters are updated for today games
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The National Football League Inactive Report.
ARIZONA CARDINALS at KANSAS CITY CHIEFS — ARIZONA: QB Carson Beck, CB Starling Thomas V, OL Kingsley Eguakan, OL Jon Gaines II, DL Andrew Billings. KANSAS CITY: RB Kenneth Walker III, QB Garrett Nussmeier, CB Melvin Smith, DT Omarr Norman-Lott, G Trey Smith, OL Jaylon Moore, DL Peter Woods.
BALTIMORE RAVENS at CAROLINA PANTHERS — BALTIMORE: WR Elijah Sarratt, FS Jaylinn Hawkins, RB Adam Randall, CB Marlon Humphrey, G Emery Jones, DT Nnamdi Madubuike, QB Kedon Slovis. CAROLINA: TE Ja’Tavion Sanders, QB Haynes King, RB AJ Dillon, CB Marco Wilson, LB Bobby Okereke, C Sam Hecht, DT TeRah Edwards.
MIAMI DOLPHINS at BUFFALO BILLS — MIAMI: S Dante Trader Jr., CB Jaylin Simpson, P Bradley Pinion, OL Christian Haynes, OL Caedan Wallace, TE Justin Joly, WR Jared Wayne. BUFFALO: WR Skyler Bell, LB Dorian Williams, CB Christian Benford, OLB Mike Danna, OL Jude Bowry, TE Dalton Kincaid, DT TJ Sanders.
NEW ORLEANS SAINTS at CHICAGO BEARS — NEW ORLEANS: QB Zach Wilson, LB Pete Werner, CB Martin Emerson Jr., RB Audric Estimé, OL Asim Richards, T Taliese Fuaga, C Erik McCoy. CHICAGO: LB Keyshaun Elliott, DB Kyler Gordon, DL Jayden Loving, OL Jordan McFadden, QB Case Keenum.
PITTSBURGH STEELERS at PHILADELPHIA EAGLES — PITTSBURGH: WR Kaden Wetjen, QB Drew Allar, QB Will Howard, CB Sean Murphy-Bunting, RB Eli Heidenreich, OLB Nick Herbig, DL Gabe Rubio. PHILADELPHIA: QB Cole Payton, CB Mac McWilliams, LB Smael Mondon Jr., OL Ajani Cornelius, OL Jake Majors.
TAMPA BAY BUCCANEERS at DETROIT LIONS — TAMPA BAY: DL DeMonte Capehart, CB Ayden Garnes, G Trevor Keegan, G Billy Schrauth, QB Easton Stick, S Antoine Winfield Jr. DETROIT: CB Keith Abney II, LB Amen Ogbongbemiga, CB Ennis Rakestraw, CB D.J. Reed, EDGE Tyrus Wheat, DL Mekhi Wingo.
TENNESSEE TITANS at DALLAS COWBOYS — TENNESSEE: RB Nick Singleton, CB Jaylon Jones, LB Mohamoud Diabate, T Brandon Crenshaw-Dickson, DT Jackie Marshall. DALLAS: RG Tyler Booker, LB Jaishawn Barham, TE Jake Ferguson, S P.J. Locke, WR Jonathan Mingo, DT Jonathan Bullard.