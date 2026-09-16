Selected list of nominees to the Latin Grammys 2026
The academy announced Latin Grammy nominees for 2026; the awards ceremony is scheduled for November in Las Vegas
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Here's a selected list of nominees for the Latin Grammys 2026 as announced on Wednesday by the Latin Recording Academy. The 27th edition of the Latin Grammys will be celebrated on Nov. 12 in Las Vegas.
GENERAL
— Record Of The Year: “Ha Ha,” CA7RIEL & Paco Amoroso; “¿Como Se Ama?,” Jorge Drexler; “Dime,” Silvana Estrada; “O Amor Nos Encontrou,” Loulu Gilberto; “Coleccionando Heridas,” KAROL G, Marco Antonio Solís; “Femme Fatale,” Mon Laferte; “Desde Que Te Tengo,” Carín León; “Niño,” Milo J; “La Perla,” Rosalía Feat. Yahritza y Su Esencia; “Alma,” Elena Rose.
— Album Of The Year: “EQUILIBRIVM,” Anitta; “FREE SPIRITS,” CA7RIEL & Paco Amoroso; “Taracá,” Jorge Drexler; “Vendrán Suaves Lluvias,” Silvana Estrada; “Tropicoqueta,” KAROL G; “FEMME FATALE,” Mon Laferte; “MUDA,” Carín León; “La Vida Era Más Corta,” Milo J; “¿Dónde Es El After?,” Rawayana; “LUX (Complete Works),” Rosalía.
— Song Of The Year: “Coleccionando Heridas,” KAROL G, Marco Antonio Solís; “¿Como Se Ama?,” Jorge Drexler; “Dime,” Silvana Estrada; “Femme Fatale,” Mon Laferte; “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día,” CA7RIEL & Paco Amoroso Feat. Sting; “Humano,” Juanes, Vivir Quintana; “La Perla,” Rosalía Feat. Yahritza y Su Esencia; “Mi Gran Amor,” Santana Feat. Becky G; “Nilo,” Zanna; “Solifican12,” Milo J.
— Best New Artist: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA, Zeca Veloso.
POP
— Best Pop Song: “A La Niña Que Fui,” Kany García; “Amarillo,” Joaquina; “(favorito),” nic; “La Perla,” Rosalía Feat. Yahritza y Su Esencia; “Melancolía,” Mon Laferte.
URBAN
— Best Urban Music Album: “Más Cara,” Bad Gyal; “Omerta,” J Balvin, Ryan Castro; “Borondo (5020 Rcrds Sessions),” Beéle; “Tropicoqueta,” KAROL G; “Do Not Disturb: Late Checkout,” Young Miko.
— Best Urban Song: “Buenos Términos,” Rauw Alejandro; “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66,” Bizarrap & Daddy Yankee; “Por Si Mañana No Estoy,” Omar Courtz; “Reliquia Do 2T,” Various Artists; “Yo Y Tú,” Ovy On The Drums, Quevedo, Beele.
ALTERNATIVE
— Best Alternative Music Album: “CUERPOS, Vol. 1,” Babasónicos; “DESDE EL COMA,” BRUSES; “FREE SPIRITS,” CA7RIEL & Paco Amoroso; “Demian,” Teo Planell; “LUX (Complete Works),” Rosalía.
TROPICAL
— Best Traditional Tropical Album: “Algo Nuevo De Ayer,” Dayhan Díaz; “Orgánico,” Los Tri-O; “Eternamente Omara,” Omara Portuondo; “Íntimo (En Vivo),” Gilberto Santa Rosa; “Cualquiera Se Enamora,” Leoni Torres.
— Best Contemporary Tropical Album: “De Amor, Sueños Y Cantares,” Jorge Luis Chacín; “Indole,” Alex Cuba; “Antes Que El Tiempo Se Vaya,” Fonseca; “Candela,” Greeicy; “Color Fania,” Niña Pastori.
SINGER-SONGWRITER
— Best Singer-Songwriter Album: “Improviso,” Djavan; “Taracá,” Jorge Drexler; “Vendrán Suaves Lluvias,” Silvana Estrada; “Musas En Mi,” Arath Herce; “FEMME FATALE,” Mon Laferte.
REGIONAL-MEXICAN
— Best Contemporary Mexican Music Album: “De Parte Mía,” Kakalo; “Dinastía (Deluxe),” Peso Pluma, Tito Double P; “Contra Todo,” Rivs; “Dosis,” Xavi; “Metamorfosis,” Yahritza y Su Esencia.
— Best Regional Song: “Ese Hombre Es Malo,” Karol G; “Estamos Todos,” Intocable; “No Capea,” Xavi, Grupo Frontera; “Ojitos Bellos,” Grupo Frontera; “Osadía,” Edén Muñoz, Cristian Castro.
PORTUGUESE LANGUAGE
— Best Portuguese Language Contemporary Pop Album: “EQUILIBRIVM,” Anitta; “Ludom,” Ludom; “Antes Que A Terra Acabe,” Luedji Luna; “BRava,” Jenni Mosello; “MARINADA vol.01,” Marina Sena.
— Best Portuguese Language Song: “Águas De Um Mar Azul,” Urias; “Memória,” Rosalía, Carminho; “No Vento De Nós,” Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago; “Sua Onda,” Marisa Monte; “Viver e Morrer De Amor Na América Latina,” Johnny Hooker, Ney Matogrosso.
CLASSICAL
— Best Classical Album: “Gabriela Ortiz: Yanga,” Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic). “Odyssey,” Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela). “Opus 33 ‘Romantic Cello’,” Josep Vicent, conductor (London Symphony Orchestra). “Sinfonia Em Quadrinhos,” Tiago Costa, conductor (Orquestra Jovem Tom Jobim). “Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes (Live),” Karina Canellakis, Edward Gardner and Dima Slobodeniouk, conductors (London Philharmonic Orchestra).
SONGWRITER
- Songwriter of the Year: Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henriquez, Jenni Mosello, Sara Schell.
PRODUCTION
— Producer of the Year: Edgar Barrera, Julio Raposo, Santiago Ruiz “Tatool,” Juan Pablo Vega, Federico Vindver.
MUSIC VIDEO
— Best Short Form Music Video: “10 anos de Castelos & Ruínas,” Bk’; “CHINGONA,” Tamara Flores; “Moleirinha,” Karetus featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS, Julio Pereira; “INRI,” Los Tres; “Sauvignon Blanc (Official Video),” Rosalía.
— Best Long Form Music Video: “FREE SPIRITS (The Film),” CA7RIEL & Paco Amoroso; “Hasta que me quede sin voz,” Leiva; “Guerras Invisíveis,” L7nnon; “Back To The Childhood,” Maleh; “FLAMENCO,” (Various Artists).