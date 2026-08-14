LA NACION

US Amateur results from Thursday at Merion

U.S. Amateur round of 16 results are finalized; winning players advance

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LA NACION
US Amateur results from Thursday at Merion
US Amateur results from Thursday at Merion

Results from the round of 16 Thursday in the U.S. Amateur at Merion Golf Club in Ardmore, Pennsylvania:

Brandon Knight, United States, def. Gaven Lane, United States, 1 up.

Carter Loflin, United States, def. William Jennings, United States, 19 holes.

Adam Bresnu, Morocco, def. Max Herendeen, United States, 5 and 4.

Jack Whaley, England, def. Christian Cavaliere, United States, 4 and 3.

Jay Leng Jr., United States, def. Tyler Watts, United States, 1 up.

Jack Turner, United States, def. Joshua Bai, New Zealand, 5 and 3.

Michael Lugiano, United States, def. Drake Harvey, United States, 1 up.

Logan Reilly, United States, def. Ryder Cowan, United States, 20 holes.

See AP’s full golf coverage here

LA NACION
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