Desde que el zoológico de Luján fue clausurado el 14 de septiembre de 2020 y quedaron adentro 400 animales a la deriva para alimentar y cuidar, entre ellos 130 grandes felinos, la Fundación Zorba trabajó para encontrar una solución. Luego de que lograra juntar a todas las partes involucradas –el Gobierno, los dueños del predio y la organización Four Paws–, finalmente en agosto de 2025 se firmó un acuerdo mediante el cual la mencionada ONG austríaca se haría cargo de los 60 felinos sobrevivientes a los años de abandono y de los dos osos pardos, Florencia y Gordo.

Mientras el zoológico estuvo en funcionamiento, familias enteras iban hasta allí para poder acariciar tigres y leones que eran amistosos con ellos, interactuar con osos y dar paseos en elefante. Los animales salían incluso en televisión con celebridades. Pero todo eso implicaba un enorme costo para ellos, que quienes acudíamos a los zoológicos desconocíamos.

El paradigma fue cambiando y hoy los animales dejaron de ser objeto de entretenimiento para ser considerados seres sintientes, con sus propias necesidades, muy diferentes a las nuestras. Cuando empezaron a llegar las denuncias contra el lugar por irregularidades y falta de control, llegó la clausura. Y el zoológico cerró sus puertas sin ningún plan para cuidar a los ejemplares cautivos de diferentes especies.

Durante casi cinco años, los dueños hicieron malabares para darles de comer a los 400 y suplir sus necesidades básicas. Murieron al menos el 30% de los animales. Tras ese período de desamparo, llegó la ayuda desde el exterior. Four Paws asumió el cuidado de los 60 felinos y los dos osos que quedaban. Estos últimos, debido a su estado, serían los primeros en ser trasladados.

Acompañamos a Gordo y a Florencia en todas las etapas. Desde que la organización austríaca entrara por primera vez al predio de Luján hasta el santuario adonde hoy viven en Bulgaria, en la compañía de otros osos rescatados en los Balcanes.

En este documental les contamos esa historia.