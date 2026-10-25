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LA NACION

NFL Inactive Report

Multiple professional football teams released inactive player reports; several key athletes remain sidelined this week

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LA NACION
NFL Inactive Report
NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.

SAN FRANCISCO 49ERS at ATLANTA FALCONS — SAN FRANCISCO: DE Nick Bosa, WR Mike Evans, WR Deebo Samuel, LB Luke Gifford, LB Garret Wallow, S Marques Sigle. ATLANTA: QB Jack Strand, ILB Divine Deablo, CB Avieon Terrell, QB Andy Dalton, WR Olamide Zaccheaus, RB Brian Robinson Jr., DB Billy Bowman Jr.

CLEVELAND BROWNS at TENNESSEE TITANS — CLEVELAND: QB Taylen Green, LB Justin Jefferson, CB Noah Igbinoghene, RB Audric Estime, DT Mike Hall Jr., C Parker Brailsford. TENNESSEE: WR Calvin Ridley, RB Tyjae Spears, RB Nick Singleton, TE Kylen Granson, T Brandon Crenshaw-Dickson, DT Jackie Marshall, CB Jaylon Jones.

INDIANAPOLIS COLTS at MINNESOTA VIKINGS — INDIANAPOLIS: LB CJ Allen, LB Bryce Boettcher, CB Sauce Gardner, WR Anthony Gould, QB Riley Leonard, G Dalton Tucker, TE Tyler Warren. MINNESOTA: S Jakobe Thomas, QB Max Brosmer, CB Chuck Demmings, RB Demond Claiborne, T Caleb Tiernan, DL Elijah Williams.

MIAMI DOLPHINS at NEW YORK JETS — MIAMI: WR Jalen Tolbert, CB Marcellas Dial Jr., CB Reese Taylor, ILB Willie Gay Jr., EDGE Rob Beal Jr., G DJ Campbell, T Chukwuebuka Godrick. NEW YORK: CB Jarvis Brownlee Jr., RB Kene Nwangwu, RB Breece Hall, EDGE Joseph Ossai, OL Max Mitchell, OL Dylan Parham, DL Jack Heflin.

TAMPA BAY BUCCANEERS at CAROLINA PANTHERS — TAMPA BAY: DL DeMonte Capehart, WR Emeka Egbuka, CB Ayden Garnes, T Luke Goedeke, G Billy Schrauth, S Antoine Winfield Jr. CAROLINA: TE Ja’Tavion Sanders, OLB Jaelan Phillips, QB Haynes King, RB AJ Dillon, C Sam Hecht, OT Stone Forsythe, DT TeRah Edwards.

CINCINNATI BENGALS at BALTIMORE RAVENS — CINCINNATI: S Russ Yeast, C Connor Lew, OT Myles Hinton, DE Shemar Stewart, DT Landon Robinson. BALTIMORE: QB Lamar Jackson, S Jaylinn Hawkins, WR Elijah Sarratt, G Andrew Vorhees, DT Broderick Washington.

NEW YORK GIANTS at HOUSTON TEXANS — NEW YORK: QB Jake Haener, S Jevon Holland, CB Greg Newsome, TE Theo Johnson, OT Marcus Mbow, CB Nikko Reed, OL Josh Sills. HOUSTON: S Jalen Pitre, S Reed Blankenship, RB David Montgomery, T Blake Fisher, G Febechi Nwaiwu, T Nate Thomas, TE Marlin Klein.

LA NACION
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