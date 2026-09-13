Saltar al contenido principal
LA NACION

Vuelta a Espana champions

Historical records track cycling race winners since 1935; the list identifies international champions by their nationality

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Vuelta a España Champions
Vuelta a España ChampionsMICHAEL STEELE - Velo

1935 Gustaaf Deloor, Belgium

1936 Gustaaf Deloor, Belgium

1941 Julian Berrendero, Spain

1942 Julian Berrendero, Spain

1945 Delio Rodriguez, Spain

1946 Dalmacio Langarica, Spain

1947 Edward Van Dijck, Belgium

1948 Bernardo Ruiz, Spain

1950 Emilio Rodriguez, Spain

1955 Jean Dotto, France

1956 Angelo Conterno, Italy

1957 Jesus Lorono, Spain

1958 Jean Stablinski, France

1959 Antonio Suarez, Spain

1960 Franz De Mulder, Belgium

1961 Angelino Soler, Spain

1962 Rudi Altig, West Germany

1963 Jacques Anquetil, France

1964 Raymond Poulidor, France

1965 Rolf Wolfshohl, West Germany

1966 Francisco Gabica, Spain

1967 Jan Janssen, Netherlands

1968 Felice Gimondi, Italy

1969 Roger Pingeon, France

1970 Luis Ocana, Spain

1971 Ferdinand Bracke, Belgium

1972 Jose Manuel Fuente, Spain

1973 Eddy Merckx, Belgium

1974 Jose Manuel Fuente, Spain

1975 Agustin Tamames, Spain

1976 Jose Pesarrodona, Spain

1977 Freddy Maertens, Belgium

1978 Bernard Hinault, France

1979 Joop Zoetemelk, Netherlands

1980 Faustino Ruperez, Spain

1981 Giovanni Battaglin, Italy

1982 Marino Lejarreta, Spain

1983 Bernard Hinault, France

1984 Eric Caritoux, France

1985 Pedro Delgado, Spain

1986 Alvaro Pino, Spain

1987 Lucho Herrera, Colombia

1988 Sean Kelly, Ireland

1989 Pedro Delgado, Spain

1990 Marco Giovannetti, Italy

1991 Melchor Mauri, Spain

1992 Tony Rominger, Switzerland

1993 Tony Rominger, Switzerland

1994 Tony Rominger, Switzerland

1995 Laurent Jalabert, France

1996 Alex Zulle, Switzerland

1997 Alex Zulle, Switzerland

1998 Abraham Olano, Spain

1999 Jan Ullrich, Germany

2000 Roberto Heras, Spain

2001 Angel Casero, Spain

2002 Aitor Gonzalez, Spain

2003 Roberto Heras, Spain

2004 Roberto Heras, Spain

2005 Roberto Heras, Spain

2006 Alexandre Vinokourov, Kazakhstan

2007 Denis Menchov, Russia

2008 Alberto Contador, Spain

2009 Alejandro Valverde, Spain

2010 Vincenzo Nibali, Italy

2011 Chris Froome, Britain

2012 Alberto Contador, Spain

2013 Chris Horner, United States

2014 Alberto Contador, Spain

2015 Fabio Aru, Italy

2016 Nairo Quintana, Colombia

2017 Chris Froome, Britain

2018 Simon Yates, Britain

2019 Primoz Roglic, Slovenia

2020 Primoz Roglic, Slovenia

2021 Primoz Roglic, Slovenia

2022 Remco Evenepoel, Belgium

2023 Sepp Kuss, United States

2024 Primoz Roglic, Slovenia

2025 Jonas Vingegaard, Denmark

2026 Enric Mas, Spain

LA NACION
Más leídas
  1. Uno de los fundadores de La Cámpora también tiene un departamento en el edificio donde Cristina cumple su condena
    1

    Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

  2. “De repente el día tiene tres horas más”: el fármaco que transforma la vida de los pacientes con narcolepsia
    2

    “De repente el día tiene tres horas más”: el fármaco que transforma la vida de los pacientes con narcolepsia

  3. El 60 por ciento de los conductores no usa el guiño: por qué lo hacen
    3

    Los expertos en psicología coinciden: las personas que no usan el guiño cuando manejan son egocéntricos

  4. Un boxeador argentino fue retirado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula
    4

    El boxeador argentino Rodrigo Ruíz fue retirado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula