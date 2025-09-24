El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre
La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca incentivar las exportaciones y acelerar el ingreso de divisas en medio de la tensión cambiaria. Con esta decisión, los productores podrán vender soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos sin pagar derechos de exportación durante poco más de un mes. El objetivo oficial es fortalecer las reservas del Banco Central en un contexto de escasez de dólares.
LA NACION