El boxeador argentino Rodrigo Ruíz fue retirado en camilla tras recibir un fuerte golpe en la mandíbula

El mexicano Ángel Talavera Carrillo derrotó por nocaut técnico en el quinto round al tucumano Rodrigo Ruíz en el Polideportivo José María Gatica, donde disputaron los títulos latinos vacantes de peso pluma de la OMB y la FIB. Sin embargo, el ganador no pudo llevarse los cinturones porque no había cumplido con el peso pactado durante el pesaje.

La pelea, programada a diez asaltos, había comenzado de manera favorable para el argentino, que consiguió derribar a su rival en el primer round. Talavera Carrillo logró recuperarse de la caída y, alentado por las indicaciones de su rincón, comenzó a avanzar con mayor decisión, según indicó Boxeo de primera (TyC Sports). Ruíz, por su parte, buscaba encontrar espacios para conectar sus golpes.

Rodrigo Ruíz cayó por nocaut tras recibir un golpe de izquierda de Talavera Carrillo

La definición llegó en el quinto capítulo. El tucumano lanzó una izquierda dirigida al rostro del mexicano, pero Talavera Carrillo esquivó el ataque y respondió de inmediato. Con la cara de su adversario descubierta, conectó un potente golpe de izquierda que mandó directamente a la lona.

En el primer round, el tucumano logró mandar a la lona al boxeador de México Boxeo de primera

Luego del golpe, el mexicano se alejó y comenzó a festejar, convencido de que había conseguido la victoria. Ruíz recibió atención inmediata y logró recuperarse, aunque no pudo continuar en combate, por lo que se decretó el triunfo por nocaut técnico de Talavera Carrillo.

El mexicano Ángel Talavera Carrillo logró superar a Rodrigo Ruíz Boxeo de primera

Antes de esta pelea, Ruíz había subido al ring por última vez en abril, cuando viajó a Australia para enfrentar a Sam Goodman y cayó por puntos en una eliminatoria mundialista. Talavera Carrillo, por su parte, sumó su tercera presentación del año. Además, fue su segundo combate en suelo argentino: en mayo había sido derrotado por nocaut por el uruguayo Javier Cardozo.

La dura derrota de Alan Chaves

El nocaut sufrido por Ruíz se produjo apenas ocho días después de otra contundente derrota para un representante del boxeo argentino, según informó LA NACION. El bonaerense Alan Chaves perdió por decisión unánime ante el dominicano Eridson García en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, después de caer cuatro veces a lo largo de los diez rounds.

Alan Chaves recibe la cuenta del árbitro tras ser derribado por Eridson García, en Newark ED MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pese a las caídas, Chaves consiguió mantenerse en combate hasta la campana final, por lo que no perdió por nocaut. El primer derribo ocurrió en el segundo round y, desde entonces, el argentino no logró revertir el desarrollo de la pelea. García dominó nueve de los diez asaltos y estuvo cerca de terminar el enfrentamiento antes del límite en más de una oportunidad.

La superioridad del dominicano quedó reflejada en las tarjetas: dos jueces le otorgaron la victoria por 99-88 y el restante puntuó 99-87. El resultado puso fin al invicto de Chaves, de 25 años, que acumulaba 22 triunfos como profesional, 19 de ellos por nocaut.