Deepfakes en las escuelas: el fenómeno emergente que empieza a preocupar entre los adolescentes

Los casos del Colegio Carlos Pellegrini y del Nacional de Buenos Aires volvieron a poner en agenda el uso de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial para vulnerar a adolescentes. Mientras crecen las denuncias y la circulación de este tipo de contenidos, también se profundiza el debate sobre los límites de la legislación vigente. Lucila Marín analiza qué son las deepfakes, cómo impactan en las escuelas y qué dicen las estadísticas