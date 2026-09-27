NFL Inactive Report
NFL teams released their official inactive reports; several key players will miss today’s slate of professional games
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The National Football League Inactive Report.
SEATTLE SEAHAWKS at WASHINGTON COMMANDERS — SEATTLE: S Ty Okada, S Julian Love, NT Brandon Pili, CB Avery Smith, WR Montorie Foster Jr., LB Connor O’Toole. WASHINGTON: QB Jayden Daniels, G Sam Cosmi, TE Chig Okonkwo, LB Frankie Luvu, S Nick Cross.
LOS ANGELES CHARGERS at BUFFALO BILLS — LOS ANGELES: S Elijah Molden, QB DJ Uiagalelei, G Alex Harkey, G Kayode Awosika, TE Charlie Kolar, WR Brenen Thompson, DT Dalvin Tomlinson. BUFFALO: WR Skyler Bell, OL Jude Bowry, OL Ar’maj Reed-Adams, DL T.J. Sanders, OLB Mike Danna, S Jalon Kilgore.
CAROLINA PANTHERS at CLEVELAND BROWNS — CAROLINA: TE Ja’Tavion Sanders, WR Xavier Legette, S Nick Scott, LB Devin Lloyd, OT Albert Reese, DT Cam Jackson. CLEVELAND: CB Tyson Campbell, LB Justin Jefferson, C Parker Brailsford, G Teven Jenkins.
NEW YORK JETS at DETROIT LIONS — NEW YORK: S Minkah Fitzpatrick, K Blake Grupe, WR Adonai Mitchell, RB Kene Nwangwu, LB Kiko Mauigoa, TE Mason Taylor, CB Nahshon Wright. DETROIT: OL Ben Bartch, TE Tyler Conklin, S Bishop Fitzgerald, EDGE Ahmed Hassanein, LB Devin White, DL Mekhi Wingo.
HOUSTON TEXANS at INDIANAPOLIS COLTS — HOUSTON: TE Brevin Jordan, WR Nico Collins, CB Collin Wright, G Ed Ingram, T Nate Thomas, DE Jadeveon Clowney. INDIANAPOLIS: WR Ashton Dulin, WR Darius Slayton, DE George Gumbs Jr., G Dalton Tucker, RB DJ Giddens.
KANSAS CITY CHIEFS at MIAMI DOLPHINS — KANSAS CITY: TE Jared Wiley, QB Garrett Nussmeier, DB Chamarri Conner, DE Jack Pyburn, OT Josh Simmons, DE Tyreke Smith. MIAMI: RB Jaylen Wright, WR Caleb Douglas, CB Marcellas Dial Jr., EDGE Rob Beal Jr., G DJ Campbell, T Chukwuebuka Godrick.
TENNESSEE TITANS at NEW YORK GIANTS — TENNESSEE: RB Michael Carter, CB Jaylon Jones, G Atonio Mafi, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE Kylen Granson, DT Jackie Marshall. NEW YORK: RB Devin Singletary, TE Thomas Fidone II, OL J.C. Davis, DL Josh Tupou, DL Bobby Jamison-Travis, CB Deonte Banks, S Tyler Nubin.
CINCINNATI BENGALS at PITTSBURGH STEELERS — CINCINNATI: CB Josh Newton, C Connor Lew, OT Myles Hinton, TE Jack Endries, DT BJ Hill, DT Landon Robinson. PITTSBURGH: RB Rico Dowdle, QB Drew Allar, CB Joey Porter Jr., RB Eli Heidenreich, DE Kevin Jobity Jr., DE Gabe Rubio.
NEW ENGLAND PATRIOTS at JACKSONVILLE JAGUARS — NEW ENGLAND: TE Eli Raridon, DL Dre’Mont Jones, S Craig Woodson, DT Leonard Taylor, OT Dametrious Crownover. JACKSONVILLE: WR CJ Williams, S Jalen Huskey, DE Wesley Williams, OL Daniel Faalele, LB Jack Kiser, DT Albert Regis.