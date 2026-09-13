Vuelta a Espana champions
Historical records track cycling race winners since 1935; the list identifies international champions by their nationality
- 1 minuto de lectura'
1935 Gustaaf Deloor, Belgium
1936 Gustaaf Deloor, Belgium
1941 Julian Berrendero, Spain
1942 Julian Berrendero, Spain
1945 Delio Rodriguez, Spain
1946 Dalmacio Langarica, Spain
1947 Edward Van Dijck, Belgium
1948 Bernardo Ruiz, Spain
1950 Emilio Rodriguez, Spain
1955 Jean Dotto, France
1956 Angelo Conterno, Italy
1957 Jesus Lorono, Spain
1958 Jean Stablinski, France
1959 Antonio Suarez, Spain
1960 Franz De Mulder, Belgium
1961 Angelino Soler, Spain
1962 Rudi Altig, West Germany
1963 Jacques Anquetil, France
1964 Raymond Poulidor, France
1965 Rolf Wolfshohl, West Germany
1966 Francisco Gabica, Spain
1967 Jan Janssen, Netherlands
1968 Felice Gimondi, Italy
1969 Roger Pingeon, France
1970 Luis Ocana, Spain
1971 Ferdinand Bracke, Belgium
1972 Jose Manuel Fuente, Spain
1973 Eddy Merckx, Belgium
1974 Jose Manuel Fuente, Spain
1975 Agustin Tamames, Spain
1976 Jose Pesarrodona, Spain
1977 Freddy Maertens, Belgium
1978 Bernard Hinault, France
1979 Joop Zoetemelk, Netherlands
1980 Faustino Ruperez, Spain
1981 Giovanni Battaglin, Italy
1982 Marino Lejarreta, Spain
1983 Bernard Hinault, France
1984 Eric Caritoux, France
1985 Pedro Delgado, Spain
1986 Alvaro Pino, Spain
1987 Lucho Herrera, Colombia
1988 Sean Kelly, Ireland
1989 Pedro Delgado, Spain
1990 Marco Giovannetti, Italy
1991 Melchor Mauri, Spain
1992 Tony Rominger, Switzerland
1993 Tony Rominger, Switzerland
1994 Tony Rominger, Switzerland
1995 Laurent Jalabert, France
1996 Alex Zulle, Switzerland
1997 Alex Zulle, Switzerland
1998 Abraham Olano, Spain
1999 Jan Ullrich, Germany
2000 Roberto Heras, Spain
2001 Angel Casero, Spain
2002 Aitor Gonzalez, Spain
2003 Roberto Heras, Spain
2004 Roberto Heras, Spain
2005 Roberto Heras, Spain
2006 Alexandre Vinokourov, Kazakhstan
2007 Denis Menchov, Russia
2008 Alberto Contador, Spain
2009 Alejandro Valverde, Spain
2010 Vincenzo Nibali, Italy
2011 Chris Froome, Britain
2012 Alberto Contador, Spain
2013 Chris Horner, United States
2014 Alberto Contador, Spain
2015 Fabio Aru, Italy
2016 Nairo Quintana, Colombia
2017 Chris Froome, Britain
2018 Simon Yates, Britain
2019 Primoz Roglic, Slovenia
2020 Primoz Roglic, Slovenia
2021 Primoz Roglic, Slovenia
2022 Remco Evenepoel, Belgium
2023 Sepp Kuss, United States
2024 Primoz Roglic, Slovenia
2025 Jonas Vingegaard, Denmark
2026 Enric Mas, Spain
- 1
- 2
“De repente el día tiene tres horas más”: el fármaco que transforma la vida de los pacientes con narcolepsia
- 3
Los expertos en psicología coinciden: las personas que no usan el guiño cuando manejan son egocéntricos
- 4
El boxeador argentino Rodrigo Ruíz fue retirado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula