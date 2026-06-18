Arrestan a un hombre acusado de arrojar a un niño de tres años a una jaula con cocodrilos en un zoológico

LONDRES.– Un hombre fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato después de que un niño de tres años terminara dentro del recinto de cocodrilos de un zoológico en el este de Inglaterra y quedara internado con heridas críticas, en un episodio que conmocionó a una pequeña localidad rural de Cambridgeshire.

La policía informó que fue llamada este jueves a las 13.24 a Johnsons of Old Hurst, cerca de Huntingdon, tras recibir reportes de un incidente que involucraba a un menor dentro del área donde se encuentran los reptiles. El niño fue trasladado al hospital Addenbrooke, en Cambridge, con lesiones graves, y permanece en estado “crítico pero estable”.

Un hombre de 30 años, oriundo de Norfolk, fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. Las autoridades señalaron que, por el momento, no creen que el detenido y el menor se conocieran previamente. La policía también investiga si el niño fue atacado por los animales después de haber terminado dentro del recinto.

“En esta etapa estamos hablando con personas que estaban en el zoológico en el momento de este angustiante incidente para entender mejor las circunstancias”, dijo la inspectora Verity McCann, de la policía de Cambridgeshire. “No creemos que el hombre detenido y el niño se conocieran. Los oficiales están acompañando a la familia del menor en el hospital, y nuestros pensamientos siguen con ellos”, agregó.

Arrestan a un hombre por arrojar a un niño de tres años a una jaula con cocodrilos en un zoológico Unsplash

Los servicios de emergencia desplegaron una ambulancia, un vehículo de respuesta rápida, un móvil de un oficial de ambulancias y un helicóptero sanitario de Magpas Air Ambulance. Según el servicio de emergencias del este de Inglaterra, el niño fue trasladado por tierra al hospital para recibir atención médica. La unidad de cuidados críticos de Magpas llegó al lugar a las 13.42, atendió a un paciente en la escena y luego lo derivó al centro médico.

El zoológico informó que el sector conocido como Tropical House, donde se encuentran los cocodrilos, permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”. “Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia tras el incidente ocurrido hoy”, señaló Johnsons of Old Hurst en un comunicado. “Por respeto a la familia, nuestra Tropical House permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El resto del sitio permanecerá abierto con normalidad”, añadió.

🇬🇧 3-YEAR-OLD BOY THROWN INTO CROCODILE ENCLOSURE IN RANDOM ATTACK



A 3-year-old boy has been thrown into a crocodile enclosure by a 30-year-old man and mauled in what police are treating as a random attack.



The man has been arrested on suspicion of attempted murder.



They are… pic.twitter.com/qUILTcbrVH — British Intel (@TheBritishIntel) June 18, 2026

El recinto de los cocodrilos está ubicado en un antiguo establo reconvertido y cuenta con pasarelas metálicas elevadas, desde las que los visitantes pueden observar grandes piletones de agua rodeados de vegetación tropical. Un vecino de la zona, que prefirió no dar su nombre, dijo a la BBC que escuchó “muchas sirenas” y luego vio llegar un helicóptero sanitario. Calificó el episodio como “impactante”.

Otro vecino, Mike Annicelli, de 52 años, que había visitado previamente el lugar, describió a la BBC una plataforma elevada dentro del recinto y estimó que los cocodrilos se encuentran a unos 4,5 metros por debajo del nivel de las pasarelas. También dijo que los caminos estaban bordeados por cercas de alrededor de 1,2 metros de altura.

Johnsons of Old Hurst se presenta en su sitio web como una empresa agrícola familiar que, además del zoológico, cuenta con carnicería, tienda de productos de granja, salón de té y restaurante. El predio alberga más de 100 animales, entre ellos cocodrilos, leones africanos, un tigre de Bengala, carpinchos y otros ejemplares.

El diputado local Ben Obese-Jecty, representante de Huntingdon, dijo que mantenía contacto con altos mandos policiales y que las autoridades trataban el episodio como un “incidente crítico”. “Esta es ahora una investigación criminal en curso y pediría a la gente que se abstenga de especular en redes sociales”, escribió. “Mis pensamientos están con la joven víctima y su familia durante un momento enormemente traumático y difícil”, agregó.

I am aware of the incident at Johnson’s of Old Hurst and have been liaising with senior officers at Gold Command who are treating this as a critical incident.



This is now a live criminal investigation and I would ask people to refrain from speculation online. The police will… — Ben Obese-Jecty MP (@BenObeseJecty) June 18, 2026

Darryl Preston, comisionado de Policía y Crimen de Cambridgeshire y Peterborough, también expresó su apoyo a la familia del menor tras ser informado por el jefe de la policía local. “Mis pensamientos están con la familia del pequeño involucrado en este incidente verdaderamente horrible”, dijo. “Solo puedo empezar a imaginar el trauma que están atravesando las personas afectadas”, añadió.

El Consejo del Condado de Cambridgeshire expresó su solidaridad con la víctima y su familia, aunque evitó dar más detalles por tratarse de una investigación policial activa.

Agencia AP